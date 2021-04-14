Этот кондор был освобожден из зоопарка, где несколько лет провел в клетке.

Посмотрите, как он расправляет крылья и замирает. Он еще не знает, что с ними делать, но уже чувствует ветер, который наполняет их силой. Он пробует оторвать ноги от земли и прыгнуть в манящее впереди пространство, но ему СТРАШНО. Он НИКОГДА так не делал. Эти крылья раньше мешали ему и вызывали много вопросов. Но сейчас всё сложилось.

0 Он почти понял, кто он, зачем крылья и НА ЧТО ОН СПОСОБЕН на самом деле.