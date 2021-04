Вместе рыбаки начали копаться в водорослях и выудили оттуда цепочку-браслет.Он был очень грязный, весь в тине, но с одного конца все же продолжал отливать серебром и сквозь грязь было видно, что на пластинке имеется гравировка. Заинтригованный капитан тут же взял губку и моющее средство и принялся отмывать браслет. В конце концов, на браслете проступили буквы: "Antoine De Saint Exupery (Consuelo) - c/o REYNAL and HITCHCOCK Inc. - 386 4-th Ave. N.Y. City. - USA". Капитан Бьянко не поверил глазам - в своих руках он держал ключ к одной из величайших загадок ХХ-го века - исчезновению Антуана де Сент-Экзюпери.

Найденный браслет он отвез в Марсель и показал Анри-Жермену Делезу - президенту компании "Комекс", которая специализировалась на промышленных водолазных работах. Перспектива найти самолет автора "Маленького принца" воодушевила Делеза и он на своем поисковом судне "Минибекс", оснащенном самой совершенной аппаратурой, отправился в район недавнего промысла "Оризона". За две недели поисков было исследовано около 100 кв. километров морского дна, но никаких следов самолета так и не было обнаружено. Уже было принято решение о возвращении, когда один из водолазов, Люк Ванрель, вспомнил, что неподалеку от района поисков, возле острова Риу, еще в 1982 году он фотографировал загадочный участок морского дна, который был усеян металлическими обломками. Те фотографии он отправил экспертам - историкам и корабелам, но никто из них не смог ничего идентифицировать. "Минибекс" перешел в район, указанный Ванрелем и вскоре, на глубине семидесяти метров водолаз обнаружил знакомые обломки.

Ванрель сделал новые фотографии, которые на сей раз были отправлены в общество ветеранов ВВС США. Там их передали Джеку Кертиссу, в свое время много летавшему на Р-38. Изучив материалы, Кертисс пришел к выводу, что это - останки самолета, но для однозначной идентификации его типа присланных снимков было недостаточно, требовались более детальные фото. Он снабдил Ванреля целой кипой технической документации по "Лайтнингам" и планом необходимой съемки. В течение последующих двух лет Ванрель нырял на "свой" участок и фотографировал останки самолета. Работа была весьма кропотливой и трудоемкой - со временем, придонные подводные течения разметали обломки на участке длиной около километра и шириной до 400 метров. К маю 2000 года накопленный материал позволил сделать однозначный вывод - обломки на дне принадлежат P-38 модификации G, на базе которой и был создан фоторазведчик F-5B. Во время войны в данном районе было потеряно четыре "Лайтнинга" этого типа и три из них уже были найдены и опознаны. Значит, четвертый должен быть самолетом Экзюпери.

Эту гипотезу можно было подтвердить только подняв обломки на поверхность, чтобы обследовать их на предмет обнаружения серийных номеров. Но, по законодательству Франции, сбитый самолет относился к воинским захоронениям, поэтому считался неприкосновенным. Ванрель заявил о своей находке в отдел подводной археологии Министерства культуры Франции. Получение разрешения на официальную идентификацию дополнительно осложнилось тем, что этому мероприятию активно воспротивились родственники Сент-Экзюпери - они совсем не жаждали развенчания легенды, популярной уже несколько десятилетий. Разрешение было получено только через три года. Для проведения экспертизы пригласили Филиппа Кастеллано - президента клуба, занимавшегося поиском и опознанием останков самолетов времен Второй мировой войны. Искушенный историк и опытный водолаз, Кастеллано точно знал, что надо искать. Согласно американским правилам, при передаче ВВС все самолеты получали серийные номера, т.н. "номера бюро аэронавтики" - BuNo. Они выделялись в очередном финансовом году на каждую заказываемую партию машин. Под BuNo 42-68223, означавшим, что это 68 223-й самолет, изготовленный в США с начала 1942 финансового года, "Лайтнинг" Экзюпери и проходил во всех официальных документах. Этот номер обычно наносился на фюзеляж краской и, за столько лет пребывания в морской воде, вряд ли мог уцелеть. Однако, фирма "Локхид", кроме прочих обозначений, отмечала каждый свой самолет индивидуальным семизначным номером, который наносился на определенных агрегатах чеканкой.