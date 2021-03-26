Тот случай, когда старость в радость

Бабушки — настоящие сокровища каждой семьи. Ведь кто ещё готов накормить ребёнка по первой просьбе, успевая при этом приготовить обед из трёх блюд за считанные минуты? Кроме явных кулинарных талантов, бабули ещё и умеют поднять окружающим настроение одним своим видом. Ведь за что бы они не взялись, всё выглядит до крайности умилительно. Внуки поделились фотографиями своих родственниц, которые явно не собираются стареть душой!