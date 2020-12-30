Бездомный мужчина забежал в горящий приют и спас всех животных

53-летний бездомный мужчина из США рисковал своей жизнью, спасая животных из горящего приюта. Возгорание произошло на кухне приюта W-Underdogs в Атланте, штат Джорджия. Увидев дым, мужчина не раздумывая бросился спасать пушистиков. "Бог послал меня туда в тот день, чтобы спасти этих животных," - говорит сам бездомный.
Пожар в приюте под названием W-Underdogs в Атланте, штат Джорджия, произошел 18 декабря. Возгорание началось на кухне приюта. Увидев дым и огонь, бездомный мужчина, который оказался неподалеку, сразу ринулся внутрь, чтобы спасти животных. Как 53-летний Кит Уокер рассказал позже, он дико волновался, но спасти четвероногих обитателей приюта считал своим долгом.
Мужчине удалось вовремя вынести из горящего приюта всех обитателей - шесть собак и десять кошек. К тому моменту к зданию уже приехали пожарные, но они даже и не думали спасать животных - они лишь связались с центром по контролю животных. Но пока сотрудники центра были в пути, Уокер уже выносил пушистиков на руках.
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"Я чертовски нервничал, не буду врать. Я действительно боялся зайти туда сквозь клубы дыма. Но Бог послал меня туда в тот день, чтобы спасти этих животных. Если ты любишь свою собаку, например, то значит любишь и других собак. Мой пес - мой лучший друг, и без него меня бы здесь не было, поэтому я знал, что должен спасти всех этих животных," - рассказал Уокер.
Позже персонал приюта написал на Фейсбуке пост, в котором рассказал о мужчине, назвав его "ангелом-хранителем". Ведь именно благодаря Уокеру все подопечные приюта сейчас живы и здоровы. "Я не смогу найти слов благодарности Киту. Я все еще не верю в произошедшее, потому что знаю, как они могли пострадать, если бы не он... Он мой герой," - говорит Грейси Хэмлин, владелица приюта.
К счастью, уже через неделю приют переехал на новое место, где разместили всех его подопечных
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