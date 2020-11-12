Президент Туркмении приветствовал свой народ, на открытии монумента "золотому" псу

А ещё главе Туркмении нравятся позолоченные памятники. Их начали устанавливать ещё при первом президенте республики Сапармурате Ниязове. А в 2015 году, по многочисленным просьбам трудящихся, Гурбангулы Бердымухамедов дал распоряжение воздвигнуть монумент «Аркадаг», что в переводе с туркменского означает - покровитель. Этим титулом в современном Туркменистане именуют самого президента, иными словами, Бердымухамедов возвёл позолоченный памятник самому себе.