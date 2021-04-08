Топ 15 лучших сайтов для поиска работы

Искать вакансии, чтобы откликнуться, можно прямо из дома, листая предложения на специальных сайтах. Мы собрали лучшие сайты для поиска работы в Москве по версии Все Курсы Онлайн.

SuperJob

Прямые работодатели разместили на SuperJob.ru более 186 тысяч вакансий. Сортировать можно по карте, дате, метро, зарплате, другим критериям. Также работу здесь смогут найти и студенты, а фрилансеры – проекты. Есть функция сохранения параметров и программы для телефонов.

Ежемесячно SuperJob посещает 10 млн пользователей. Площадка постоянно изучает их потребности и совершенствуется, также ей доверяют крупные компании и предприятия. Для соискателей есть списки кадровых агентств, информация о курсах, возможностях повысить квалификацию или освоить новый навык.

Труд всем

На портале Trudvsem.ru – 480 тысяч вакансий, в том числе 87 тысяч для людей с инвалидностью, 213 тысяч мест, которые готовы предоставить сотруднику жилье – они по программе «Трудовая мобильность», находятся в отдельной графе. Тут работает первая общероссийская сеть деловых контактов Skillsnet, есть площадки для стажировок и практики. Просто устроен интерфейс, просматривать ленту можно и без входа в аккаунт.

Дополнительно тут бесплатно проверяют трудовой договор на соответствие ТР РФ. Есть справочник востребованных профессий, тест на профориентацию – моно узнать, чем вам потенциально интересно заниматься. Устанавливается мобильное приложение.

Profi

На сервисе Profi.ru студенты и фрилансеры ищут заказы, а компании, предприниматели, физ. лица – исполнителей на разовую, временную, удаленную работу. Можно зарабатывать на заказах, создавая логотипы, тексты или переводы с иностранного, занимаясь неймингом, дизайном, программированием, обучением, уборкой, доставкой.





Легко зарегистрироваться. Можно участвовать в конкурсах и баттлах - такой формат похож на тендеры, которые проводятся среди крупных компаний при выборе подрядчика. Заказчик озвучивает условие или сразу дает задание, называет сумму оплаты, а потом выбирает лучший результат и за него платит.

HeadHunter

HH.ru –самый большой поисковик работы от прямых работадателей в России и Москве. Здесь более 649 тысяч вакансий, 18 млн посетителей в месяц. На HeadHunter практичный поиск, представлены все специальности: от закупок, добычи сырья, до финансов, администрирования, туризма, массмедиа и тренингов. Предложения как на полный день, так и на частичную, проектную занятость. Удобно отслеживать просмотры, ответы отклики, сохранять в избранное.





Публикуются советы для привлекательного резюме, информация о курсах. Можно заказать готовое резюме, его разработают специалисты под вас за 4 дня. Есть бесплатные мобильные приложения для Android и iOS, они на лучших позициях в разделе «Бизнес».

Зарплата

Сейчас на Zarplata.ru опубликовано 155 тысяч активных предложений со средней зарплатой 47500. Встроен стандартный поисковик: можно показать результаты за все время, месяц, неделю, 3 дня и сутки, сортировать их по дате добавления, зарплате, соответствию запросу. Работа для людей с инвалидностью, студентов и пенсионеров помечается стикерами.



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Вход возможен через 8 сторонних сайтов, есть в списке и соцсети, в том числе Одноклассники, Google, ВКонтакте. После авторизации можно скрывать ненужные вакансии из ленты. Включается рассылка свежих предложений.

Авито

У этого популярного сайта частных объявлений есть еще и ресурс для поиска работы Avito.ru/moskva/rabota, и сейчас на нем 268 тысяч объявлений – от банковского дела и инвестиций, НКО до сферы ЖКХ, строительства, транспорта. В фильтре также настраивается город, размер оплаты труда, график.

Открыв выбранную вакансию, помимо стандартного описания, вы узнаете, как давно компания или работодатель зарегистрированы, сможете почитать отзыв о своем потенциальном руководстве. На нанимателя можно подписаться, чтобы не упускать новые предложения. Вход через регистрацию, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Google. После можно оставлять для себя пометки на предложении.

JobLab

Поиск Joblab.ru выдает 135530 результатов по Москве, в среднем каждые три часа добавляется 80-100 новых объявлений. К примеру, комплектовщиком на складе можно зарабатывать 45-57 тысяч рублей, менеджером по продаже оборудования – 50 000-100 000 руб., системным администратором – 60 000 руб.

Ищут здесь также сотрудников такси, медицинских центров, полицейских в туристическую полицию. Фильтр регулируется по профессиям, компаниям, дате обновления, сфере деятельности, типу занятости и другим критериям.

Rabota

Ресурс Rabota.ru очень просто и удобно устроен: на главной странице – поиск, в котором нужно ввести позицию и город. Более 36 тыс. вакансий в столице. Дальше можно выбирать: связываться с прямым работодателем или через кадровое агентство, специальную фирму по найму сотрудников.

Можно найти как стандартную занятость 5\2, так и по сменному графику, вахтовому методу, подработку. Отображается дата публикации. Откликаться можно прямо на сайте, есть функция избранного, показаны похожие вакансии. Есть популярные запросы, вход в личный кабинет.



Gorod Rabot

Проект Gorodrabot.ru входит в ТОП-10 популярных в Рунете поисковиков в этой сфере, собирает объявления со 100 сервисов. Каждый месяц сюда приходят порядка 6 млн. пользователей. Сейчас тут больше 1 миллиона вакансий, все прошли многоуровневую проверку реальными специалистами. Настроен простой отбор по городам, профессиям, компаниям. Доступ ко всей информации бесплатный.



Практичное оформление, фильтрация, сохраняется история поиска, есть примеры резюме. Тут есть раздел с трудовым законодательством, информация о мошенниках.

Тинькофф

Алгоритм Rabota.tinkoff.ru находит для соискателей подходящую деятельность с учетом их навыков, свободного времени, поближе к дому. Нужно всего лишь заполнить на сайте небольшую анкету, либо пройти в нужную категорию или специальность. Хорошо подходит для студентов или для тех, у кого опыта нет. В целом, можно устроиться на торговые объекты, представителем, офисным сотрудником, начать реализовываться в сфере маркетинга. Тут всегда публикуются горячие вакансии в Москве. Бесплатные приложения для смартфонов.



Indeed

Сайт Indeed.com работает по всему миру, в месяц его посещает 250 уникальных пользователей, 150 млн человек разместили тут резюме. Можно или загрузить, или создать новую анкету. Интерфейс очень простой, поиск по ключевым словам или компаниям, местоположению – есть возможность выбирать вокруг определенной станции метро в крупных городах.

Есть честные отзывы на крупные бренды, эти комментарии оставляют их бывшие сотрудники: к примеру, у McDonald's почти 169 тысяч отзывов, по пятибальной системе есть как 4-ки, так и 2,9 - за оплату и преимущества, 3,4 - за баланс рабочего и свободного времени.

Мой HR



В эту группу Вконтакте обращаются компании, которым нужны сотрудники с определенными качествами, умениями, а ресурс вот уже 10 лет помогает в подборе подходящих специалистов. За это время больше 20 тысяч человек получили работу в Москве.



Самостоятельно можно посмотреть вакансии водителей, грузчиков, мерчендайзеров, поваров, продавцов-консультантов и специалистов других направлений сферы обслуживания. Обновляются предложения очень часто, раз в 15-45 минут.

Таланты

Еще одна площадка Talents.yandex.ru для фрилансеров, студентов и соискателей с маленьким опытом. Искать занятость можно по областям: ресторанный бизнес, логистика, доставка,персонал для дома, дизайн и мультимедиа, администрирование, бухгалтерия и финансы, реклама и маркетинг и другим.

Чтобы не тратить время, можно максимально точно настроить фильтр, например, водителям выбрать трудоустройство в такси. А строителям и инженерам - строительство и недвижимость.

Труд

Ресурс Moskva.trud.com собрал 814 тысяч объявлений, из них больше 100 тысяч – на зарплату от 50 000 и выше. Большинство фирм ищут сотрудника на полный рабочий день, но есть и вахтовый метод, гибкий график, удаленка. В ленте – позиции дизайнера кухонной мебели, страховщика, разработчика интерфейсов, мастеров маникюра и другие. Из минусов – не всегда понятно, когда объявление было опубликовано. Также сайт часто перенаправляет на другие ресурсы.

Jobsora



На Jobsora.com больше миллиона предложений для менеджеров, по 700 тысяч для продавцов, водителей. Ищут также работников узких специализаций с высокой квалификацией – иглорефлексотерапевта, веб-модель, судебного пристава, стоматолога-пародонтолога, гематолога; начальника отделения. Можно отсматривать объявления по типам: без опыта, для пенсионеров, с ежедневной оплатой, работа с проживанием.

Площадка показывает среднюю зарплату на позиции, к примеру, терапевту предлагают 45 тысяч, воспитателю в детсаду – 24 000, юристу – 36 000.