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Какой была в юности «экранная жена» Луи де Фюнеса, и как красиво состарилась элегантная актриса

Какой была в юности «экранная жена» Луи де Фюнеса, и как красиво состарилась элегантная актриса (15 фото)

Автор:
14 апреля 2021 20:24
Метки: актриса   биография   кино   
2190
15

Чудесный дуэт Луи де Фюнеса и Клод Жансак был и остается ярким и самобытным явлением мирового кино. Трогательные и смешные фильмы, в которых блистала эта незабываемая пара стали золотым фондом европейского кино времен его расцвета. От этих кинолент по сей день веет живым человеческим теплом.

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Метки: актриса   биография   кино   
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297
liveevil 2 часа назад
Очень красивая женщина.
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После обеда. 56 минут назад
Я был уверен что она и есть его жена.
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3k
Артур Гевондян 57 минут назад
Моя Козочка!
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5k
TirAn 2 часа назад
Чем то похожа на Ларису Белогурову, глазами что ли?
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