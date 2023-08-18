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В реке Уэльса выловили зубастого паразита

В реке Уэльса выловили зубастого паразита

Автор:
18 августа 2023 11:15
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Великобритания   минога   паразит   рыбалка   улов   фото   
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Крейг Эванс уже семь лет занимается прибрежным ловом в Уэльсе. На днях он поделился пугающим снимком миноги. Зубастый паразит был около 60 см в длину и весил почти килограмм.

"Я нашел эту мертвую морскую миногу во время ловли форели в реке Западного Уэльса. Эти чудеса природы нерестятся в пресной воде, питаются крошечными водорослями и микроорганизмами, пока не мигрируют в море, чтобы поймать более крупную добычу", - рассказал Крейг Эванс.

Морские миноги существуют уже 340 млн лет, могут вырастать до 60 см в длину. Они присасываются к рыбе и питаются ее плотью.

Древние паразиты, их еще называют "рыбами-вампирами", живут недолго. Они нерестятся в мае-июне и умирают вскоре после этого, буквально через несколько дней.



Миноги могут плавать только в быстрых водах, где нет преград. Чаще всего встречаются у берегов Северной Америки и Европы.

"Единственные животные, которые могут их съесть, - это выдры, да и то откусят всего несколько дюймов хвоста", - добавил рыбак.

Эванс, которого всегда сопровождает его верный пес Лью, говорит, что эти древние создания являются индикатором здоровой экосистемы, но признает, что они похожи на существ из научно-фантастического фильма.


В некоторых странах, в том числе в Португалии, минога считается деликатесом, напоминающим по вкусу угря. Британец признался, что несколько лет назад попробовал "слабую водянистую плоть" и больше не хочет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   минога   паразит   рыбалка   улов   фото   
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7  комментариев
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8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
В Питере регулярно покупаю обжарено-маринованных. Мама раньше сама готовила-было вкуснее. Сейчас приходиться покупать.
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1k
КолдурасЪ 18 минут назад
Минога
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17k
Сергей Полчаса назад
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3k
poбт 58 минут назад
песик как наживка
нашел он, ага...
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20k
alexis Час назад
Он сырую пробывал?
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Хм... Прямо какие-то знакомые человеческие черты поведения.
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547
ruslan d 2 часа назад
В Риге их ел , очень вкусно
Да и у нас можно купить ...
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