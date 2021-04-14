Тату-перекрытия, которые скрыли ошибки молодости

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Удаление тату — скучно и неинтересно. А вот несколько интересных перекрытий мы покажем вам в этой подборке.
1.
Одним из поводов не делать татуировку многие считают то, что от рисунка будет тяжело избавиться, если через пару лет он окончательно надоест. Но ведь не обязательно полностью убирать старое тату.
2.
Некоторые мастера могут перекрыть старые рисунки и на их месте набить что-нибудь другое — только ещё лучше, ярче и красивее.
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3.
Вот 19 случаев, когда новые татуировки перекрывали старые так, что никто и не догадается!
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