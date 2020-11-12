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Президент Туркмении приветствовал свой народ, на открытии монумента "золотому" псу

Президент Туркмении приветствовал свой народ, на открытии монумента "золотому" псу (3 фото + 2 видео)

Автор:
12 ноября 2020 04:21
Сообщество : Животные
Метки: Бердымухамедов   Гурбангулы   Туркмения   алабай   животные   памятник   позолота   пёс   
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Глава республики Гурбангулы Бердымухамедов открыл в столице Туркменистана - Ашхабаде золотой памятник среднеазиатской овчарке - алабаю.

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Метки: Бердымухамедов   Гурбангулы   Туркмения   алабай   животные   памятник   позолота   пёс   
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3  комментария
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2k
Вновь открывшийся файл 2 часа назад
Мне тоже эти карапузы нравятся. Но 100 тысяч есть, а своего дома нет.
Мне тоже эти карапузы нравятся. Но 100 тысяч есть, а своего дома нет.
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6k
Пафнутий 2 часа назад
А вот это я одобряю. Если уж кому и возводить памятники, так это собачкам. Люди сильно задолжали этому племени, так что хоть пусть так должок вернут.

ЗЫ. Бермандубыбыбы.......гулы? годный президент Туркмении, и поет душевно.
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58k
Доктор Джонс 2 часа назад
Сороки и вороны тоже любят всё блестящее...
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