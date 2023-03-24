Достойный трофей на рыбалке

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Женщина похвасталась крупной рыбиной, которую поймала вместе с другим любителем рыбной ловли. Там действительно есть на что посмотреть!
Большая щука схватила соплеменницу, которая уже была на крючке. В видео присутствует ненормативная лексика.
Ещё один достойный экземпляр от другой пары рыбаков. На этот раз сом.
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а таких тока на жерлицу вытаскивал..
Что, что - котлеты делать...
Менты гоняют.
И правильно делают, мне кажется.
Правду говорят?
Как с хлебом - зависит от пекаря.