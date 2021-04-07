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Коливинг, шопер и твёрдый шампунь: зумерские изобретения

Коливинг, шопер и твёрдый шампунь: зумерские изобретения (20 фото)

Автор:
07 апреля 2021 18:33
Сообщество : Юмор
Метки: Зумеры   авоська   бумеры   миллениалы   молодёжь   слэм   шнурок   шопер   
1458
20
Как молодёжь открывает заново давно всем известные вещи.
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Метки: Зумеры   авоська   бумеры   миллениалы   молодёжь   слэм   шнурок   шопер   
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3k
Core 58 минут назад
Когда-нибудь они и колесо изобретут
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8k
Александр 18 минут назад
С нетерпением жду переизобретения харакири...
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10k
paranoid 24 минуты назад
Ну давайте будем честными, всю эту куйню изобретают не зумеры, а миллениалы и бумеры, чтобы продавать зумерам. Надо же маркетологам как-то на свой хлеб зарабатывать.
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18k
Андрей Иванов 55 минут назад
Так бы и сказали, что пи..арасы. А то - зумеры
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