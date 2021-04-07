Коливинг, шопер и твёрдый шампунь: зумерские изобретения

В интернете принято шутить над миллениалами, которые познают мир и заново изобретают вещи давно известные бумерам. Но на самом деле миллениалам сейчас уже за тридцать, и они не изобретают велосипед, а, как справедливо замечено в твите выше, сидят в очереди к проктологу. Поэтому все новомодные штуковины с приставками "эко-" придуманы зумерами. Так что не перепутайте.