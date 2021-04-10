Учёные решили закопать трусы по всей Швейцарии

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В одном из самых масштабных агротехнических экспериментов примут участие фермеры Швейцарии, учёные из исследовательского института Agroscope и Цюрихского университета.
Всего планируется выделить 2000 пар белых хлопковых трусов для закапывания, сообщает Dpa-international
Позже трусы будут исследованы, чтобы изучить, насколько ткань разрушена крошечными организмами. Разложение натуральных волокон будет подвергнуто цифровому анализу: чем больше дыр, тем здоровее почва.
Позже трусы будут исследованы, чтобы изучить, насколько ткань разрушена крошечными организмами. Разложение натуральных волокон будет подвергнуто цифровому анализу: чем больше дыр, тем здоровее почва.
"Это показатель качества почвы", – сообщил 7 апреля руководитель проекта Марсель ван дер Хейден.
После завершения исследования будет составлена карта состояния почв Швейцарии.
Также благодаря проекту с трусами учёные планируют повысить внимание сельхозпроизводителей и строителей к состоянию почвы.
После завершения исследования будет составлена карта состояния почв Швейцарии.
Также благодаря проекту с трусами учёные планируют повысить внимание сельхозпроизводителей и строителей к состоянию почвы.
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