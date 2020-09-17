FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 8697 постов • 1108 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Горилла, потерявшая малыша год назад, наконец стала матерью

Горилла, потерявшая малыша год назад, наконец стала матерью (12 фото)

Автор:
17 сентября 2020 20:31
Сообщество : Животные
Метки: горилла   дикая природа   дикие животные   животные   истории   обезьяна   обезьяны   фото   
268
12
Персонал всего Бристольского зоопарка в Англии счастлив - 9-летняя горилла по кличке Кала родила детеныша. К сожалению, в прошлом году самка потеряла своего малыша, но сегодня счастливая мама не может нарадоваться своему новорожденному чаду!

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: горилла   дикая природа   дикие животные   животные   истории   обезьяна   обезьяны   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Вертолеты: чего вы о них не знали и не видели? Вертолеты: чего вы о них не знали и не видели? Девушка из США путешествует и ловит в объектив диких животных Девушка из США путешествует и ловит в объектив диких животных Рыбак на плоту спас щенка койота, который без сил лежал в воде Рыбак на плоту спас щенка койота, который без сил лежал в воде Ученые нашли землероек, считавшихся вымершими 50 лет назад Ученые нашли землероек, считавшихся вымершими 50 лет назад "Гадкий утенок": на Сахалине обнаружили редкого рыжего морского котика "Гадкий утенок": на Сахалине обнаружили редкого рыжего морского котика Детеныш шимпанзе остался без мамы, но ее заменила плюшевая игрушка Детеныш шимпанзе остался без мамы, но ее заменила плюшевая игрушка
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

288832



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Зазубрины, расчеты и отверстия: 12 секретов простой рулетки, о которых мало кто знает
36
120
Зазубрины, расчеты и отверстия: 12 секретов простой рулетки, о которых мало кто знает
Невероятные кадры, наглядно показывающие, что время не щадит никого и ничего
1
75
Невероятные кадры, наглядно показывающие, что время не щадит никого и ничего
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Все, что нужно знать об «Оскарах» 2021
0
7
Все, что нужно знать об «Оскарах» 2021
Лучшие самолеты нашего времени
0
7
Лучшие самолеты нашего времени
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#в мире#дтп#авто авария#на различный вкус#олдтаймер#автомир#девушки
#юмор#история#животные#СССР#россия#разное#ретро авто#сша#абсурд#ефремов
#факты#прикол#люди#авария#прикольные#смешные#картинки#шоу бизнес#автомобили#кино

На что жалуетесь?

Вернуться