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Тот случай, когда старость в радость

Тот случай, когда старость в радость (16 фото)

Автор:
26 марта 2021 09:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бабушка. дедушка   бабушки   дедушки   подборка   приколы   старость   старость - не приговор   
281
16
Многие бабушки и дедушки идут в ногу со временем, а веселятся не хуже внуков.
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Метки: Юмор   бабушка. дедушка   бабушки   дедушки   подборка   приколы   старость   старость - не приговор   
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Alexander 22 минуты назад
Забавно.
Если учесть, что я сам давно дедушка...
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