В реке Уэльса выловили зубастого паразита

Крейг Эванс уже семь лет занимается прибрежным ловом в Уэльсе. На днях он поделился пугающим снимком миноги. Зубастый паразит был около 60 см в длину и весил почти килограмм.
"Я нашел эту мертвую морскую миногу во время ловли форели в реке Западного Уэльса. Эти чудеса природы нерестятся в пресной воде, питаются крошечными водорослями и микроорганизмами, пока не мигрируют в море, чтобы поймать более крупную добычу", - рассказал Крейг Эванс.
Морские миноги существуют уже 340 млн лет, могут вырастать до 60 см в длину. Они присасываются к рыбе и питаются ее плотью.
Древние паразиты, их еще называют "рыбами-вампирами", живут недолго. Они нерестятся в мае-июне и умирают вскоре после этого, буквально через несколько дней.
Миноги могут плавать только в быстрых водах, где нет преград. Чаще всего встречаются у берегов Северной Америки и Европы.
"Единственные животные, которые могут их съесть, - это выдры, да и то откусят всего несколько дюймов хвоста", - добавил рыбак.
Эванс, которого всегда сопровождает его верный пес Лью, говорит, что эти древние создания являются индикатором здоровой экосистемы, но признает, что они похожи на существ из научно-фантастического фильма.
В некоторых странах, в том числе в Португалии, минога считается деликатесом, напоминающим по вкусу угря. Британец признался, что несколько лет назад попробовал "слабую водянистую плоть" и больше не хочет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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