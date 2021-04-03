В китайском зоопарке подменили льва собакой

Сотрудники зоопарка сообщили, что лев был перемещён в другой вольер, но обойдя весь зоопарк, семья так и не смогла найти африканского зверя. Но больше всего мужчину возмутило, что зоопарк рекламировал именно своих львов, которых в наличии не оказалось.