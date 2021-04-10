Мало кто знает, но это не люди придумали слово «перебор». Животные могут биться до последнего там, где уже можно было бы и отступить: продолжать охоту даже при очевидном поражении или банально переедать до смерти. Желание избытка коснулось и ядовитых тварей, но лишь единицы достигли смертоубийственного совершенства. Одна из них — ужасный листолаз, лягушка, что одним прикосновением может отправить на тот свет 250 человек!
Колумбийцы не просто так назвали эту лягуху ужасной. Она ужасно несправедлива по отношению к другим животным! В теории, ярко-жёлтый (или красный) цвет кожи должен отпугивать всех окружающих. Только вот поди найди это 4 сантиметровое чудище в густых и пёстрых джунглях.
Так ведь они ещё и живут у людей над головами! Ужасные листолазы, как и прочие лягушки-древолазы, предпочитают коротать свои дни в кронах, а не в прохладной водичке. Их тела настолько приспособились к новому образу жизни, что ребята решили полностью избавиться от перепонок между лапками. Вместо них животина обзавелась липучками — они позволяют ползать по вертикальным поверхностям даже черепушкой вниз.
И, конечно, тот, кто забрался высоко, рано или поздно обязательно упадёт с небес на землю. В случае с другими лягушками человеку от этого ни холодно ни жарко: достал амфибию из волос да высадил в ближайшие кустики. Только вот ужасный листолаз с ног до головы заляпан токсичной слизью, яд которой впитывается даже через кожу.
Если ты догадался попозировать с яркой лягушкой для фотосета, а потом не помыл руки, то примерно через полчасика твой организм начнёт отказывать. Первым засбоит сердце — аритмия укажет тебе, что с телом что-то не в порядке. Чуть позже к ней присоединится паралич мускулатуры лёгких и конечностей. И да, всё может закончиться фатально. Мойте руки после лягух!
Конечно, через кожу проникает лишь малая доля яда, но этот токсин настолько убойный, что взрослому человеку достаточно всего 2 микрограмма. А в день листолаз вырабатывает до 500 микрограмм отравы! Зачем ему столько? А вот чёрт его знает. Та мелочь, что способна позарится на токсичную амфибию, погибнет даже от сотой доли человеческой дозы.
Возможно, всё дело в механизме выработки. Яд производится автоматически, когда лягушка пожирает местных ядовитых жучков-паучков. При этом сама амфибия не травится. Более того, она берёт орудие своего обеда на вооружение. Только вот если пересадить листолазов на диету из муравьёв, бабочек или куриного мяска, уже через пару недель лягуху можно будет и саму съесть без опаски для здоровья.
Друг друга токсичные животные тоже едят без опаски — у них иммунитет к своей отраве. Ребятки не стесняются заниматься каннибализмом при отсутствии подножного корма. Единственная причина, по которой листолаз откажется перекусить лягушками поменьше: они его дети.
Достигнув длины в 3,7 сантиметра, листолазы принимаются неистово плодиться в течение всего сезона дождей. Как вы помните, это земноводное от воды почти отказалось, поэтому размножаются лягухи на землице. Самка выбрасывает икру на влажную почву, в тенёчек, а самец тщательно ухаживает за ней: смачивает своей слизью и регулярно переворачивает с боку на бок.
Когда детишки вылупляются, он вскарабкивает их себе на спину и бегом ползёт к ближайшему водоёму. Бате нужно поторопиться — запасы пищи у головастиков не бесконечны. Если он замешкается, малыши начнут жевать друг друга прямо у него на спине!
Моя оценка ужасному листолазу: 9 переизбытков токсичности и каннибализма из 10. Эти маленькие милые лягушата живое олицетворение избытка и декаданса.
Источник:
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один хомосапиенс чего стоит