Как сортируют пластик в трущобах Индии

Посмотрите на фото, которые мы сделали в этом районе — тут люди живут буквально в мусоре. Вся их жизнь проходит среди этих огромных мешков с пластиком. Когда мы были в этом районе, казалось, что да, тут тихий ужас — 40-градусная жара и полнейшая антисанитария, но вот рабочий день закончится, и эти люди пойдут по своим домам. Но нет — они живут тут же, на верхних этажах этих строений. Их дети проводят своё детство, играя на этих улицах с обломками бамперов от машин.