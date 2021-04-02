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Угарные объявления, придуманные на просторах России

Угарные объявления, придуманные на просторах России (16 фото)

Автор:
02 апреля 2021 11:03
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   объявления   прикол   смешно   смешные надписи   
1692
16
Пятница после 1 апреля - самое время для того, чтобы расслабиться в конце рабочей недели и наконец почитать реально смешные и курьезные надписи. Перед вами объявления, собранные на просторах российского интернета.
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Метки: забавно   объявления   прикол   смешно   смешные надписи   
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