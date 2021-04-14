Прожив долгую и плодотворную жизнь, актриса ушла во сне 27 декабря 2016, ей было 89 лет.

Уход актрисы опечалил не только соотечественников, В России, где отлично помнят прекрасные старые французские комедии, со скорбью восприняли такое известие. Незаурядная дама с обольстительной улыбкой и лукавым блеском выразительных глаз навсегда осталась в наших сердцах.