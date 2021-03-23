Канадец купил фотоаппарат и нашел в нем старые фото

Боб, на фотографиях он в узорчатом свитере, никак не мог поверить, что столь давние кадры неожиданно нашлись. Оказалось, что снимки были сделаны на Рождество в 1997 году, которое Боб и его сестра Мария отмечали вместе со своим отцом-ветераном. Более того, изображение троицы было единственным совместным снимком, оставшимся у брата с сестрой после потери родителя.



Четвёртый герой фотографий, мужчина в голубом свитере, оказался мужем Марии, которого, к сожалению, также больше нет. Поэтому такая находка была особенно радостной для семьи Бартолетти, которые сердечно поблагодарили Уилсона за неравнодушие.



Теперь Адам без преувеличения может считать себя не только хорошим человеком, но и первоклассным сыщиком!