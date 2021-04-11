"10 пар советских актеров, которые часто снимались вместе"

В советское время был определенный пул известных актеров, которых мы часто могли видеть вместе в разных фильмах. И все же некоторые из них прямо-таки слились в актерский тандем и даже предпочитали работать вместе и вместе пробоваться на новые роли. Так что и в этих фильмах они появились в дуэте совсем не случайно!
1. Александр Абдулов и Ирина Алферова
Супруги в реальной жизни вместе снялись в 6 фильмах, где тоже часто играли влюбленных. Среди их работ: "С любимыми не расставайтесь", "Капкан", "Предчувствие любви"
2. Лия Ахеджакова и Светлана Немоляева
Актрисы вместе снялись в 6 фильмах, среди которых "Служебный роман", "Гараж", "Небеса обетованные"
3. Олег Ефремов и Нина Дорошина
Коллеги сыграли вместе в 5 фильмах, среди которых "Рядом с нами" и "Первый эшелон". Поговаривали, что Дорошина была влюблена в Ефремова
4. Михаил Боярский и Алиса Фрейндлих
Этот актерский дуэт сыграл аж в 8 фильмах, вместе озвучили два мультика и играли еще в двух спектаклях. Среди их совместных кинокартин - "Соломенная шляпка" и "Д'Артаньян и три мушкетера"
5. Юрий Никулин и Георгий Вицин
Эти актеры играли как вместе с Евгением Моргуновым в знаменитом трио, так и в дуэте. И снялись вместе в 10 фильмах, среди которых "Девушка с гитарой", "Дайте жалобную книгу" и известные комедии Гайдая
6. Андрей Миронов и Людмила Гурченко
На счету актерского дуэта - 5 фильмов, среди которых "Соломенная шляпка" и "Небесные ласточки". Они даже пробовались на главных героев "Иронии судьбы, или С легким паром!"
7. Олег Табаков и Лев Дуров
Актеры вместе снялись в 11 фильмах, среди которых "Сирота казанская". Они даже вместе озвучили мультфильм "Трое из Простоквашино": Табаков говорит за кота Матроскина, а Дуров - за пса Шарика
8. Михаил Пуговкин и Надежда Румянцева
Помимо "Девчат" актеры вместе снялись в фильмах "Новогоднее похищение", "Факир на час" и "Женатый холостяк"
9. Олег Янковский и Ирина Купченко
У этого актерского тандема 7 совместных работ, среди которых "Обыкновенное чудо", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей", "Приходи на меня посмотреть"
10. Александр Демьяненко и Наталья Селезнева
Этот актерский дуэт известен всем, но помимо комедий Гайдая они еще вместе снялись в фильмах "Дом", "По улицам комод водили", "Клубничка". Всего на их счету 5 совместных киноработ
Источник:
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Тупость какая-то. Как, впрочем, большинство кликбейтных заголовков.
Это не "пары", а просто пересечение двух множеств. Очевидно, что когда актёры много снимаются, то некоторые будут периодически "встречаться" в одних фильмах. А если актёры ещё и талантливые, то сниматься будут больше и пересекаться чаще.
Причём тут "пары"?!
Трактористы. Свинарка и пастух.