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Какая разница между Волочковой и другими балеринами

Какая разница между Волочковой и другими балеринами (14 фото)

Автор:
07 апреля 2021 11:19
Метки: балерина   волочкова   фото   
1895
14
“Великая балерина”, как она себя называет, Анастасия Волочкова уверенна в своем величии, очень любит хвастаться. А те, кто действительно что-то понимает в балете, говорят, что она и в лучшие свои годы была мало похожа на настоящую балерину.
Место солистки Большого театра своей фаворитке в 90-е ей купил ее женатый покровитель-олигарх. Но как поговаривали в театре “никакие деньги не могут сделать из коряги приму”. Вот подборка фото настоящих балерин и Насти
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Метки: балерина   волочкова   фото   
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23  комментария
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3k
VL 3 часа назад
Мир в лице Волочковой потерял великую порноактрису... Увы нам
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KL11 Полчаса назад
как гласит народная мудрость- тощая корова еще не газель.
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27k
winergy2012 55 минут назад
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winergy2012 55 минут назад
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winergy2012 56 минут назад
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winergy2012 Час назад
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27k
winergy2012 Час назад
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8k
uutb Час назад
Лет пять назад, ходила по сети ходила запись где Волочкову приглашают в "баньку на ночь" и она была только "За!". Вот и вся ее сущность...
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8k
uutb Час назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
кира Час назад
Огромная неуклюжая бабища с заоблачными амбициями. Как она вообще в балетное училище попала? Там же отбор не только по пластике, но и по физическим параметрам.
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307
Палыч Час назад
Какая разница между Волочковой и другими балеринамиПосмотреть
Какая разница между Волочковой и другими балеринами
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4k
Roman Час назад
Не, ну в Большом же плясала? Значит не самая корова из выпускающихся каждый год. А чего она там на пенсии нам на потеху творит - её дело.
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63k
Максим Час назад
Я конечно не знаток балета, но реально нескладная, слабогнущаяся коряга.. С единственной суперспособностью - шпагат)
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1k
алексей 2 часа назад
Все что я знаю об Ольге Бузовой и Анастасии Волочковой, а также о многих и многих иных, я узнал против своей воли. (С)
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12k
хз 2 часа назад
Волочкова скорее пловец, чем балерина, просто строение тела, такое не балеринистое, тяжело быть принцессой, особенно если ты толстый мужик слегка за 40 :)
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12k
Юрий Николаевич 2 часа назад
Разница килограмм 20.
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17k
babuby 2 часа назад
Корова на льду!
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41k
Максим Т. 2 часа назад
Так это, "у неё лапки"
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75k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Худая корова - ещё не газель.
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14k
Игорь Хомченко 2 часа назад
Да ладно. Волочкова тоже балерина. Под аккомпанемент поющей Бузовой. Сейчас вся культурка такая.
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61k
Доктор Джонс Игорь Хомченко 2 часа назад
Граждане новосёлы, внедряйте культурку! Вешайте коврики на сухую штукатурку!
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12k
alexis 3 часа назад
У «Мурзилок интернешнл» есть песня про неё:
На работу мы брали Настю
А таскаем Анастасию.
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