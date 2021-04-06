Вертолет-разведчик Ingenuity успешно пережил свою первую ночь на Марсе

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Робот-беспилотник Ingenuity, спущенный на поверхность Марса, сумел успешно пережить ночевку в условиях низкой температуры. Об этом сообщило агентство НАСА.
Дрон находится в районе кратера Джезеро, где температура ночью опускается до –90 °C, и вся надежда только на мощный аккумулятор устройства и специальные подогреватели, которые поддерживают внутри около 7 °C и защищает электронику от повреждений.
Летательный аппарат Ingenuity после выгрузки на поверхность перешел в автономный режим. Теперь он никак не связан с марсоходом, который ранее поддерживал заряд его батареи.
Успешная ночевка - подтверждение того, что устройство сконструировано без недочетов, в нем используются подходящие изоляционные материалы и нагреватели, а в батареям достаточно энергии для того, чтобы пережить холодную ночь. Это большая победа, отметили в НАСА.
Сейчас вертолет стоимостью 85 млн долларов готовится к своему первому полету. Аппарат должен протестировать ключевые функции - взлететь, зависнуть на месте, приземлиться. Этот полет продлится всего 90 секунд, но иногда и маленький подвиг определяет судьбу миссии.
В заявлении, опубликованном в прошлом месяце, НАСА сравнило этот полет с полетом братьев Райт в 1903 году. К вертолету прикреплена деталь самолета брата Райт в честь этого события. На снимке - команда, подключающая деталь к вертолету.
В отличие от своего компаньона по путешествию Perseverance, летательный аппарат Ingenuity не ставит перед собой научно-исследовательских задач. Его цель - продемонстрировать возможность полетов в атмосфере Марса. Миссия Ingenuity продлится 30 солов (марсианских суток).
До 7 апреля дрон будет продолжать собирать данные о работе систем терморегулирования и энергоснабжения. Эта информация будет использована для точной настройки системы терморегулирования Ingenuity, чтобы помочь устройству пережить суровые марсианские ночи на протяжении всего периода летных экспериментов.
7 апреля планируется снять ограничители, удерживающие лопасти ротора вместе с момента запуска. Будет выполнено полное вращение лопастей - с тем, чтобы убедиться, что они функционируют правильно.
Если все пойдет хорошо, команда НАСА перейдет к другим тестам, таким как подготовка бортовых компьютеров и определение того, насколько хорошо дрон заряжается. Это будет сделано путем оценки мощности солнечной батареи и состояния заряда шести литий-ионных батарей аппарата, размещенных в большом квадратном золотом ящике, прикрепленном к основанию.
Первый пробный полет запланирован не ранее 11 апреля.
7 апреля планируется снять ограничители, удерживающие лопасти ротора вместе с момента запуска. Будет выполнено полное вращение лопастей - с тем, чтобы убедиться, что они функционируют правильно.
Если все пойдет хорошо, команда НАСА перейдет к другим тестам, таким как подготовка бортовых компьютеров и определение того, насколько хорошо дрон заряжается. Это будет сделано путем оценки мощности солнечной батареи и состояния заряда шести литий-ионных батарей аппарата, размещенных в большом квадратном золотом ящике, прикрепленном к основанию.
Первый пробный полет запланирован не ранее 11 апреля.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосфера_Марсаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосфера_Марса
А теперь и каналы "пропали" и атмосфера такая, что вертолёты можно запускать....