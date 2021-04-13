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ТОП-11: как выглядели известные российские фрики до того как стали известными

ТОП-11: как выглядели известные российские фрики до того как стали известными (12 фото)

Автор:
13 апреля 2021 12:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бодимодификация   знаменитости   известные   тату   фрики   шоу бизнес   эпатаж   
2656
12

Все мы были когда-то детьми - милыми и бесконечно хорошенькими. А потом, став взрослыми, мы начинаем свою трансформацию. И у некоторых эта трансформация вызывает удивление, поражает до глубины души и сразу хочется увидеть каким же милым был человек до этого ужаса...

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Метки: бодимодификация   знаменитости   известные   тату   фрики   шоу бизнес   эпатаж   
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8k
Шурум-бурум Час назад
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Alex 11 минут назад
Сжечь на *уй
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69k
Tantal 12 минут назад
На кол всех! А потом сжечь!
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412
Сергей 15 минут назад
думаю, что тут дело не в самих фриках, а в том, что их раскручивают массмедиа. Если бы им внимания не уделяли, то о том, что они придурки знали бы только их соседи и родственники.
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555
накладчик в угол Полчаса назад
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5k
Pashuta 38 минут назад
Больные люди... Только усыпить.
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3k
Добрый Руссич! 39 минут назад
На кой размешать на Фишках изгоев с пораженным мозгом?
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7k
Majul 42 минуты назад
Пилять кто эти люди?
Зачем знать вообще кто эти выкидыши природы?
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13k
seller-k 46 минут назад
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10k
кира 49 минут назад
Не всех природа наделила мозгами. Хорошо, что это можно легко определить по внешности. Это как клеймо на лбу "Осторожно! Олигофрен!"
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11k
Антон Семёныч Час назад
Слова фрик и до***ёб являются синонимами.
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43k
zloykoyot Час назад
А где именно на российской эстраде отметился Барецкий? Ну кроме как снялся в паре дебильных клипов?
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45k
Нанук Паналык Час назад
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36k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
епать у нее челюсть... как у чужого)
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151k
☭Cheкаво☭ dima423 Час назад
Комментарий к фото
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