13 мальчиков и ни одной девочки

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Эта семья проживает в Бразилии, и на данный момент их называют еще одним чудом света, так как семья, где столько детей одного пола, уникальна.
Помните советский мультфильм, где у кролика было «четыре сыночка и лапочка-дочка»? Оказывается, так бывает не только в сказках и мультфильмах, но и в реальной жизни. И пятеро детей не предел. Сегодня мы расскажем о семье, где растут 13 детей и среди них нет ни одной девочки! Вы узнаете, как живет эта семья, откуда она и планируют ли счастливые родители мальчишек рождение девочки.
Эта семья проживает в Бразилии, и на данный момент их называют еще одним чудом света, так как семья, где столько детей одного пола, уникальна. Главу семейства зовут Иренеу Круз, его жена — Джусиклейда Сильва. Когда Иренеу и Джусиклейда решили, что готовы к продолжению рода, то договорились об одной детали, чтобы, так сказать, никому не было обидно: Иренеу будет называть сыновей, а Джусиклейда — дочерей. И так вышло, что мать-героиня не назвала еще ни одного своего ребенка.
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Иренеу — большой любитель футбола. Мужчина однажды заметил такую особенность: у всех выдающихся футбольных игроков имена на букву Р. Именно поэтому все его сыновья носят имена, соответствующие этому правилу: Робсон, Реналдо, Руан, Рафаэль, Рамирес и другие. К слову, 13-го сына пара назвала Роналду, в честь Криштиану Роналду.
Иренеу часто проводит соревнования по футболу среди мальчиков своего и соседнего поселений.
Да! Иернеу и Джусиклейда хотят все-таки когда-нибудь узнать, что у них дочь. Неважно, будет она 14-м или 20-м по счету ребенком в семье. Несмотря на то что Джусиклейда не имеет дочери, женщина говорит, что очень счастлива со своим мужем и сыновьями. Но она искренне верит, что все же сможет родить и воспитать дочь.
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