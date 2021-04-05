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Запрещённое в России ремесло, которое разрешено во всём мире

Запрещённое в России ремесло, которое разрешено во всём мире (8 фото)

Автор:
05 апреля 2021 20:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   интересные факты   ремесло   самогоноварение   
2503
8
Почему все страны боятся, что его у нас разрешат
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Метки: Россия   интересные факты   ремесло   самогоноварение   
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15k
Maks Es 4 часа назад
Так в чем проблема.
Регистрируйся, сертифицируйся и работай. Только акцизные марки покупай и на пробки наклеивай.
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2k
PLT LDR 22 минуты назад
В США нельзя производить "алкашку" более 24% на дому. Пиво варить можно... вино, сидр, медовухи... А перегонять запрещено во всех штатах. Интересно, что продажа перегонных кубов не запрещена по закону, но обычно при покупки такого аппарата, к тебе приходит уведомление из ATF (федеральное агенство которое следит за алкоголем, табаком и оружием), мол мы знаем, что вы приобрели перегонный куб, и мол, смотрите, не перегоняйте алкоголь.

Народ всё равно по ночам перегоняет.
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21k
Юрьевич Полчаса назад
"-Если бы вам разрешили производить и торговать, то наши заводы столкнулись бы с огромной конкуренцией."

А кто бы ему выдал соответствующе сертификаты в европе и вообще пустил бы там торговать?
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1k
khvatich Час назад
Регистрируйся, лицензируйся код ОКВД 11.01.1 . И будет тебе как в "остальных странах."
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865
anton Час назад
При Союзе на доход от торговли табаком и водкой содержали армию... а сейчас? Десяток тухлорылых педерастов... Потому что все гонят... (не самоогон, к слову)
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7k
Maestro anton Полчаса назад
при совке хлеб импортировали
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8k
arhshed Час назад
Душераздирающая история. Хотя сдается мне: пожелай конкретно этот человек превратить хобби в профессию - и у него не было бы никаких проблем ни с регистрацией ни с лицензированием. Качественное сырье, качественное оборудование. Добавить небольшую лабораторию для контроля качества - и можно акцизные марки клеить. Вот только запрет не для таких вот тонких ценителей а для тех, кто будет гнать на продажу тоннами копеечный шмурдяк из любых доступных отходов
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5k
Alex 2 часа назад
Ну да, таких единицы.
А я опишу вам остальные 99% самогонщиков.
Небритый алкаш, имеющий доступ к дерьмовому сырью (например, гнилым бурякам), из которого он перегоняет грязное пойло.
Тетя Нина, которая гонит такую сивуху, что даже у алкашей уши в трубочку сворачиваются.
Сема-паровозик, который не только сам полуослеп от своей выгонки, но и потравил полдома.
Дед Шала, который якобы делает конъяк, а на деле - бормотуху, после которой у людей глюки неделю.
И так далее по списку.
Поэтому и запрещают гнать в частном порядке - 99% процентов гонят дерьмо, продают его всем вокруг, травятся сами, травят других...
А 1% да - элита, с собственными подвалами и благородством манер.
Вот только погоды они не делают.
Вы к тете Нине свозите французов или там немцев, и послушайте, что они смогут промычать, хлебнув ее отравы.
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2k
Vic Twin Alex Час назад
Чем-то мне твои побасенки напоминают страшилки про то, что населению нельзя оружие раздавать. Оно мол сразу само себя по кухням перестреляет.
Самогон - это такой же пищевой продукт как и например борщ. Кто-то борщ умеет готовить и вся семья счастлива. А кто-то должен по ресторанам бегать. В ресторане не так вкусно, но хоть не помрёшь от повара неумехи.
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587
Шурман 2 часа назад
Гони себе и ладно , в чем проблемы ,просто многие идиоты от первочка забывают от парах . Допустим в Бельгии мне ехрен кто за это скажет
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9k
Schandmaul 2 часа назад
сначала кажый продаёт свою самогоночку, потом бабаушки варенье и пирожки, потом дамочки собирают и сушат травки душистые и за всё это не платятся налоги не говоря уже о проверке качества.. проходит время, хочется же заработать побольше и та же бабушка разводит варенье пожиже, в душистые травки добавляют тёртый подорожник, а шнапсовые настойки начинают гнать из чего попало, алкашня же не заметит, помрут мож иногда или ослепнут, но их не жалко.. а проверок качества нет
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49k
alertol 2 часа назад
Самогоноварение вообще-то запрещено в более чем дофига штатов Америки и некоторых европейских странах, а в России запрещена торговля. Изготавливать для личного пользования можно более чем легально.
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18k
Luc72 alertol 50 минут назад
Ну да, есть же передача то ли на натгео, то ли на дискавери, Самогонщики называется

Нцкаются где то в лесу или маскируют в каких то сараях. Ручей чтобы с холодной водой был рядом...
Потом ездят по заказчикам и продают. Заказчики постоянные и берут помногу.
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14k
Kvadro 3 часа назад
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7k
Alex Djeff Kvadro 2 часа назад
Уважаемый, по количеству ответов, все уже поняли, что у тебя проблемы с алкоголем. Не употребляешь - молодец, но не надо так агрессивно навязывать свою точку зрения. У большинства нет проблем с алкоголем. Просто тихо пройди мимо...
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865
anton Alex Djeff Час назад
Вот, кстати, к слову, у большинства как раз и есть очень серьезные проблемы именно с этим алкоголем... Оцените трезво ситуёвину... Попытайтесь, хотя бы... (пы сы - сам в данный момент пивко попиваю)
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14k
Kvadro 3 часа назад
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1M
Беспощадный критик Kvadro 2 часа назад
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14k
Kvadro 3 часа назад
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Kvadro 3 часа назад
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105
Андрей Kvadro 2 часа назад
ЗОЖник?
Дуй мимо!
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865
anton Kvadro Час назад
Сам считал? Или помог кто?
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Kvadro 3 часа назад
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Беспощадный критик Kvadro 2 часа назад
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Kvadro 3 часа назад
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12k
Иван 3 часа назад
акцизные налоги на ликёроводочную продукцию? не, не слышал...
Автор, учи матчасть
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10k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
"В первый раз штраф, потом а-та-та от родимого государства вплоть до уголовной ответственности и реального срока."
====================
ВВС передергивает в своем репертуаре - вроде и не особо соврал, в основном просто не договорил. Ну, запамятовал, с кем не бывает, да?
Так вот, напоминаю:
Торговать своим самогоном - можно. Зарегистрируйся, купи лицензию и вперед.
Ответственность предусмотрена за
1) Незаконное предпринимательство/незаконный сбыт (что вполне оправдано, учитывая то, что хрен его знает, какого качества продукт у подпольщика).
2) статья 238. Предусматривает наказание не за самогоноварение, транспортировку и продажу алкоголя, но и дополнительно за возможное нанесение серьезного вреда покупателю продукцией
3) наличие незарегистрированного аппарата производственнной мощностью более 2000 литров. Это уже очевидно, что не для личных нужд, а посему см. п. 1).
В статье 14.17.1 КОАП сказано:
"...самостоятельное физическое лицо, НЕ НАХОДЯЩЕЕСЯ В ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЯХ с официальной лицензированной предпринимательской или сельскохозяйственной организацией, не может заниматься производством и продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции".
Т.е., собственно, даже свой заводик открывать не надо.
Чем и пользуются некоторые фанаты (в хорошем смысле) этого дела.

***
И вот только не надо мне дуть в уши, что на "благословенном цивилизованном западе" ты можешь выгнать и продать. Просто так. Не заморачиваясь ни регистрацией, ни лицензией. А если не заморочился этим, но все равно выгнал и продал - то не будет тебе никакой ответственности, ни административной, ни уголовной.
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4k
schmubu ВВС 3 часа назад
а в это раз ты забыл прибавить " а меня-то за що"...
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10k
Агент Безопасной Национальности schmubu 2 часа назад
Вытащил длинную


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13k
ВВС Автор поста schmubu 2 часа назад
прибавлять будете вы,когда вас закапывать будут
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schmubu Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
сцуко!

твоя взяла.
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schmubu ВВС 2 часа назад
ты обдолбанный штоль?
наркотики - зло, помни это...
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36k
dima423 3 часа назад
Ну и все правильно, для себя гони, друзей угощай, в подарок дари... а чтобы продавать или производить на продажу, надо соответствующую организационную форму иметь
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6k
vitenok 3 часа назад
Бред. Во всех странах производство алкогольных напитков регулируется, я знаю, что в Германии нельзя гнать самогон даже для личного пользования, в США во многих штатах то же самое. Типаж самогонщика, где нибудь в лесу , тайком, перегоняющий яблочный или кленовый сироп в самогон достаточно часто используется в кинофильмах и сериалах.
По моему, именно в России сейчас самое либеральное законодательство по отношению к самогоноварению. Хочешь этим легально заниматься - всё вполне реально. Не два пальца обоссать, конечно, побегать посуетиться придётся, но вполне все реально.
Дело не в том, что тяжело начать, дело в том, что качественный алкоголь делать, а главное, продать, дорого. Небольшое производство прогорит, не сможет конкурировать с подпольными бадяжными цехами.
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46k
Albert GER vitenok 3 часа назад
За Германию - можно, но не везде.
С 2018го сильно усложнили законы.
Нужно смотреть по регионам.
В Обербаерн например тебе надо просто аппарат зарегистрировать в таможне.
И гони себе обстлер на здоровье.
Но все куй забили, гонят как и гнали.
Никому дела нет.
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