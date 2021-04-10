Филипп Эдинбургский – по молодости нищий и храбрый морской офицер

Не дожив два месяца до столетия, умер супруг королевы Великобритании Елизаветы II, принц Филипп герцог Эдинбургский. Человек прожил долгую, яркую и счастливую жизнь, дай Бог каждому. Любил и был любимым, увидел внуков и правнуков. Познал популярность и известность, богатство и достаток, объездил весь мир.
Причем был принцем-консортом, то есть ни за что не отвечал. Многие о такой судьбе мечтают. Но сам Филипп однажды признался «Честно говоря, я бы предпочел остаться на флоте и быть простым морским офицером».
Сложно сказать, кем он был по национальности. Как впрочем, и о других аристократических и королевских европейских особых. Официально он считался греческим принцем, родился на острове Корфу и был крещен по православному обряду. Но его папа был принцем датским, мама немецкая принцесса родившаяся в Англии, сестры – немецкие аристократки, бабушка княгиня Ольга Константиновна Романова, внучка русского императора Николая I, его прадедушка Кристиан IX король Дании, одновременно дед английского короля Георга V и российского императора Николая II. Причем все они такие же датчане, англичане и русские как и принц Филипп. Кровь перемешалась, черт ногу сломит. Но как говорится «бьют не по паспорту, а по морде». Филипп по внешности никак не походил на грека, скорее всего датчанин или еще какой другой скандинав.
Несмотря на титул и место рождения, Филипп почти не знал греческого. Уже через полтора года после его рождения, семье пришлось уходить в изгнание. Бежали на британском крейсере «Калипсо». По свидетельству моряков, когда корабль попал в шторм, все изгнанники мучились от морской болезни. Только маленький Филипп ничуть не страдал и весело играл в ящике из-под апельсинов. Старый боцман предрек малышу морскую карьеру.
Как полагается отпрыску знатного рода учился в элитных частных школах. То в Париже, то в Англии, затем его перевезли в Германию — в школу известного деятеля просвещения Курта Хана, который был близким знакомым кого-то из Филипповой родни.
Однако очень скоро Курт Хан, еврей по происхождению, был вынужден бежать из Германии. И направился он не куда-нибудь, а в Шотландию, где основал новую школу — Гордонстоун. Филипп отправился туда вместе с ним.
Принцессу Елизавету, будущую королеву и супругу, Филипп впервые повстречал в 1934 году, когда ей было восемь лет, а ему — 13. Это произошло на свадьбе принцессы греческой Марины и герцога Кентского Георга. Но естественно, ни о какой любовной искре речи идти не может. Подросток пацан и 8-летняя девочка – огромная разница в возрасте. Наверняка Филипп и не заметил маленькую соплюшку.
Мечтал стать летчиком и служить в ВВС. Но тут возбухли его родственники – папа принц Андрей и дядюшка-лорд Луис Маунтбаттен имеющий сильное влияние на юношу. Мол, все их в роду служили на флоте. И Филипп по их настоянию поступил Королевский военно-морской колледж Britannia в Дартмунте. Причем учился там хорошо. Его сокурсник Теренс Льюин, ставший в 1970-е командующим Королевским флотом, отзывался о нем так: «Он отличный моряк. Если бы он не стал тем, кем он стал, он бы сейчас командовал флотом вместо меня».
К этому времени относится и вторая, уже судьбоносная, встреча с принцессой Елизаветой. В июне 1939 года 13-летняя Елизавета и ее младшая сестра Маргарет, вместе с отцом-королем, совершили визит в колледж и греческому принцу поручили их сопровождать в качестве экскурсовода. 13 летняя девушка-подросток и 18 летний юноша это уже нормально для любовной искры. Молодой кадет естественно распустил хвост перед симпатичной старлеткой. Они друг другу понравились, и между молодыми людьми завязалась сперва только дружеская переписка.
Служба Филиппа на флоте началась в январе 1940 года на Цейлоне. Британия уже была в войне, но Греция еще придерживалась нейтралитета, и руководство флота специально отослало греческого принца подальше от зоны военных действий. Однако когда Италия напала на Грецию, дошла очередь и до Филиппа.
Боевое крещение получил в Критской операции. Офицером линкора «Valiant» что значит «доблестный», принимал участие в атаке вишистского флота в Мерс-эль-Кебире. Командуя прожекторной командой линкора, участвовал в морском сражении у мыса Катапан в Средиземном море в марте 1941 года. Итальянский флот понес в этой битве тяжелые потери: два из пяти потопленных итальянских судов были обнаружены Филиппом. За участие в этой битве он получил Крест Доблести — одну из высших греческих военных наград.
После того как в декабре 41-го линкор серьезно повредили итальянские боевые пловцы-диверсанты, перевелся заместителем командира на эсминец «Wallace» - «Уолесс». В 2003 году, один ветеран, служивший на этом судне, рассказал интересную историю. В 1943 году эсминец, находившийся у берегов Сицилии, был обнаружен вражеской авиацией и подвергся ночным бомбардировкам. Положение было угрожающим, и гибель казалась неминуемой, однако принц Филипп распорядился поджечь плот и спустить его в открытое море. В темноте бомбардировщики приняли дымящийся объект за корабль и сбрасывали бомбы на него. Благодаря этому трюку судну и экипажу удалось спастись.
В горячке боев не забывал и свою любимую принцессу Елизавету. Так Рождество 43-го праздновал в Виндзорском замке в компании королевской семьи и любимой девушки.
Сражаясь с фашизмом, принц Филипп воевал против двух своих зятьев: Бертольда Баденского, мужа его сестры Теодоры, и Кристофа Гессенского, мужа его сестры Софии. Оба воевали на стороне Германии, а Кристоф даже был офицером СС. Позже недоброжелатели вспомнили его родственные связи с нацистами. Но для европейских аристократов это было нормально: сестры замужем за гитлеровскими офицерами, мать принцесса Алиса служила в Красном Кресте в оккупированных Афинах и помогала скрываться еврейским беженцам, отец прожигал жизнь в Монако.
Конец Второй мировой войны принц встретил на корабле «Whelp» в Токио. Принимал участие в подписании капитуляции Японии. А через несколько месяцев был арестован и оштрафован в австралийском Сиднее. Причина, о ужас, находясь в увольнении, справил малую нужду в неположенном месте. Поступок кошмарный и недопустимый для морского офицера.
В 1946 году принц сделал предложение принцессе Елизавете. Правда, ее папа король Георг VI вначале был категорически против. Филипп был не англиканской веры и не был британцем. Кроме того несмотря на знатность он был беден как церковная крыса - на момент свадьбы на банковском счете Филиппа была сумма, эквивалентная нынешним 12 пенсам (12 рублям). Даже браслет, который Филипп подарил будущей жене, был сделан не дизайнером, а по его собственному рисунку. Пришлось использовать камни из тиары его матери. «У него ничего нет! Он голодранец» - наверное, кричал папа-король в узком семейном кругу. Но делать было нечего – принцесса втюрилась по самые уши в красавца-моряка. Филипп тоже сильно влюбился в юную и милую Елизавету. Ради нее пошел на все условия, выставленные сердитым Георгом VI: отрекся от титула принца Греческого и Датского, перешел в британское подданство и англиканскую веру, принял фамилию своего дяди - Маунтбаттен. И даже за день до свадьбы бросил курить.
Зато в день бракосочетания Филипп получил от короля титулы Его Королевского Высочества, герцога Эдинбургского, эрла Мерионетского и барона Гринвича. Принцем он стал позднее, только в 1957 году, по особому распоряжению королевы.
Тем не менее, женившись на наследнице британского престола, и став герцогом Филипп не собирался расставаться с флотом. Был направлен на Мальту, где они с принцессой Елизаветой некоторое время могли вести жизнь обычной семьи военнослужащего. В 1950 году Филипп осуществил мечту любого морского офицера, став капитаном шлюпа «Magpie» - «Сорока». В этот момент ему было 29 лет.
Но к его сожалению командиром корабля пробыл недолго. Ухудшившееся здоровье Георга VI означало, что принцесса Елизавета должна была больше времени посвящать королевским обязанностям и нуждалась в поддержке мужа. Филиппу пришлось выйти в отставку. На него взвалилась необременительная, но нудная жизнь принца-консорта. Посещать различные мероприятия и произносить приличные и толерантные речи. Филипп побывал в 170 странах, произнес 5496 публичных речей и стал патроном более 800 благотворительных организаций.
Но иногда он взбрыкивал, забывал о чопорных приличиях, толерантности и политкорректности. Из чопорного английского принца и герцога выглядывал бесшабашный греческий моряк. Когда узнал, что его детям будет дана материнская фамилия Виндзор устроил семейный скандал заявив: «Я — чертова амеба. Я единственный мужчина в стране, который не может дать фамилию собственным детям». Рассказывают, что в одной из поездок по Канаде Елизавета, громко смеясь, убегала от Филиппа по вагону поезда, а тот бегал за ней, вставив фальшивые зубы, изображал вампира.
А кроме того уставая от официальных речей Филипп частенько отпускал неполиткорректные шуточки, которые в толерантной Европе считали верхом бестактности. «А вы что же, совсем-совсем ничего не можете видеть?» — участливо спросила однажды королева у мальчика, который ослеп в результате теракта ИРА. «Судя по тому, какой на нем галстук, это действительно так», — вмешался герцог.
«Если вы здесь останетесь подольше, то у всех вас глаза станут раскосыми», — сообщил он британским студентам, посещавшим Китай.
У студента, посетившего Папуа — Новую Гвинею, он спросил: «Так что же, значит, вас не съели?»
Еще одна шуточка герцога, малоизвестная в русскоязычной прессе: Однажды, отвечая на вопрос, хотел ли бы он посетить Советский Союз, он сказал: «Я бы очень хотел поехать в Россию, хотя эти ублюдки и поубивали половину моей семьи».
«Не думаю, что проститутка более нравственна, чем жена, но они делают одну и ту же работу».
«Когда мужчина открывает дверь машины перед своей женой, у него либо новая машина, либо новая жена».
«Все говорили, что у них должно быть больше свободного времени. Теперь они жалуются, что безработные».
Хороший был мужик. Храбрый, достойный, остроумный. Мир его праху.
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