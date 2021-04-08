30 актеров, которые полюбились зрителям своей универсальностью

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Быть хорошим актером - это гораздо больше, чем иметь лицо и фигуру Аполлона (хотя и это не помешает!). Гораздо важнее то, как актер может адаптироваться к новым ролям и воплощать совершенно разноплановых персонажей, то есть его мастерство и диапазон. Пользователи "Твиттера" решили похвалить звезд, готовых буквально к любой роли, - и все это превратилось в лавину фотоколлажей и признаний в любви.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Джим Керри и Джонни Депп перефразируя Гафта всегда играют одинаково. Маска и Джек Воробей.
Ужимки вот их амплуа
Хотя помню Керри в роли Скруджа, таки да, очень по другому играл