Какая разница между Волочковой и другими балеринами

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“Великая балерина”, как она себя называет, Анастасия Волочкова уверенна в своем величии, очень любит хвастаться. А те, кто действительно что-то понимает в балете, говорят, что она и в лучшие свои годы была мало похожа на настоящую балерину.
Место солистки Большого театра своей фаворитке в 90-е ей купил ее женатый покровитель-олигарх. Но как поговаривали в театре “никакие деньги не могут сделать из коряги приму”. Вот подборка фото настоящих балерин и Насти
Место солистки Большого театра своей фаворитке в 90-е ей купил ее женатый покровитель-олигарх. Но как поговаривали в театре “никакие деньги не могут сделать из коряги приму”. Вот подборка фото настоящих балерин и Насти
Теперь Волочкову даже не приглашают выступать в провинции и на корпоративы. Остается только шпагаты для Инстаграма делать да искать очередного папика-спонсора.
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Анна Цыганкова в 40 лет принята примой-балериной театра Нидерландов. Анастасия Волочкова в 40 раскорячивается на детском концерте.
Та же Цыганкова в роли Черного лебедя в балете “Лебединое озеро” и Волочкова – Белый лебедь (одной на фото 37 лет, второй было 28).
Диане Вишневой было 42 года на момент фото, она прима-балерине Мариинского театра. Перед этим она 4 месяца как родила второго ребенка. Волочковой 30.
Марии Александровой 44 года, она на сцене Большого театра. Волочковой 42 и она так выступает на детском новогоднем утреннике. На нее несколько раз писали жалобы Родительские комитеты за неподобающий вид перед детьми.
41-летняя Екатерина Шипулина, супруга пианиста Дениса Мацуева, недавно стала мамой. Волочкова в той же роли в 27 лет.
Екатерине Березиной уже 49 лет и она летает. Волочковой 34 и ее вынуждены были носить несколько “грузчиков”, один поднять не мог.
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