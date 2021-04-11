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Последний Запорожец: как появилась Таврия

Последний Запорожец: как появилась Таврия (12 фото)

Автор:
11 апреля 2021 20:08
Метки: СССР   Фотографии.   автопром   интересно   история   страна   
726
12
Эта модель добиралась до серийного производства долго и сложно даже на фоне других моделей позднего СССР. Ведь прикидки по новой малолитражке появились еще в начале семидесятых годов!
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   Фотографии.   автопром   интересно   история   страна   
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579
Куролесов 2 часа назад
Блин, единственная машина где с ростом 180, за водителем ростом 190 чувствовал себя нормально, даже коленями в спинку переднего сиденья не упирался
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29k
Юр21 Полчаса назад
Почему же она была новой для СССР, давным давно выпускались ВАЗовские переднеприводные машины, машинка получилась такой же говённой как и старый Запорыга, проблемный мотор (вечно обрезало привод трамблёра), гниющий кузов, причём было впечатление что его сразу ржавым выпускали, проблемы запуска зимой и прочие наслаждения. У меня родственник схватил это чудо.
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−190
LoginNaFishkah Час назад
Если послушать старожилов Запорожья, да и сам в те времена читал о задержках с выпуском, так вот на конвейер машина вышла бы гораздо раньше, но в максвабаде сказали, как это у хохлов машина будет раньше? И указания быстрее рожать 8-ку и бабло пошли на ВАЗ
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