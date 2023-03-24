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Достойный трофей на рыбалке

Достойный трофей на рыбалке

Автор:
24 марта 2023 12:46
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: видео   интересно   рыба   рыбалка   улов   щука   
2904
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Женщина похвасталась крупной рыбиной, которую поймала вместе с другим любителем рыбной ловли. Там действительно есть на что посмотреть!

Большая щука схватила соплеменницу, которая уже была на крючке. В видео присутствует ненормативная лексика.


Ещё один достойный экземпляр от другой пары рыбаков. На этот раз сом.

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Метки: видео   интересно   рыба   рыбалка   улов   щука   
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24  комментария
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808k
А.Берестенко 2 часа назад
27 кг!

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1k
Алексей Гулевич Полминуты назад
второе ваще чудище горыныч, по мне так страшнее чем щучий прикус
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15k
CooCooRooZo 7 минут назад
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13k
котегRUS 8 минут назад
Это Трофей!!!
а таких тока на жерлицу вытаскивал..
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3k
Leonid 16 минут назад
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568
ruslan d 23 минуты назад
Шикарный улов
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1k
Mrak OBOY Час назад
ждемс, скоро вода откроется и вперед и с песней!!!
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6k
Мотыль ВС Час назад
Сом хорош
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13k
Artem 2 часа назад
Что делать?! К берегу грести. Выволочат как-нибудь..
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16k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
А молодцы, муж и жена одна Сатана. уловы крупные, но больше радует, что вместе. у меня у одной знакомой так же родители, каждую весну и осень срываются на 2 недели на рыбалку. Ниразу не видел их улова, но люди приезжают отдохнувшие и довольные. А им уже под 65 лет.
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73k
Доктор Джонс 2 часа назад
"Я не знаю, что делать"...
Что, что - котлеты делать...
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2k
Alex 2 часа назад
Кто ж с бабой на рыбалку ездит? Только под руку говорит, а толку ноль.
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478
Knives22 2 часа назад
Такого сома только по башке бить по другому не вытащишь.
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65k
doker 2 часа назад
У нас сейчас щука с икрой.

Менты гоняют.

И правильно делают, мне кажется.

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