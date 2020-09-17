Горилла, потерявшая малыша год назад, наконец стала матерью

К сожалению, в сентябре прошлого года Кала потеряла своего малыша, когда ему не было и недели. У нее была низко расположена плацента, которая блокировала родовые пути, тем самым препятствуя естественному рождению. Ветеринарам пришлось делать экстренное кесарево сечение. Однако, детеныш был слишком маленьким, и не смог продержаться и недели, несмотря на усилия персонала по его спасению...