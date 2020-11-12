Президент Туркмении приветствовал свой народ, на открытии монумента "золотому" псу

Глава республики Гурбангулы Бердымухамедов открыл в столице Туркменистана - Ашхабаде золотой памятник среднеазиатской овчарке - алабаю.
Позолоченный пёс воздвигнут на постамент, снабжённый кольцевым видеоэкраном. По ходу церемонии открытия на экране демонстрировались ролики с участием собак породы алабай.
🇹🇲 Гурбангулы Бердымухамедов открыл в Ашхабаде памятник своей любимой собаке — алабаю. pic.twitter.com/M9io2B79HN— Рустем Адагамов (@adagamov) November 11, 2020
Бердымухамедову нравятся алабаи, наверно поэтому в октябре 2017 года, он подарил щенка этой породы президенту России Путину:
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А затем в мае 2019 года - премьер-министру России Дмитрию Медведеву:
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А ещё главе Туркмении нравятся позолоченные памятники. Их начали устанавливать ещё при первом президенте республики Сапармурате Ниязове. А в 2015 году, по многочисленным просьбам трудящихся, Гурбангулы Бердымухамедов дал распоряжение воздвигнуть монумент «Аркадаг», что в переводе с туркменского означает - покровитель. Этим титулом в современном Туркменистане именуют самого президента, иными словами, Бердымухамедов возвёл позолоченный памятник самому себе.
С изображениями некоторых образцов монументального творчества постсоветского Туркменистана можно ознакомиться здесь
P.S. Глядя на это благолепие из хмурого Питера, Медный всадник нервно курит в сторонке.
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ЗЫ. Бермандубыбыбы.......гулы? годный президент Туркмении, и поет душевно.