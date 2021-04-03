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В китайском зоопарке подменили льва собакой

В китайском зоопарке подменили льва собакой (5 фото)

Автор:
03 апреля 2021 14:14
Сообщество : Животные
Метки: африканский лев   животные   зоопарк   китай   лев   собака   
1617
5
Вы когда-нибудь задумывались, сколько в день съедает мяса африканский лев? А сколько нужно мяса собаке? Видимо, сотрудники зоопарка Юаньцзяшань в Сичане, китайской провинции Сычуань, подошли к этому вопросу основательно.
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Метки: африканский лев   животные   зоопарк   китай   лев   собака   
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9  комментариев
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3k
Vladimir Taranovich 3 часа назад
Подделывают и львов уже))) никак привычка подделывать не покинет)))
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Shtoppi 56 минут назад
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15k
Сергей 2 часа назад
Написано "лев" - значит лев!
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9k
Denissg 2 часа назад
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668
Миша 3 часа назад
песель симпатичный только ест много, льва уже не найдут )
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35
arcush 3 часа назад
Да ладно... Зоопарк. А наш обнуленный обещал пенсионный возраст не поднимать... Да пусть хоть кролик вместо волка! Все врут! Но ворует один!
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1k
Георгий arcush 3 часа назад
П*дарас любую тему на член в своей ж*пе переведет.
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35
arcush Георгий Час назад
Ну так ты о члене в твоей попке? Сладкие мечты?
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3k
Shtoppi arcush 52 минуты назад
Кто о чем... Зачем тут эта политота?
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