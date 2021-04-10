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Филипп Эдинбургский – по молодости нищий и храбрый морской офицер

Филипп Эдинбургский – по молодости нищий и храбрый морской офицер (7 фото)

Автор:
10 апреля 2021 21:22
Метки: интересно   факты   чнловек   
568
7

Не дожив два месяца до столетия, умер супруг королевы Великобритании Елизаветы II, принц Филипп герцог Эдинбургский. Человек прожил долгую, яркую и счастливую жизнь, дай Бог каждому. Любил и был любимым, увидел внуков и правнуков. Познал популярность и известность, богатство и достаток, объездил весь мир.

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Метки: интересно   факты   чнловек   
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3k
Пополь Вух 4 часа назад
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Умница-красавица Пополь Вух 4 часа назад
Не успел
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1k
billgilbert Час назад
Не "по молодости", а "в молодости". Копипастер х-ев.
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−4
Дарья Дубровская 3 часа назад
у него папа был Андрей )) прям зауважал
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3k
Roninsamuray 3 часа назад
Бесспорно, этот «голый официант» прожил долгую, яркую жизнь....
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5k
TirAn 3 часа назад
странные они, принцы полукровки
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1k
ГюльнарШарипова 4 часа назад
Подкаблучник матёрый.
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2k
Frank Borman ГюльнарШарипова 3 часа назад
Бычок-производитель. Главная его задача - осеменение королевы, чтобы она произвела на свет наследников британского трона. Одна принцесса и 3 принца - неплохой результат. Принц Чарльз, конечно, не блещет интеллектом, но и он сойдет для трона. Бывали короли и похуже. В общем, можно считать, что Филипп справился со своей задачей. РИП.
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