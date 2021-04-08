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Великая Отечественная война на фотографиях Семёна Фридлянда

Великая Отечественная война на фотографиях Семёна Фридлянда (49 фото)

Автор:
08 апреля 2021 20:29
Метки: СССР   Фотографии.   история   люди   страна   
953
49
Подборка фотографий известного советского фоторепортёра Семёна Фридлянда.
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Метки: СССР   Фотографии.   история   люди   страна   
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13k
aalexey3 3 часа назад
Интересная шестиствольная мортира. Что это, миномёт или автоматическая пушка?
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Юрьевич aalexey3 3 часа назад
Это наверное трофей - Nebelwerfer 41.
Немецкий реактивный миномёт, аналог нашей "Катюши".
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25k
Полено-Буратино Полчаса назад
На самом деле, какое всё-таки страшное слово-ВОЙНА!
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2k
mtonaka Час назад
Спасибо автору! Большую часть этих фото ни когда не видел...
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753
Веселый Пук 2 часа назад
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33k
Антон 2 часа назад
Спасибо!
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4k
Безроду Безплемени 3 часа назад
Фотки хорошие, а вот где, когда, кто изображён хотелось бы узнать
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6k
klop 3 часа назад
Отличные фото!
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