Коливинг, шопер и твёрдый шампунь: зумерские изобретения

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Как молодёжь открывает заново давно всем известные вещи.
Миллениалы это те кто в очереди к урологу смотрят Спанч Боба— чё как ты (@cho_kak_ty) August 9, 2019
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В интернете принято шутить над миллениалами, которые познают мир и заново изобретают вещи давно известные бумерам. Но на самом деле миллениалам сейчас уже за тридцать, и они не изобретают велосипед, а, как справедливо замечено в твите выше, сидят в очереди к проктологу. Поэтому все новомодные штуковины с приставками "эко-" придуманы зумерами. Так что не перепутайте.
Зумеры изобрели коммуналку
Главное отличие зумерской коммуналки в наличие индивидуального санузла в каждой комнате, а так обычная коммунальная квартира с общей кухней. Обратите внимание, что в коливинге имеется коворкинг, где можно будет заняться стартапом по производству соевого молока для веганов со своими бизнес-партнёрами из соседних комнат.
Ну разве зумеры позарились бы на эту некрасивую квартиру, если бы это была простая квартира, а не модный коливинг.
Зумеры изобрели бабкину тележку
В не таком уж и далёком будущем зумеры будут ездить в экологически чистых электробусах в 7 утра с сумками-шоперами на колёсиках, чтобы купить себе колд брю кофе с комбучей на другом конце города на 5 рублей дешевле.
Зумеры изобрели аскезу
Дофаминовый фастинг - это отказаться от смартфона и компьютера, не общаться с людьми, ничего не есть.
Зумеры изобрели гараж-ракушку
March 31, 2021
Вероятно, скоро придумают продевающийся через рукава шнурок, на обоих концах которого будет прикреплено по гаджету по принципу советских варежек на резинке. Кстати, странно, что зумеры ещё не додумались пришить к варежкам резинки.
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