В китайском зоопарке подменили льва собакой

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Вы когда-нибудь задумывались, сколько в день съедает мяса африканский лев? А сколько нужно мяса собаке? Видимо, сотрудники зоопарка Юаньцзяшань в Сичане, китайской провинции Сычуань, подошли к этому вопросу основательно.
Содержать собаку гораздо дешевле, чем льва, и по цвету они похожи. Вот и посадили сотрудники зоопарка в клетку, где раньше жил африканский лев золотистого ретривера. Но посетители с таким вариантом не согласились.
В зоопарк пришли папа с сыном, но вместо царя зверей обнаружили друга человека. Сначала они подумали, что ошиблись клеткой. Но вывеска упрямо утверждала, что в клетке находится именно лев. Тогда отец предположил, что может этот грозный хищник ещё не вырос.
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1. Visitors to a new zoo in Sichuan, China were left confused after seeing a golden retriever in a cage meant for an African lion.— BFM News (@NewsBFM) March 31, 2021
A video taken by a visitor named Tang showed the dog wearing a harness within the enclosure, despite a sign indicating that a lion was inside. pic.twitter.com/QxWenvV8P9
Сотрудники зоопарка сообщили, что лев был перемещён в другой вольер, но обойдя весь зоопарк, семья так и не смогла найти африканского зверя. Но больше всего мужчину возмутило, что зоопарк рекламировал именно своих львов, которых в наличии не оказалось.
Впрочем, это неединичный случай, когда собаками подменяют недостающих животных. Если сотрудники зоопарка Юаньцзяшань нашли пса, хотя бы расцветкой похожей на льва, то в зоопарке в Сяньнине даже над этим вопросом не стали ломать голову. Они заменили умершего от старости волка на ротвейлера.
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