Угарные объявления, придуманные на просторах России

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Пятница после 1 апреля - самое время для того, чтобы расслабиться в конце рабочей недели и наконец почитать реально смешные и курьезные надписи. Перед вами объявления, собранные на просторах российского интернета.
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Метки: забавно объявления прикол смешно смешные надписи
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