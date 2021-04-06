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Как оборачивают паровозы при смене направления движения? Существует целых три способа

Как оборачивают паровозы при смене направления движения? Существует целых три способа (21 фото)

Автор:
06 апреля 2021 22:27
Метки: интересно   технологии   транспорт   
418
21

Эксплуатация паровозов требует наличия определённых элементов железнодорожной инфраструктуры для обеспечения их работы, таких как например водоснабжение, пункты экипировки топливом, маслораздатки, пескосушилки, цеха для промывочного ремонта и т.д., а также наличие такого немаловажного элемента как устройств для организации их разворота.

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Метки: интересно   технологии   транспорт   
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27k
Макарыч 2 часа назад
Весьма познавательно. Спасибо автору.
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Yasen_Perec Час назад
4 способ, разворотная звезда.
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БрОдЯгА Час назад
А про оборачивают где?
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Едондер пуп БрОдЯгА 57 минут назад
Паровозы-оборотни! Бр-р, классный сюжет для ужастика))
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473
Старичок Час назад
а где самое большое хранилище паровозов?
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Yasen_Perec Старичок Час назад
Станция Рославль-2 является самой крупной базой запаса паровозов в России.
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