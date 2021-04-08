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30 актеров, которые полюбились зрителям своей универсальностью

30 актеров, которые полюбились зрителям своей универсальностью (31 фото)

Автор:
08 апреля 2021 14:48
Сообщество : Кино
Метки: актерская игра   актерское мастерство   актеры   голливуд   роли   роли актёров   флешмоб   
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31
Быть хорошим актером - это гораздо больше, чем иметь лицо и фигуру Аполлона (хотя и это не помешает!). Гораздо важнее то, как актер может адаптироваться к новым ролям и воплощать совершенно разноплановых персонажей, то есть его мастерство и диапазон. Пользователи "Твиттера" решили похвалить звезд, готовых буквально к любой роли, - и все это превратилось в лавину фотоколлажей и признаний в любви.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актерская игра   актерское мастерство   актеры   голливуд   роли   роли актёров   флешмоб   
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3  комментария
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4k
Константин Безумов Час назад
Ну хз
Джим Керри и Джонни Депп перефразируя Гафта всегда играют одинаково. Маска и Джек Воробей.
Ужимки вот их амплуа

Хотя помню Керри в роли Скруджа, таки да, очень по другому играл
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22k
Владимир Константин Безумов 40 минут назад
Джим Керри неплох в Я, снова Я и Ирэн. Вот там реально два разных человека у него получились.
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4k
Наталья 36 минут назад
энн хэтэуэй и николь кидман везде одинаковые
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