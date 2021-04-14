Чудесный дуэт Луи де Фюнеса и Клод Жансак был и остается ярким и самобытным явлением мирового кино. Трогательные и смешные фильмы, в которых блистала эта незабываемая пара стали золотым фондом европейского кино времен его расцвета. От этих кинолент по сей день веет живым человеческим теплом.
Актриса родилась 1 марта 1927 года, ее отец певец Андре Жансак ушёл из семьи, когда Клод было шесть лет. Видя прекрасные вокальные данные, и артистизм дочери мать направляла девочку на творческий путь и хотела видеть ее артисткой. Девушка помимо пения занималась классическими танцами и хотела пойти в хореографию, но по совету матери поступила на драматическое отделение Парижской консерватории.
Клод познакомилась с Луи де Фюнесом на заре своей актерской карьеры. Выпускнице консерватории доверили главную роль в спектакле «Без церемоний», где ее партнером стал уже на тот момент известный комедиант Луи де Фюнес. В том же 1952 году они стали коллегами по съемочной площадке в фильме «Жизнь порядочного человека». Так дебюты Клод в театре и в кино прошли рука об руку с де Фюнесом.
Между великолепными актерами и яркими личностями моментально возникло полное взаимопонимание. Они прекрасно взаимодействовали на сцене и дружили за ее пределами.
Актриса была частым гостем в доме де Фюнеса и стала ближайшей подругой его жены Жанны. Именно Жанне принадлежит идея, что бы Клод стала экранной женой Луи. После чего для де Фюнеса начался самый творческий расцвет. Именно в паре с Клод Жансак, великий актер сыграл самые свои красочные роли.
Луи де Фюнес счастливо прожил жизнь со своей супругой, а вот у его «экранной жены» личная жизнь складывалась непросто. Впервые актриса вышла замуж за свою студенческую любовь, но этот брак долго не продлился. Второе замужество за автогонщиком Анри Шемином было значительно длительней, и в нем родился сын Фредерик, известный французский композитор. Но все же супруги расстались.
Став «экранной женой» Луи де Фюнес актриса, в каком-то смысле отказалась от своей сольной карьеры. Зрители видели в Клод только жену любимых экранных героев исполненных Луи де Фюнесом и не воспринимали отдельно от этого лицедея. После того как де Фюнес покинул нас из-за сердечного приступа Клод осознанно отдалилась от кино. Она, конечно, появлялась на экранах в возрастных характерных ролях, но не часто.
Как самостоятельная большая актриса Клод Жансак реализовалась на театральной сцене. В театре она играла в постановках мировой классики, ее героинями были в основном дамы из высшего общества. Также актриса много работала на телевидении.
Прожив долгую и плодотворную жизнь, актриса ушла во сне 27 декабря 2016, ей было 89 лет.
Уход актрисы опечалил не только соотечественников, В России, где отлично помнят прекрасные старые французские комедии, со скорбью восприняли такое известие. Незаурядная дама с обольстительной улыбкой и лукавым блеском выразительных глаз навсегда осталась в наших сердцах.
Давайте вспомним любимые фильмы с неподражаемым комедийным дуэтом.
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