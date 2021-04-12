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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (31 фото)

Автор:
12 апреля 2021 13:37
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
3622
31
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Смешные и не очень комментарии из интернета.
ОСТОРОЖНО!!! БОяны присутствуют!!!

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Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
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50  комментариев
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42k
FoxGen 4 часа назад
Комментарий к фото
Гоблину спасибо скажи.
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6k
Elena Ki 57 секунд назад
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- А толстенькие, говорят, не тонут.
(Пончик, "Незнайка на Луне")
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1k
Тупняк 13 минут назад
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Маг рукоблудия 40го уровня.
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1k
Тупняк 21 минуту назад
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Отличный костюм для поездок в общественном транспорте.
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5k
citrus1 21 минуту назад
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и между ними пробежала искра
Ссылка www.youtube.com
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9k
Максим Полчаса назад
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Помню номер который был у бабуки в Ташкенте 482130... Это было 35 лет назад.
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12k
U55R Полчаса назад
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69k
Иван Полчаса назад
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Я уже несколько лет надуваю шарики насосом для надувного матраса. Очень быстро и удобно. Вот таким. А то да, страшно.
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4k
Евгений Час назад
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Пушкин участвовал в посадке Дантеса и он его завалил после того, как разделался с остальными, просто этот эпизод не вошёл в книгу.
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4k
Diesel Час назад
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Пока толстый сохнет - худой сдохнет!
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12k
Иван Час назад
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если такой фильм снимут, то режиссер и продюсер, однозначно, будут геями. Точнее, 3,14дорами
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17k
nobody® Час назад
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Однажды ехал в маршрутке на переднем сидении. У нас тогда ещё газели в ходу были. Ещё друг водителя спереди сидел рядом. Спросил меня:
- Сэр, вы, случайно, сегодня не бухали?
- Да так, может с литр пива...
- Ну вот и протёрли бы запотевшее лобовое!
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9k
Максим nobody® 18 минут назад
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У нас тогда еще были газели... Москва? Просто у нас они до сих пор есть)
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17k
nobody® Максим 8 минут назад
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Не, 700 км от Москвы - глубинка. У нас уже несколько лет и с классическими пазиками борятся
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17k
nobody® 2 часа назад
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У нас на работе один открыл рикошетом через потолок в голову директору
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5k
Владимир 2 часа назад
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Кто же тогда будет играть дружка Бонда? Белый или черный, вот в чем вопрос.
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2k
Виталий Касандров 2 часа назад
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Насчет шариков не знаю. но жена брата, окулист рассказывала что после НГ парочка пациентов с повреждениями глаза от пробки на полумиллионный город бывает .
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17k
nobody® 2 часа назад
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Когда мне ещё не было 30, уже средний возраст зрителя Симпсонов был 30. Так это было в 2000-х
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2k
Dr. Zoidberg 2 часа назад
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Так оторвал бы жопу от "своего места" и предложил бы женщине присесть.
Реально не понимаю я этого... Меня всегда учили тому, что сильный помогает слабому. Я по сей день уступаю место девушкам/женщинам/бабушкам. От возраста не зависит - я уступаю место любой "малолетке", только потому, что она не мужчина. Воспитан я так.
Мальчик Саша, 48 годиков.
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2k
Виталий Касандров 2 часа назад
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Свой сотовый и шестизначные тел родителей и тещи помню . Как и номер 112 перечисленных служб. Ну и местные таксопарки шесть 9к и три 24ки.
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2k
Виталий Касандров 2 часа назад
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После 40 как то не особо тянет. Надеюсь что Сталкер 2 таки выйдет до моего 60летия ,может пройду пока 49 если что.
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38
Татьяна Мохова Виталий Касандров Час назад
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39, гамаю постоянно, если бы не работа то наверное 24\7
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5k
Максус Татьяна Мохова 6 минут назад
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в фифу рубанём?)
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2k
Dr. Zoidberg 3 часа назад
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Ну и дура.
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10k
Олегbl4 3 часа назад
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"лайпфхак" 90-х. Держась за поручень, стоят два студента, нависая над двумя бабками. Один из них вдруг начинает делать рвотные позывы. Бабок с места, как ветром сдуло. Довольные студенты садятся на освободившиеся места.
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9k
Максим Олегbl4 20 минут назад
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Нет чувак,это не лайфхак, это панки так прикалывались. Один в рот пюрешку набивает, и начинает рвотными позывами теткам жути нагонять. Второй подставляет руки под "блевоту", и на глазах мадамочек резко это себе в рот запихивает) Если блевануло больше троих, то шалость удалась) Но даже я который был вкурсе прикола, чуть не обрыгался.
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