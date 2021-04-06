Единственный плюс, который имеет паровозная бригада в отличи от тепловозников и электровозников, так это отсутствие потребности в смене кабин управления при смене направления движения, что тоже является достаточно хлопотной процедурой, выполнение которой требует внимательного выполнения ряда последовательных действий. Управлять тепловозом или электровозом из задней кабины, даже при маневрах, также запрещается согласно ПТЭ. При заезде из депо под состав как правило требуется примерно до 4 раз, а иногда и больше, сменить кабину управления! Особенно неудобно это делать на многосекционных локомотивах, перемещаясь из кабины в кабину по узким проходам машинного помещения.