Конкурс подводной фотографии объявил победителей

"ЛЮбопытство", Джоанна Смарт
"Хозяин морей", Юнг Сен Ву
"Одеяло", Эрик Ху
"Нянька", Киунгшин Ким
"Распахнув объятья", Пол Кокс
"Мола-Мола", Юнг Сен Ву
"Акула", Джакопо Брунетти
Янник Бруиноге, "Китовая акула и косяк барракуд"
"Волшебный замок под водой", Петр Поллак
"Наружу", Франциско Седано Вера
"Любопытные морские львы", Селия Куджала
"В сетях", Гаэтано Гаргуло
"Питание осьминога", Эрик Ху
"Подо льдами Белого моря", Петр Поллак
"Спрятавшаяся креветка", И Пинг Чанг
"Мотоцикл с "Тислегорна", Танер Атилган
"Семья", Таюп Ким
"Рыба и коралл", Ятвай Со
"Огненный конек", Эрик Ху
"Осьминог", Марк Киркланд
"Белизна", Клаудио Серези
"Австралийский скат", Льюис Бернетт
"Выпускаем с надеждой", Эдвар Херрено
Битва в морских джунглях", Ларс Микаэлис
"Красота морского слизня", Уве Шмольке
"Поцелуй под водой", Елена Маркушина
"Галактика темной воды", Джефф Молдер
"Геометрия крушения", Крис Гуг
"Защита потомства", Стэн Чен
"Осьминог в красном", Эрик Ху
"Волшебная палочка", Роджер Клейн
Источник: — переведено специально для fishki.net
- National Geographic подводит итоги конкурса на лучшего трэвел-фотографа
- Лучшие подводные снимки с конкурса Underwater Photographer of the Year 2018
- Лучшие космические снимки года с конкурса Astronomy Photographer of the Year 2018
- Жюри Sony World Photography Award выбрало лучшие снимки для финального голосования
- Это просто космос: снимки Млечного пути с конкурса астрофотографии