В Ангарске 14-лений подросток угнал автомобиль своей матери, чтобы впечатлить девушку. Дети катались по городу, пока их не заметили сотрудники полиции. Вместо того чтобы остановиться, подросток устроил погоню, которая закончилась аварией. Парень врезался в светофор, а после в дорожное ограждение.
В Ангарске патрульные полицейские заметили автомобиль Mazda 6, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Сотрудники полиции попытались его остановить, но водитель устроил погоню. Юный гонщик не справился с управлением и врезался в светофор, а после и в ограждение.
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Малолетнего гонщика задержали. Как выяснилось, с ним в машине была 16-летняя подружка, которую он решил впечатлить. Машину подросток угнал у матери, которая даже не подозревала о том, что её сын катается по городу.
"Как пояснил сам нарушитель, автомобиль принадлежит его матери, взял он его без спроса, чтобы покататься с девушкой. После инцидента автомашина была помещена на арестплощадку", — рассказали в полиции.
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Во время происшествия подростки не пострадали. Похоже, кого-то ждут дома неистовые разборки...
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Подросток СПРОВОЦИРОВАЛ погоню.