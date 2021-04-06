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Вертолет-разведчик Ingenuity успешно пережил свою первую ночь на Марсе

Вертолет-разведчик Ingenuity успешно пережил свою первую ночь на Марсе (6 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2021 13:28
Сообщество : Космос
Метки: nasa   Марс Космос   дрон   интересно   летательные аппараты   марс   миссия на марс   что там происходит   
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Робот-беспилотник Ingenuity, спущенный на поверхность Марса, сумел успешно пережить ночевку в условиях низкой температуры. Об этом сообщило агентство НАСА.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: nasa   Марс Космос   дрон   интересно   летательные аппараты   марс   миссия на марс   что там происходит   
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7  комментариев
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Alex Час назад
Пардон, а как он летает, если на Марсе нет атмосферы?
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8k
Владимир Alex 57 минут назад
А как на Марсе используют парашюты при посадке и тепловой щит?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосфера_Марсаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосфера_Марса
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168
Николай Полчаса назад
Обидно. Всё детство (70-е годы) нам твердили: На Марсе каналы! Но жизнь исчезла, атмосферы нет!
А теперь и каналы "пропали" и атмосфера такая, что вертолёты можно запускать....
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30k
Volga_34 Николай 14 минут назад
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Капитан Гарт 40 минут назад
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