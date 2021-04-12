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Фотографий сделанных в перерывах и во время съемок всем нам известных фильмов
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Амазонки из «Чудо-женщины» В роли воительниц снялись чемпионки по кроссфиту, наездницы, бойцы муай-тай, спортсменки, занимающиеся троеборьем, а также боксёры.
Тайка Вайтити в роли Корга Он сыграл эту роль сразу в нескольких фильмах: в «Торе: Рагнарёк», в фильме «Мстители: Финал», а также в грядущей ленте «Тор: Любовь и гром»
Алек Гиллис также работал над спецэффектами "Смерть ей к лицу", 1992 год. На фото - Брюс Уиллис и Мэрил Стрип
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