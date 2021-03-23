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Канадец купил фотоаппарат и нашел в нем старые фото

Канадец купил фотоаппарат и нашел в нем старые фото (8 фото)

Автор:
23 марта 2021 08:55
Сообщество : Истории
Метки: история   люди   поиск   старый снимки   фото   фотоаппарат   
377
8
Для поиска владельцев он призвал силу соцсетей!
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Метки: история   люди   поиск   старый снимки   фото   фотоаппарат   
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1  комментарий
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10k
ss 14 минут назад
А-а-а!!!


Прочитал первые строки и дальше не смог. От смеха. "Призвал силу соцсетей"!!!

Сразу вспомнилось баженовское: "Сила лебедя!"
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