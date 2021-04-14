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"Маленький Принц"

"Маленький Принц" (3 фото)

Автор:
14 апреля 2021 22:59
Метки: интересно   познавательно   факты   
659
3

Около полудня 7 сентября 1998 года на французском траулере "Оризон", который вел промысел в районе между Марселем и островом Риу, занимались сортировкой улова. Одна из рыбин показалась капитану "Оризона" Жану-Клоду Бьянко странной и он велел матросу Х. Бенамору выбросить её за борт. Бенамор выпутал эту рыбину из сети вместе с пучком водорослей и, приглядевшись, доложил капитану: "Подождите, здесь что-то блестит".

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Метки: интересно   познавательно   факты   
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2  комментария
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8k
Kucher 4 часа назад
Про последний полёт Гленна Миллера жду статью.
А за эту "+"
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ДК 2 часа назад
Отличный пост, с очень достойной попыткой развенчать не слишком красивую теорию. Спасибо.
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