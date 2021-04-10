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Ужасный листолаз: Тотальный переизбыток яда. Одно прикосновение гасит 250 человек! Зачем такая чудовищная концентрация токсина?

Ужасный листолаз: Тотальный переизбыток яда. Одно прикосновение гасит 250 человек! Зачем такая чудовищная концентрация токсина? (10 фото)

Автор:
10 апреля 2021 10:43
Метки: интересно   лягушки   факты   
991
10

Мало кто знает, но это не люди придумали слово «перебор». Животные могут биться до последнего там, где уже можно было бы и отступить: продолжать охоту даже при очевидном поражении или банально переедать до смерти. Желание избытка коснулось и ядовитых тварей, но лишь единицы достигли смертоубийственного совершенства. Одна из них — ужасный листолаз, лягушка, что одним прикосновением может отправить на тот свет 250 человек!

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Метки: интересно   лягушки   факты   
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5  комментариев
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702
Oort 2 часа назад
Заголовок чрезмерный, но пост хороший. Однозначно плюс.
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7k
Перст Указующий Час назад
самым токсичным ставить на аватарку
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18k
С.В. 2 часа назад
срочно развести на кауказе
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−180
LoginNaFishkah 3 часа назад
Та да, хомосапиенсы из кремля по ходу уже отправили делегацию, набраться опыта, новичёк - это начальный уровень, пора новую отраву сделать - мастер-ок ;)
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5k
радик геннадиевич 3 часа назад
каких только тварей Бог не создал.
один хомосапиенс чего стоит
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