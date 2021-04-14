Малолетнего гонщика задержали. Как выяснилось, с ним в машине была 16-летняя подружка, которую он решил впечатлить. Машину подросток угнал у матери, которая даже не подозревала о том, что её сын катается по городу.

"Как пояснил сам нарушитель, автомобиль принадлежит его матери, взял он его без спроса, чтобы покататься с девушкой. После инцидента автомашина была помещена на арестплощадку", — рассказали в полиции.