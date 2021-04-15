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Малоимущим россиянам позволят собирать валежник по-новому

Малоимущим россиянам позволят собирать валежник по-новому (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 апреля 2021 10:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   валежник   видео   госдума   законопроект   лдпр   ресурсы   сбор   
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Бедным жителям российской глубинки, заготавливающим валежник для собственных нужд, предложат облегчить этот нелёгкий труд использованием ручных пил, топоров, лёгких бензопил. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму депутатами от фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.

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Метки: Россия   валежник   видео   госдума   законопроект   лдпр   ресурсы   сбор   
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московский мольфар Час назад
рывок или прорыв? вот теперь заживем
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126k
Редька с хреном Автор поста 53 минуты назад
Сколько смотрю в в комменты, столько и удивляюсь - откуда берётся вся эта мерзость фашисткой пропаганды и разжигание, даже не межнациональной - внутринациональной русско-украинской ненависти и вражды.

Почему власти благосклонно, как некогда Примаков сидя десятилетие послом на Украине с улыбкой на пухлых губах смотрел и молчал на государственное финансирование неофашизма, взирают эту дичь, хотя за меньшие грехи люди сидят без надежды на УДО. И невольно начинает казаться, что у этого явления крепкая крыша и худые, кривые дегенеративные ножки с отслаивающимся эпидермисом.

Ведь не надо сидеть в правительстве, чтобы понять, что такая нацисткая риторика в стиле "хохлосрач", с разжиганием ненависти, неизбежно закончиться взаимоуничтожением нации в угоду интересам узкой группы лиц.

Особо удивляют славянские парни, за копейки или вовсе беСплатно в упоении поливающие друг-друга дерьмом с обеих сторон от границы. Разве они не понимают, что это не игра, и не развлечение, а подготовка почвы к тому, чтобы им, или их детям сидеть в окопе и выискивать в прицел парня, одной с ними крови и говорящего на одном языке.

Если это так, то мы только носим имена как будто живые - будущего не у России не у Украины нет.

Спаси Господи и помилуй один народ двух разных стран!
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98
cucumber Редька с хреном 16 минут назад
Бояре дерутся, у холопов чубы трещат.
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13k
sssss3 54 минуты назад
Автор мудачина редкий, есть области где практически НЕТ леса, зато есть СУХОВЕИ. Это страшная штука. В этих областях каждое дерево золотое, семена заготовить, саженцы вырастить, на место посадить, обработать от вредителей, опахать от палов, защитить от потравы.
И это те области где проживает основное население России и выращивается основная масса с/х продукции.
Перед тем как писать и критиковать хоть одну книгу по теме прочтите БЕЗДАРИ и тупицы!!!!
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126k
Редька с хреном Автор поста sssss3 Полчаса назад (изменен)
Вот уважаемый, что Вы хотели показать своим комментом? Эрудицию и наличие знаний? Собственную значимость?
Ничего из этого у вас нет - во первых, Вы не поняли, что речь о другом, во вторых, не утрудились перейти по гиперссылке проверить контент, что и с 2-мя классами не обременительно.
Но если Вы таким образом глушите внутри себя, гнетущее Вас чувство ущербности и неполноценности, то пожалуйста.
Но помните - всё дерьмо разбросанное Вами, к Вам же и вернётся, что судя по состоянию Вашей психики уже и происходит.
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13k
sssss3 Редька с хреном 22 минуты назад
Может про бонитет расскажешь неуважаемый, без заглядывания в Интернет. Откуда вы, бл.ядь, лезете с 3 классами церковно приходской школы...
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7k
Natrogrii 59 минут назад
Фига ссе, какая забота о гражданах.
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119k
arek14 Час назад
Госдума отклонила законопроект об освобождении от НДФЛ граждан с низкими доходами.

Всё, что нужно знать об отношении власти к нищим россиянам
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3k
Слава Андреев Час назад
Леса гектарами вырубают. Этого не замечают.
А валежник не могут поделить и распределить , какой год )))) смешно.
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4k
Sanar 2 часа назад
Мой медведь допил пузырь водки сидя на ядерном реакторе и упал, шапка ушанка слетела и завалила всю коллекцию матрёшек, обидно же ведь мы с михой собирались после обеда собирать валежник.
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53k
pynh 2 часа назад
Дурак чтоле? И так можно пилить хоть чем, лишь бы это был валежник. Ограничения могут вводить на уровне области.
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6k
Михаил Филиппов 2 часа назад
Вот хохлам неймется.
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5k
ЦЫПЛЯ Михаил Филиппов 2 часа назад
Вернёте крым, и пошли вы на.х.у..й, козлобородые.
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6k
Михаил Филиппов ЦЫПЛЯ 2 часа назад
да да. скоро вернем. будет как и ранее в составе республики украина РФ
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4k
Sanar ЦЫПЛЯ 2 часа назад
Так вернули же уже в 2014, всё хорош отдыхать хохолик у тебя ещё два сортира не мытые.
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Редька с хреном

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