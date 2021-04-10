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Учёные решили закопать трусы по всей Швейцарии

Учёные решили закопать трусы по всей Швейцарии (2 фото)

Автор:
10 апреля 2021 11:32
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Земля   анализ   наука   почва   трусы   швейцария   эксперимент   
1727
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В одном из самых масштабных агротехнических экспериментов примут участие фермеры Швейцарии, учёные из исследовательского института Agroscope и Цюрихского университета.

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Метки: Земля   анализ   наука   почва   трусы   швейцария   эксперимент   
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16  комментариев
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2k
александр 3 часа назад
а просто куски ткани закопать нельзя, обязательно трусы?
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2k
Запускайте Берлагу! 5 минут назад
Да они не драные, они экспериментальные просто

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698
Миша 39 минут назад
Может им свои разношенные носочки прислать для изучения, на предмет разрушения планеты... С пластиком уже разобрались доценты с кандидатами.
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1k
Грета Тунберг 51 минуту назад
не знал, что трусы в парах измеряются
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16k
Robin Hood 2 часа назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
15k
Maks Es 3 часа назад
Хлопчатобумажная ткань прекрасно разлагается в почве и служит источником тепла при разложении для грядок.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
862
88k
сапер Водичка 3 часа назад
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12k
Yasen_Perec 3 часа назад
У них из хлопка только трусы делают?
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61
Liberman 3 часа назад
с подачки «пациэнта»)))))
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