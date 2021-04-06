Вертолет-разведчик Ingenuity успешно пережил свою первую ночь на Марсе

До 7 апреля дрон будет продолжать собирать данные о работе систем терморегулирования и энергоснабжения. Эта информация будет использована для точной настройки системы терморегулирования Ingenuity, чтобы помочь устройству пережить суровые марсианские ночи на протяжении всего периода летных экспериментов.



7 апреля планируется снять ограничители, удерживающие лопасти ротора вместе с момента запуска. Будет выполнено полное вращение лопастей - с тем, чтобы убедиться, что они функционируют правильно.



Если все пойдет хорошо, команда НАСА перейдет к другим тестам, таким как подготовка бортовых компьютеров и определение того, насколько хорошо дрон заряжается. Это будет сделано путем оценки мощности солнечной батареи и состояния заряда шести литий-ионных батарей аппарата, размещенных в большом квадратном золотом ящике, прикрепленном к основанию.



Первый пробный полет запланирован не ранее 11 апреля.