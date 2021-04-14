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Этот кондор был освобожден из зоопарка, где несколько лет провел в клетке.
Посмотрите, как он расправляет крылья и замирает. Он еще не знает, что с ними делать, но уже чувствует ветер, который наполняет их силой. Он пробует оторвать ноги от земли и прыгнуть в манящее впереди пространство, но ему СТРАШНО. Он НИКОГДА так не делал. Эти крылья раньше мешали ему и вызывали много вопросов. Но сейчас всё сложилось.
Посмотрите, как он расправляет крылья и замирает. Он еще не знает, что с ними делать, но уже чувствует ветер, который наполняет их силой. Он пробует оторвать ноги от земли и прыгнуть в манящее впереди пространство, но ему СТРАШНО. Он НИКОГДА так не делал. Эти крылья раньше мешали ему и вызывали много вопросов. Но сейчас всё сложилось.
Он расправляет крылья и стоит. Долго стоит привыкая и переспрашивая свой мозг в этот момент. Вся реальность перестраивается. Всё обретает смысл, которого так не хватало. Да, немного жаль прошедших лет в клетке, но сейчас он понял, КТО ОН, а это дорогого стоит.
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Метки: возвращение жил зоопарк кондор свобода
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я был в одном заповеднике где только цирковые медведи из румынии. хоть у них и большие вальеры, но один топтался в основном в одном месте 2х3 метра и судя по натоптанным следам делает он это годами, хотя вокруг места сколько хочешь. но привычка находиться в клетке с годами так и не ушла