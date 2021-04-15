Малоимущим россиянам позволят собирать валежник по-новому

Согласно проекту, в Лесном кодексе должны быть закреплены расшифровки понятий «валежник» и "недревесные лесные ресурсы". Определения должны быть максимально конкретны и не допускать вольных толкований.

Авторы инициативы возмущены тем, что многие регионы приняли подзаконные акты, полностью исказившие идею «свободного сбора гражданами для собственных нужд никому не нужного лесного ресурса», сообщает Regnum.



