Филипп Эдинбургский – по молодости нищий и храбрый морской офицер

Несмотря на титул и место рождения, Филипп почти не знал греческого. Уже через полтора года после его рождения, семье пришлось уходить в изгнание. Бежали на британском крейсере «Калипсо». По свидетельству моряков, когда корабль попал в шторм, все изгнанники мучились от морской болезни. Только маленький Филипп ничуть не страдал и весело играл в ящике из-под апельсинов. Старый боцман предрек малышу морскую карьеру.

Как полагается отпрыску знатного рода учился в элитных частных школах. То в Париже, то в Англии, затем его перевезли в Германию — в школу известного деятеля просвещения Курта Хана, который был близким знакомым кого-то из Филипповой родни.



Однако очень скоро Курт Хан, еврей по происхождению, был вынужден бежать из Германии. И направился он не куда-нибудь, а в Шотландию, где основал новую школу — Гордонстоун. Филипп отправился туда вместе с ним.

Принцессу Елизавету, будущую королеву и супругу, Филипп впервые повстречал в 1934 году, когда ей было восемь лет, а ему — 13. Это произошло на свадьбе принцессы греческой Марины и герцога Кентского Георга. Но естественно, ни о какой любовной искре речи идти не может. Подросток пацан и 8-летняя девочка – огромная разница в возрасте. Наверняка Филипп и не заметил маленькую соплюшку.

Мечтал стать летчиком и служить в ВВС. Но тут возбухли его родственники – папа принц Андрей и дядюшка-лорд Луис Маунтбаттен имеющий сильное влияние на юношу. Мол, все их в роду служили на флоте. И Филипп по их настоянию поступил Королевский военно-морской колледж Britannia в Дартмунте. Причем учился там хорошо. Его сокурсник Теренс Льюин, ставший в 1970-е командующим Королевским флотом, отзывался о нем так: «Он отличный моряк. Если бы он не стал тем, кем он стал, он бы сейчас командовал флотом вместо меня».