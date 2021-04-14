FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Мифы и правда: что нельзя делать после прививки от коронавируса Мифы и правда: что нельзя делать после прививки от коронавируса Скромность — лучшее украшение для человека Скромность — лучшее украшение для человека Отец с молниеносной реакцией и автомобилистка на «Вольво» Отец с молниеносной реакцией и автомобилистка на «Вольво» Памяти самого богатого человека Памяти самого богатого человека Дипломат РФ в Латвии устроил шумную вечеринку, а недовольным соседям показывал неприличные жесты Дипломат РФ в Латвии устроил шумную вечеринку, а недовольным... Фонарик с небольшим секретом Фонарик с небольшим секретом Как любительницы косплея закрепляют платье на груди Как любительницы косплея закрепляют платье на груди Коммунальщики Твери показали, что становится причиной засоров канализации Коммунальщики Твери показали, что становится причиной засоров... Крановщик немного не рассчитал Крановщик немного не рассчитал Первая и последняя роль известных актрис Первая и последняя роль известных актрис Игрушка для больших и богатых мальчиков Игрушка для больших и богатых мальчиков В Барнауле девушка, спасаясь от&nbsp;насильников, выпрыгнула из&nbsp;окна и&nbsp;попала на&nbsp;видео В Барнауле девушка, спасаясь от насильников, выпрыгнула... Кот пришел с ночной смены Кот пришел с ночной смены Фееричный спуск надувной лодки на воду Фееричный спуск надувной лодки на воду Какой была в юности «экранная жена» Луи де Фюнеса, и как красиво состарилась элегантная актриса Какой была в юности «экранная жена» Луи де Фюнеса, и как красиво... Толстячок танцует брейк-данс Толстячок танцует брейк-данс Специалисты с помощью нейросети отреставрировали поздравление Гагарина, записанное в 1962 году Специалисты с помощью нейросети отреставрировали поздравление... 15 интересных советских памяток, которые вас удивят, насмешат и научат жизни 15 интересных советских памяток, которые вас удивят, насмешат и...
Победил страх свободы! Возвращение на свободу кондора, который долго жил в зоопарке

Победил страх свободы! Возвращение на свободу кондора, который долго жил в зоопарке (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2021 15:10
Метки: возвращение   жил   зоопарк   кондор   свобода   
1222
2
1
Этот кондор был освобожден из зоопарка, где несколько лет провел в клетке.
Посмотрите, как он расправляет крылья и замирает. Он еще не знает, что с ними делать, но уже чувствует ветер, который наполняет их силой. Он пробует оторвать ноги от земли и прыгнуть в манящее впереди пространство, но ему СТРАШНО. Он НИКОГДА так не делал. Эти крылья раньше мешали ему и вызывали много вопросов. Но сейчас всё сложилось.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: возвращение   жил   зоопарк   кондор   свобода   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Вася 8 часов назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
bais65 9 минут назад
Ну хз, наверное работники зоопарка знают, что делают, выпуская птицу выращенную в неволе. Наверное охотничий инстинкт не утрачен и с голоду не сдохнет, но он людей не боится, а надо бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Игорь 4 часа назад
Интересно посмотреть, как, человека бы продержать в клетке пол жизни с рождения, а потом вышвырнуть в центре Москвы и кричать- Ты свободен! Иди, живи!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
887
Недовольный Херней 5 часов назад
Жалко кондора, убили умышленно птичку!!! (охотиться не умеет, нет навыков жизни в дикой природе и т.п.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
B@r@bux 7 часов назад
Видео, похоже, снято на тот же тапок, что и видео с НЛО. Да и музыку взяли из коллекции для встречи с братьями по разуму.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Max Lu 7 часов назад
все эти умиления больше показывают какие люди муд*ки и на сколько жалко зверей.

я был в одном заповеднике где только цирковые медведи из румынии. хоть у них и большие вальеры, но один топтался в основном в одном месте 2х3 метра и судя по натоптанным следам делает он это годами, хотя вокруг места сколько хочешь. но привычка находиться в клетке с годами так и не ушла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
MatveiVainrub 7 часов назад
Это лучшее , что я сегодня увидел +++++++++++++++++++++
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сибирячка 7 часов назад
Нет никого умиления по этому поводу. Сдохнет от голода как и все выпущенные на волю выращенные в клетке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
143
Сергей Ковалев Сибирячка 4 часа назад
" А в тюрьме сейчас ужин! Макароны!"
Не сдохнет. Перед выпуском все животные проходят программу реабилитации. Не выпускают старых и больных
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
livaneth 7 часов назад
Ну хорошо - сейчас этот кондор налетается, проголодается и вернется к людям, которые его выпустили. А люди уже уехали. А кондор привык, что его кормят ежедневно. А охотиться он никогда не учился. Дальше что?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
143
Сергей Ковалев livaneth 4 часа назад
Есть хорошая поговорка,немного неприличная "Срать захочешь-штаны снимешь" Перед выпусканием на волю животные проходят программу реабилитации. Если у особи не потерялся охотничий инстинкт,то проблем не будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Аня 7 часов назад
Те, кто в клетку посадил, гребаные живодёры, самих бы туда посадить, где и грабли расправить не могли. Ненавижу зоопарки, цирк и прочие издевательства над животными.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
143
Сергей Ковалев Аня 4 часа назад
Не рвите вы сердце.Успокойтесь. Есть государственная программа сохранения кондоров. Из гнезд извлекаются яйца и птенцы, выращиваются и возвращаются в природу. Многие тут вопят "АААА Все скоты птичку в клетке держали" Количество выживших кондоров в неволе гараздо выше чем таких,что выросли в естественной среде. Очень велик процент погибнувших в первых год жизни
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Аня Сергей Ковалев Час назад
Ну ок, создать условия получше можно же тогда? Что в клетку - то сразу, где он походу и крылья не мог полностью развернуть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
143
Сергей Ковалев Аня 49 минут назад
Он в клетке именно по той причине,что бы не мог крылья развернуть и возможности их травмировать. Эти люди работают в этой области и владеют всеми нюансами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Alex 7 часов назад
Под песню бы " Я свободен" ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мифы и правда: что нельзя делать после прививки от коронавируса Мифы и правда: что нельзя делать после прививки от коронавируса Седовласки хотят свободы Седовласки хотят свободы В китайском зоопарке подменили льва собакой В китайском зоопарке подменили льва собакой Пара построила дом на колесах, чтобы путешествовать по миру Пара построила дом на колесах, чтобы путешествовать по миру В худшей тюрьме Англии появятся антистресс-животные В худшей тюрьме Англии появятся антистресс-животные В Бельгии панда сбежала из вольера и напала на смотрителя В Бельгии панда сбежала из вольера и напала на смотрителя
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1715920



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Завтра, которое не наступит никогда
3
39
Завтра, которое не наступит никогда
24 картинки, которые еще раз доказывают, что наш мир - удивительное место
4
71
24 картинки, которые еще раз доказывают, что наш мир - удивительное место
﻿
Набирающие популярность
Ольга Бузова рассказала, что покидает телепроект "Дом-2" спустя 17 лет
0
42
Ольга Бузова рассказала, что покидает телепроект "Дом-2" спустя 17 лет
Телеканал "Спас" оказался в эпицентре скандала из-за оскорбления священника
0
54
Телеканал "Спас" оказался в эпицентре скандала из-за оскорбления священника
Порнозвезда поведала о «темной стороне» профессии (6 фото)
Порнозвезда поведала о «темной стороне» профессии (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#животные#автомир#кино#шоу бизнес#в мире#знаменитости#новости
#интересно#интересное#Россия#подборка#аварии#люди#СССР#полиция#космос#позитив
#Юмор#дтп#факты#картинки#автомобили#сша#авто аварии#дети#криминал#природа

На что жалуетесь?

Вернуться