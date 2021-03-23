Канадец купил фотоаппарат и нашел в нем старые фото

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Для поиска владельцев он призвал силу соцсетей!
Плёночный фотоаппарат — это настоящее хранилище тёплых воспоминаний, но, как показывает практика, вовсе не обязательно, что эти воспоминания будут вашими. Этот факт подтверждает история, которая произошла с жителем Канады Адамом Уилсоном.
Мужчина купил раритетную фотокамеру на сайте EBay, но позже выяснил, что вместе с ней приобрёл и чужую фотоплёнку со снимками. Адам обратился к бывшему владельцу фотоаппарата из американского городка Льюисберри, но оказалось, что эти снимки не принадлежат мужчине, и он даже не подозревал о плёнке.
Мужчина купил раритетную фотокамеру на сайте EBay, но позже выяснил, что вместе с ней приобрёл и чужую фотоплёнку со снимками. Адам обратился к бывшему владельцу фотоаппарата из американского городка Льюисберри, но оказалось, что эти снимки не принадлежат мужчине, и он даже не подозревал о плёнке.
Адам Уилсон, который стал обладателем не только раритетной камеры, но и чьей-то фотоплёнки
На фотоплёнке, которая оказалась в руках Адама, были снимки некой семьи во время празднования Рождества. Уилсон предположил, что фотографии были сделаны в период с 1996 по 2001 год.
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Адам прибегнул к самому мощному оружию современного сыщика — интернету, ведь в нём, как известно, можно отыскать всё и вся!
Уилсон разместил фотографии на своей странице в Твиттере в надежде на помощь в поисках владельца
Интернет действительно сумел помочь: эта история заинтересовала журналистов, которые сняли репортаж о находке Адама. Его, в свою очередь, увидела женщина, которая оказалась знакомой людей, изображённых на фотографиях, и поспешила связаться с героиней снимков, Марией Бартолетти.
Мария сразу же позвонила своему брату Бобу, который также присутствует на снимках
Боб, на фотографиях он в узорчатом свитере, никак не мог поверить, что столь давние кадры неожиданно нашлись. Оказалось, что снимки были сделаны на Рождество в 1997 году, которое Боб и его сестра Мария отмечали вместе со своим отцом-ветераном. Более того, изображение троицы было единственным совместным снимком, оставшимся у брата с сестрой после потери родителя.
Четвёртый герой фотографий, мужчина в голубом свитере, оказался мужем Марии, которого, к сожалению, также больше нет. Поэтому такая находка была особенно радостной для семьи Бартолетти, которые сердечно поблагодарили Уилсона за неравнодушие.
Теперь Адам без преувеличения может считать себя не только хорошим человеком, но и первоклассным сыщиком!
Четвёртый герой фотографий, мужчина в голубом свитере, оказался мужем Марии, которого, к сожалению, также больше нет. Поэтому такая находка была особенно радостной для семьи Бартолетти, которые сердечно поблагодарили Уилсона за неравнодушие.
Теперь Адам без преувеличения может считать себя не только хорошим человеком, но и первоклассным сыщиком!
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Метки: история люди поиск старый снимки фото фотоаппарат
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Прочитал первые строки и дальше не смог. От смеха. "Призвал силу соцсетей"!!!
Сразу вспомнилось баженовское: "Сила лебедя!"