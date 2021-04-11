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10 пар советских актеров, которые часто снимались вместе

10 пар советских актеров, которые часто снимались вместе (20 фото)

Автор:
11 апреля 2021 18:39
Метки: актеры   кино   роли   
553
20

В советское время был определенный пул известных актеров, которых мы часто могли видеть вместе в разных фильмах. И все же некоторые из них прямо-таки слились в актерский тандем и даже предпочитали работать вместе и вместе пробоваться на новые роли. Так что и в этих фильмах они появились в дуэте совсем не случайно!

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Метки: актеры   кино   роли   
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4  комментария
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4k
Александр Иванов 54 минуты назад
А Папанов с Мироновым? Они тоже не в одном фильме снялись и даже дружили, несмотря на разницу в возрасте.
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27k
Игорь 11 минут назад
"10 пар советских актеров, которые часто снимались вместе"
=====
Тупость какая-то. Как, впрочем, большинство кликбейтных заголовков.
Это не "пары", а просто пересечение двух множеств. Очевидно, что когда актёры много снимаются, то некоторые будут периодически "встречаться" в одних фильмах. А если актёры ещё и талантливые, то сниматься будут больше и пересекаться чаще.
Причём тут "пары"?!
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16k
Юрий 45 минут назад
Крючков и Ладынина.
Трактористы. Свинарка и пастух.
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103
Sandmann Час назад
Спасибо за фото!
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