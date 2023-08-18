В реке Уэльса выловили зубастого паразита

Миноги могут плавать только в быстрых водах, где нет преград. Чаще всего встречаются у берегов Северной Америки и Европы.

"Единственные животные, которые могут их съесть, - это выдры, да и то откусят всего несколько дюймов хвоста", - добавил рыбак.

Эванс, которого всегда сопровождает его верный пес Лью, говорит, что эти древние создания являются индикатором здоровой экосистемы, но признает, что они похожи на существ из научно-фантастического фильма.