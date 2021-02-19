13 мальчиков и ни одной девочки

Эта семья проживает в Бразилии, и на данный момент их называют еще одним чудом света, так как семья, где столько детей одного пола, уникальна. Главу семейства зовут Иренеу Круз, его жена — Джусиклейда Сильва. Когда Иренеу и Джусиклейда решили, что готовы к продолжению рода, то договорились об одной детали, чтобы, так сказать, никому не было обидно: Иренеу будет называть сыновей, а Джусиклейда — дочерей. И так вышло, что мать-героиня не назвала еще ни одного своего ребенка.