Как сортируют пластик в трущобах Индии

Да, каждый из нас часто слышал про осознанное потребление, но это всё остаётся словами, пока ты не оказываешься в месте, где сортируют и перерабатывают все эти тонны пластика. Ну, начнём по порядку.
Дхарави — это самые большие трущобы в Азии, больше них только трущобы Кибера в Кении. Рауль обещал нам показать то, как живут его родные трущобы и то, чем занимаются местные жители. К слову, тут живёт полтора миллиона человек, которые генерят около 600 млн. долларов в год.
И среди всего того, что мы увидели в Дхарави, больше всего выделялся район, где местные жители сортируют и перерабатывают пластик. Да, обычный пластик, который каждый из нас использует сотню раз в день. Посмотрите вокруг себя — везде пластик. Кроме того, большинство этого пластика — это одноразовые вещи, такие как пакеты, стаканчики или одноразовая посуда и контейнеры.
Посмотрите на фото, которые мы сделали в этом районе — тут люди живут буквально в мусоре. Вся их жизнь проходит среди этих огромных мешков с пластиком. Когда мы были в этом районе, казалось, что да, тут тихий ужас — 40-градусная жара и полнейшая антисанитария, но вот рабочий день закончится, и эти люди пойдут по своим домам. Но нет — они живут тут же, на верхних этажах этих строений. Их дети проводят своё детство, играя на этих улицах с обломками бамперов от машин.
Суть работы этих людей проста — из всего хлама, что им привозят со всего света, нужно отобрать пластик, пригодный на переработки. Затем нужно отсортировать пластик по качеству и цвету, после чего пластик перемалывается в машине, похожей на огромную мясорубку. Далее измельченный пластик нужного цвета и качества отправляется на повторную переработку, и из него делают новые пластиковые предметы.
Запомните и покажите друзьям то, как живут люди, которые работают с тем, что вы выкидываете и даже не задумываетесь о том, что с ним будет дальше. Стоит ли оно того? Кроме того, значительная часть пластика никак не перерабатывается, а просто лежит на свалках или плавает в мировом океане, а как вы знаете пластик разлагается в течение нескольких сотен лет, и решать эту проблему придется не нам с вами, а нашим будущим поколениям.
Источник:
- Мусорные острова приносят пользу океану? Альтернативный взгляд на эко-повестку
- Жизнь в пластмассовом аду: трущобы Дели тонут в мусоре
- Минутка познавательного контента: гляньте, как выглядит работа проекта Ocean Cleanup, в рендере и на практике
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- 17 примеров избыточной упаковки товара
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На самом деле, всё дело в жажде наживы.
Отсюда и "мир одноразовых вещей" и запрограммированное устаревание.
"Капитализм." (с)
Это по 450 долларов, или 40000 руб в год. 3600 руб в месяц…
Насколько же дешев и неэффективен их труд!
Выткнуть там 1-2 завода по переработке мусора.
И сразу же на 1,5 млн незанятых (подчеркиваю, не безработных) станет меньше.
Почему эти долбанные экоактивисты клеем приклеивают себя к автодорогам, а изменением условий работы и повышением эффективности у этих индусов заняться не хотят?
Странная логика. Если я сдам бутылки в аавтомат, а потом эти бутылки повезут в Индию, то я говно-человек. И что мне делать. Складировать все эти бутылки дома?
-"говно - политика, а не человек. Перерабатывайте свой мусор в своей стране. А лучше - в своём городе.
Ну, а полтора миллиона жителей Дхарави заулыбаются и заживут счастливо.