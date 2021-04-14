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Тату-перекрытия, которые скрыли ошибки молодости

Тату-перекрытия, которые скрыли ошибки молодости (20 фото)

Автор:
14 апреля 2021 08:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: Переделанные татуировки   перекрытия   подборка   тату   татуировки   фото   
1635
20
Удаление тату — скучно и неинтересно. А вот несколько интересных перекрытий мы покажем вам в этой подборке.
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Метки: Переделанные татуировки   перекрытия   подборка   тату   татуировки   фото   
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1k
Vitamin Час назад
Никогда не понимал тату и эту "красоту"..
Сознательно портить и тыкать иголками своё тело и вводить туда разную химию, непонятно..
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6k
Дмитрий Карамазов 9 минут назад
Когда ничему жизнь не учит, ошибки молодости скрыли ошибками старости
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36k
Андрей 11 минут назад
Знакомый работал полгода с одной девченкой. У той от сгиба локтя до запястья какие-то шрамы. Разговорил её. Оказалось была татуха рун. После того как их набила вся жизнь пошла на перекосяк. Сплошная жёсткая жопа безпросветная. Чуть в петлю не залезла. Пошла к бабке, а та ей с порога сказала, чтобы татуху сводила. Свела и жизнь сразу наладилась. Вот такие вот дела.
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27k
Snork Snorkoff 46 минут назад
Скорее "Было мозгов мало, а стало еще меньше"
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−15
alex 48 минут назад
а удалить никак?!
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15k
Пумба 59 минут назад
Что еще раз доказывает: нехер вообще татухи бить. Всё в этом мире изменчиво. И то, что кажется гениальным в 20 лет - в 40 уже выглядит идиотизмом. Вывести же татуху "в ноль" невозможно, все равно следы останутся. Вот и лепят поверх.
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3k
Vasiliy Pakazyava Час назад
Бабы с татухами уродство
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1k
Иван Час назад
в посту в основном одни бабцы потому, что вечно не могут определиться!
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12k
alexis 2 часа назад
Ну теперь не скучно сводить будет.
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19k
Не местный 2 часа назад
любое тату это ошибка...
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