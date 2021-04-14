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В Ангарске 14-летний подросток решил прокатить свою девушку на маминой машине и устроил погоню

В Ангарске 14-летний подросток решил прокатить свою девушку на маминой машине и устроил погоню (1 фото + 2 видео)

Автор:
14 апреля 2021 11:47
Сообщество : Аварии
Метки: Ангарск   авария   авто   видео   гибдд   девушки   подросток   фото   
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В Ангарске 14-лений подросток угнал автомобиль своей матери, чтобы впечатлить девушку. Дети катались по городу, пока их не заметили сотрудники полиции. Вместо того чтобы остановиться, подросток устроил погоню, которая закончилась аварией. Парень врезался в светофор, а после в дорожное ограждение.

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Метки: Ангарск   авария   авто   видео   гибдд   девушки   подросток   фото   
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4  комментария
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442
Добрый Самаритянин 14 минут назад
Если уже изъясняться на русском языке, то УСТРОИЛИ погоню патрульные полицейские.
Подросток СПРОВОЦИРОВАЛ погоню.
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151k
☭Cheкаво☭ 8 минут назад
Мамкин поллюционер, переиграл в компьютерные игры.
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7k
vit 16 минут назад
Теперь будет впечатлять девушку пунцовой от ремня жопой
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9k
uutb vit 3 минуты назад
Да-да... Как-то так

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