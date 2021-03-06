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Биолог - это не то о чём вы подумали!

Биолог - это не то о чём вы подумали! (10 фото)

Автор:
06 марта 2021 16:16
Сообщество : Юмор
Метки: Биолог   Зумеры   Юмор   профессии   соц сети   твиттер   
1144
10
Молодежь не перестаёт радовать, то они авоську изобретут, то погреб придумают. Но если одни пытаются создать что-нибудь полезное, то другие просто пугают своим невежеством. В этот раз досталось привычной профессии - биолог.
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Метки: Биолог   Зумеры   Юмор   профессии   соц сети   твиттер   
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15k
Юрий 39 минут назад
Математик- обучу мату в тик-токе...
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806
Александр1954 3 минуты назад
Да без проблем, давай продолжим.
Аукционист – научу, как не потеряться в лесу.
Бурильщик – прослушав мой курс, вы станете непобедимым игроком в буру (бура-козёл – по льготным ценам).
Ветеринар – разгонять облака очень просто.
Ой, там до буквы Я ещё хренова туча профессий, а если расширить рамки – вообще море израилеванное, например:
Купидон – продам реку, недорого.
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13k
Hairy. 5 минут назад
Я фармацевт, диск С форматирую.
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13k
Роман 21 минуту назад
Я сварщик.
Варю вкусные макароны.
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14k
Александр Н. 22 минуты назад
Я - лодырь. Кому в лодке дырки заклеить?
Жена предлагает услуги грабителя. Грабли свои.
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27k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Сюрвейер. Весь сюрреализм общины в земле Рейнланд-Пфальц в Германии к вашим услугам.
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46k
Albert GER 37 минут назад
Здравствуйте, я сомелье.
Покажу как ловить сома.
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