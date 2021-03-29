Номерок блатной: когда регистрация авто вышла дороже машины

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Владельцы автомобилей порой специально покупают номера с определенными цифрами. Кто-то на удачу, стараясь отыскать счастливое число, другие стремятся заполучить "красивый" номер: с зеркальными или повторяющимися буквами и цифрами. А для вас номер имеет значение?
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2. Несмотря на то, что госпошлина за выдачу регистрационного номера всего 2 тыс рублей, отдельные комбинации букв и цифр могут достигать и миллионов рублей
4. Уже давно существует черный рынок номеров, где перекупы могут подобрать любой регистрационный знак, были бы деньги
5. Если такая блажь, как красивый номер, доступна для владельцев дорогих иномарок, то зачем она обычным гражданам? В чем суть таких понтов?
6. Государство решило пресечь нелегальный бизнес по продаже номеров, и с 1 января 2021 года выставила на продажу через аукцион "красивые" номера
7. Согласно новым документам, самую дорогую госпошлину в 600 тыс рублей предстоит заплатить за номер с одинаковыми буквами и цифрами ("О 777 ОО")
А для вас сам номер или буквы имеют значение?
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