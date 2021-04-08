Великая Отечественная война на фотографиях Семёна Фридлянда

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Подборка фотографий известного советского фоторепортёра Семёна Фридлянда.
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Метки: СССР Фотографии. история люди страна
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