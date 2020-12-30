FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9430 постов • 1161 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Бездомный мужчина забежал в горящий приют и спас всех животных

Бездомный мужчина забежал в горящий приют и спас всех животных (22 фото)

Автор:
30 декабря 2020 18:40
Сообщество : Животные
Метки: Добрые дела   добрые люди   домашние животные   животные   истории   истории спасения   история спасения   фото   
316
22
53-летний бездомный мужчина из США рисковал своей жизнью, спасая животных из горящего приюта. Возгорание произошло на кухне приюта W-Underdogs в Атланте, штат Джорджия. Увидев дым, мужчина не раздумывая бросился спасать пушистиков. "Бог послал меня туда в тот день, чтобы спасти этих животных," - говорит сам бездомный.
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Добрые дела   добрые люди   домашние животные   животные   истории   истории спасения   история спасения   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Вот, что случается, когда в одном купе оказываются сразу два Деда Мороза Вот, что случается, когда в одном купе оказываются сразу два Деда Мороза 10-летний школьник из Арзамаса рисует портреты животных и помогает приютам 10-летний школьник из Арзамаса рисует портреты животных и помогает приютам Хозяин привязал собаку к дереву, оставив печальную записку Хозяин привязал собаку к дереву, оставив печальную записку Служебный пес потерял задние лапы, спасая солдат в Афганистане Служебный пес потерял задние лапы, спасая солдат в Афганистане Хозяева воссоединились с украденной собакой, которая пропала в 2014 году Хозяева воссоединились с украденной собакой, которая пропала в 2014 году Велосипедист заметил на проезжей части перепуганную собаку Велосипедист заметил на проезжей части перепуганную собаку
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

315590



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скажи спасибо 2020 году
0
3
Скажи спасибо 2020 году
Убойные опечатки, которые круто меняют смысл сказанного и заставляют смеяться до слез
4
28
Убойные опечатки, которые круто меняют смысл сказанного и заставляют смеяться до слез
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как сдержанный немецкий BMW стал разудалым российским «бумером»?
1
34
Как сдержанный немецкий BMW стал разудалым российским «бумером»?
Просивший у "дедушки президента" себе под ёлку акций "Роснефти" школьник получил портрет Путина
0
44
Просивший у "дедушки президента" себе под ёлку акций "Роснефти" школьник получил...
NanoCell технология в телевизорах LG: новое качество цветопередачи (3 фото)
NanoCell технология в телевизорах LG: новое качество цветопередачи (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#новый год#СССР#люди#история#прикольные#забавно#красота#задержание
#интересно#факты#дтп#подборка#авто аварии#кино#Россия#картинки#авария дня#зима
#Юмор#прикол#интересное#аварии#природа#приколы#праздник#автомир#девушки#истории

На что жалуетесь?

Вернуться