Все мы были когда-то детьми - милыми и бесконечно хорошенькими. А потом, став взрослыми, мы начинаем свою трансформацию. И у некоторых эта трансформация вызывает удивление, поражает до глубины души и сразу хочется увидеть каким же милым был человек до этого ужаса...
Александр Шпак – возможно, самый известный «фрик» в России. Был обычный парень пока не сделал татуировки по всему телу, накачал губы, нарастил ногти и клыки, вставил имплантаты в грудь и ягодицы, провел несколько сеансов липосакции и сделал фронтопластику, чтобы изменить форму лба и надбровных дуг.
Гоген принимал участие и в «Доме-2», и в «Званом ужине», но звездный час эпатажного товарища — мем «АДВОКАТ!!» на шоу «Пусть говорят». Красивый парнишка все еще продолжает свои пробы трансформации
Его называют «самым страшным человеком России» и "человек-утка". У Евгения проколы в носу, куда он может вставлять очень толстый и увесистый пирсинг, он расширил свою нижнюю губу, поставив в нее огромный тоннель. Соединяясь с массивным пирсингом, установленным в верхней губе, такая конструкция затрудняет его речь, делая ее неразборчивой.
Парень не скрывает, что его задача эпатировать публику и на этом зарабатывать деньги, что он с успехом и делает
Илья Губарев – один из ярких представителей субкультуры модификаторов, имеющий псевдоним Бомбер, он все еще вносит изменения в свою внешность, становясь мало похожим на себя в прошлом
Кирилл Терешин из Пятигорска известен своими руками-базуками. И хотя он избавился от них, он не перестал вести образ жизни, шокирующий публику разными выходками и потому в список фриков попадает совершенно точно.
Нормальный же был мужчина, а сегодня его знают как "короля" эпатажа российского бомонда и вообще человека со странностями
Эпатажная девица, которая шокирует своими нарядами, поведением высказываниями, когда-то была миленькой девчушкой
Еще один необъятный в своих размерах и эпатаже представитель российской эстрады - Стас. И милый мальчик, оставшийся далеко в прошлом
Участник рок-н-ролл группы Nihil Nonsons до модификации был обычным парнем. Но зато сегодня каков, а?
Знаменитая Кончита Вурст, "женщина" с бородой сегодня выглядит как обычный мужчина
Авторский пост
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Зачем знать вообще кто эти выкидыши природы?