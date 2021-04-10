Мало кто знает, но это не люди придумали слово «перебор». Животные могут биться до последнего там, где уже можно было бы и отступить: продолжать охоту даже при очевидном поражении или банально переедать до смерти. Желание избытка коснулось и ядовитых тварей, но лишь единицы достигли смертоубийственного совершенства. Одна из них — ужасный листолаз, лягушка, что одним прикосновением может отправить на тот свет 250 человек!