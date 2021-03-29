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Номерок блатной: когда регистрация авто вышла дороже машины

Номерок блатной: когда регистрация авто вышла дороже машины (14 фото)

Автор:
29 марта 2021 10:48
Сообщество : Автомир
Метки: Автоприкол   Юмор   блатные номера   крутые номера авто   прикол   смешно   
2365
14
Владельцы автомобилей порой специально покупают номера с определенными цифрами. Кто-то на удачу, стараясь отыскать счастливое число, другие стремятся заполучить "красивый" номер: с зеркальными или повторяющимися буквами и цифрами. А для вас номер имеет значение?
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Метки: Автоприкол   Юмор   блатные номера   крутые номера авто   прикол   смешно   
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14  комментариев
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558
Шурман Час назад
У человека серьезные проблемы с фотошопом :)
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4k
Wadim 4 минуты назад
У меня ЕКХ, достался бесплатно, какие-то полупокеры даже потом за него деньги приличные предлагали, проигнорировал. Зачем? Забавный номер)
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3k
Ув. Алексей Николаевич 8 минут назад
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2k
kirka72 11 минут назад
Такие понты рано, или поздно уйдут, как ушли понты с красивыми телефонными номерами
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333
crush Полчаса назад
более бессмысленной траты денег, чем покупка буковок и циферок, придумать сложно.
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8k
Шурум-бурум 41 минуту назад
в век камер и пробок всем пофиг на номера) главное в любом автомобиле это не его цена, а прокладка между рулем и сиденьем! ибо макака за рулем роллс-ройса никогда не станет человеком))
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5k
молотый Либентроп 47 минут назад
Копеечные вёдра с красивыми номерами - это всего лишь передвижной рекламный стенд этого номера. Или временное хранилище. На задних дворах ГАИ целые выставки таких стоят.
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27k
АнтонПолднев 53 минуты назад
Раньше думали, ага блатной номер, лучше не трогать. Сейчас думают, ага блатной номер, значит бабла хватает. Ходи сюда.
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20k
Ратибор Час назад
ещё то счастье...
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31k
Alex Час назад
Номер дороже тачки )
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27k
АнтонПолднев Alex Час назад
Так это на продажу. У моей девушки знакомый продал 777амр вместе с мёртвой шестёркой за 200тр
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27k
АнтонПолднев 59 минут назад
Регион правда наш 46
Ну им видать не важно
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