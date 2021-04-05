Запрещённое в России ремесло, которое разрешено во всём мире

Все, абсолютно все иностранцы, поражаются тому качеству, которого достигли наши мастера! В 2019 году, когда к хозяину подвального микро-заводика приехали алкотуристы из Ирландии, которым принадлежит небольшая частная винокурня, он услышал такую фразу:



-Ну и хорошо, что у вас такие законы!



-Почему?



-Если бы вам разрешили производить и торговать, то наши заводы столкнулись бы с огромной конкуренцией.



Таких мастеров в России несколько десятков. Это далеко не те самогонщики, которых играли Никулин, Вицин и Моргунов. Если бы им разрешили работать, поднимать своё производство, они без раздумий уволились с основной работы и начали заниматься любимым делом. Как сказал мне один из них:



-Если бы мне разрешили, я "порвал" бы Европу.