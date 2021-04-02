Угарные объявления, придуманные на просторах России

Пятница после 1 апреля - самое время для того, чтобы расслабиться в конце рабочей недели и наконец почитать реально смешные и курьезные надписи. Перед вами объявления, собранные на просторах российского интернета.

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1. Немного расизма 0 Источник:

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2. Когда накипело 0 Источник:

3. Внезапно 0 Источник:

4. Опасный преступник 0 Источник:

5. Представили вход в больницу? 0 Источник:

6. Пенсионеры атакуют 0 Источник:

7. Система 0 Источник:

8. Грузчик-диджей 0 Источник:

9. Правила магазина 0 Источник:

10. Орудует банда 0 Источник:

11. Когда достал очередной сбор средств на работе 0 Источник:

12. В отделе сантехники 0 Источник:

13. Боги маркетинга 0 Источник:

14. Все в шоке 0 Источник: