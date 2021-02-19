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13 мальчиков и ни одной девочки

13 мальчиков и ни одной девочки (5 фото)

Автор:
19 февраля 2021 09:21
Сообщество : Истории
Метки: в мире   дети   история   люди   рождаемость   сыновья   фото   
247
5
Эта семья проживает в Бразилии, и на данный момент их называют еще одним чудом света, так как семья, где столько детей одного пола, уникальна.
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Метки: в мире   дети   история   люди   рождаемость   сыновья   фото   
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5  комментариев
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1k
ALEX Час назад
Я видел по телику в передаче "Мир наизнанку" про эту семью, тогда ведущий Дмитрий Комаров подарил этой семье микроавтобус.
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https://mir-naiznanku.friday.ru/videos/brazil/brazil-30https://mir-naiznanku.friday.ru/videos/brazil/brazil-30

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6k
Миха 37 минут назад
Ситуация ровно наоборот

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35
Андрей 41 минуту назад
Розарио Агро в параллельной реальности
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510
Serg Dex 2 часа назад
Да это уже не семья а бригада))))у мамы надломленный вид, как он их там кормит можно только догадываться)))
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60k
Доктор Джонс 2 часа назад
Подрастает сборная Бразилии по футболу...
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