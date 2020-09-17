Горилла, потерявшая малыша год назад, наконец стала матерью

Персонал всего Бристольского зоопарка в Англии счастлив - 9-летняя горилла по кличке Кала родила детеныша. К сожалению, в прошлом году самка потеряла своего малыша, но сегодня счастливая мама не может нарадоваться своему новорожденному чаду!
9-летняя горилла по кличке Кала (Kala) живет в Бристольском зоопарке в Англии. Недавно весь зоопарк обрадовала чудесная новость - Кала родила малыша: "Мы очень взволнованы. Видеть и наблюдать за детенышем гориллы очень необычно. Кала родила своего малыша ночью в присутствии отца," - пишут сотрудники зоопарка.
К сожалению, в сентябре прошлого года Кала потеряла своего малыша, когда ему не было и недели. У нее была низко расположена плацента, которая блокировала родовые пути, тем самым препятствуя естественному рождению. Ветеринарам пришлось делать экстренное кесарево сечение. Однако, детеныш был слишком маленьким, и не смог продержаться и недели, несмотря на усилия персонала по его спасению...
Кала будто всё понимала, и была убита горем. Но спустя некоторое время, ей удалось забеременеть вновь, и совсем недавно она родила малыша. "Кала крайне внимательна, и чутко обращается с малышом. Он выглядит сильным и здоровым, понемногу обрастает шерстью, и становится все более любопытным," - рассказывают сотрудники зоопарка.
Пол малыша еще неизвестен, так как мама постоянно держит его близко к себе. Сотрудники не желают беспокоить семью, и узнают пол, когда это будет возможно. Тем временем, детенышем активно интересуются другие гориллы из стаи, а между ним и его мамой появилась невероятно крепкая связь.
К сожалению, Кала относится к одному из видов, находящихся под угрозой исчезновения - западная равнинная горилла. Они происходят из Камеруна, государства Западной Центральной Африки. В дикой природе многих таких горилл убивают охотники для торговли мясом.
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