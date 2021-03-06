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Молодежь не перестаёт радовать, то они авоську изобретут, то погреб придумают. Но если одни пытаются создать что-нибудь полезное, то другие просто пугают своим невежеством. В этот раз досталось привычной профессии - биолог.
Одному из пользователей twitter поступило предложение о сотрудничестве от девушки.
Но молодой специалист по оформлению профилей в соцсетях несколько заплутала в терминах. Это так впечатлило парня, что он не смог удержаться и опубликовал скрин переписки. И тут понеслось!
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Бурильщик – прослушав мой курс, вы станете непобедимым игроком в буру (бура-козёл – по льготным ценам).
Ветеринар – разгонять облака очень просто.
Ой, там до буквы Я ещё хренова туча профессий, а если расширить рамки – вообще море израилеванное, например:
Купидон – продам реку, недорого.
Варю вкусные макароны.
Жена предлагает услуги грабителя. Грабли свои.
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