У меня уже вездень элергия на еву, но я болемение

Правда, правда, у меня уже элергия - чувствую зуд в пальцах, которые хотят схватит учебник русского языка и треснуть болемение сильно всех этих писателей...
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Авторский пост
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- А за 1000р ододите?
- Не ододю )
Грамотность нужна только таким как аффтырь, который как раз сам очень неграмотно пишет в других постах, а уж подписи к фотографиям - это ВААПЩЕ ШИДЕВР.
Но грустно все это, конечно...