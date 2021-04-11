"10 пар советских актеров, которые часто снимались вместе"

В советское время был определенный пул известных актеров, которых мы часто могли видеть вместе в разных фильмах. И все же некоторые из них прямо-таки слились в актерский тандем и даже предпочитали работать вместе и вместе пробоваться на новые роли. Так что и в этих фильмах они появились в дуэте совсем не случайно!