Бездомный мужчина забежал в горящий приют и спас всех животных

"Я чертовски нервничал, не буду врать. Я действительно боялся зайти туда сквозь клубы дыма. Но Бог послал меня туда в тот день, чтобы спасти этих животных. Если ты любишь свою собаку, например, то значит любишь и других собак. Мой пес - мой лучший друг, и без него меня бы здесь не было, поэтому я знал, что должен спасти всех этих животных," - рассказал Уокер.