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У меня уже вездень элергия на еву, но я болемение

У меня уже вездень элергия на еву, но я болемение (22 фото)

Автор:
18 января 2021 14:48
Сообщество : Юмор
Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   подборка   соцсети   
2683
22

Правда, правда, у меня уже элергия - чувствую зуд в пальцах, которые хотят схватит учебник русского языка и треснуть болемение сильно всех этих писателей...

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Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   подборка   соцсети   
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21  комментарий
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1k
Лёха 2 часа назад
Самое забавное: огрызаться пытаются,когда над ними потешаться начинаешь.
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−13
Aleksey Voronin 3 минуты назад
куда катица этат мир
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1k
веселый просто 8 минут назад
Всегда добивало - 2000т руб. Это сколько?
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30
Татьяна Мохова 13 минут назад
Это только начало. Вот новости сегодня читаю и тут - Президент России поручил правительству и профильной комиссии Госсовета, рассмотреть вопрос упрощенного порядка привлечения трудовых мигрантов для работы на стройках.
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14k
Граммар-наци 18 минут назад
Из личного архива
Из личного архива
Из личного архива
Из личного архива
Из личного архива
Из личного архива
Из личного архива
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38k
Александр 22 минуты назад
Всегда ржал с мемки
- А за 1000р ододите?
- Не ододю )
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14k
Граммар-наци Полчаса назад
Хороший пост
Хороший пост
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1k
Kozlodoev Полчаса назад
Это фейк. "Очень важно" написано без ошибок.
Это фейк. "Очень важно" написано без ошибок.
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10k
Элитный тигр Полчаса назад
Есть у меня хороший друг. Пишет с трудом и ошибками. Но зато практически с закрытыми глазами любой автомобиль может разобрать-собрать. Так вот и живем - я ему помогаю всякие заявления писать, он мне с машиной ковыряться.
Грамотность нужна только таким как аффтырь, который как раз сам очень неграмотно пишет в других постах, а уж подписи к фотографиям - это ВААПЩЕ ШИДЕВР.
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7k
Cornho Элитный тигр 5 минут назад
Ну, одно другому не мешает. Можно и грамотным быть, и рукастым одновременно. Или в вашем понимании это понятия взаимоисключающие?
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4k
Руслан Полчаса назад
Поколение памперсов.
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15k
Robin Hood 44 минуты назад
У меня уже вездень элергия на еву, но я болемение
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7k
Валерий 46 минут назад
Скажу вкрации: это ужас!
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7k
Cornho Валерий 5 минут назад
Ужос.
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1k
Гур 56 минут назад
Мрак
Мрак
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16k
Злобный Члегр Гур 21 минуту назад
Но писать грамотно обязан.
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10k
ЕвгенийДончак Час назад
Картинки смешные. Тенденция страшная...
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54k
Racer777 2 часа назад
Мести склеткой.. ЭЛЕРГИЯ

Но грустно все это, конечно...
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