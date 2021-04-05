Запрещённое в России ремесло, которое разрешено во всём мире

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Почему все страны боятся, что его у нас разрешат
В 1920 году законодатели в США решили, что народ сильно подраспустился и заимел слишком много вредных привычек, с чем было решено бороться радикальными методами. Так появился сухой закон. Как ответ народа глупым законодателям появились бутлегеры - брутальные дядьки в красивых костюмах, на дорогих машинах, с автоматом Томпсона на перевес.
Сухой закон продержался 13 лет, символическая цифра. Больше никто в мире такой глупости не совершал. За исключением России. Такая уж у нас судьба - часто наступать на грабли, которые уже залепили кому-нибудь в интерфейс.
У нас особый путь: мы на ошибках не учимся!
Сегодня, в любой стране мира, пройдя несложную процедуру регистрации, и, заплатив небольшой налог, человек вполне себе может заняться изготовлением крепких алкогольных напитков: бренди, кальвадос, виски, водка и т.д. Сортов бухашки в мире придумано неимоверное множество.
Сухой закон продержался 13 лет, символическая цифра. Больше никто в мире такой глупости не совершал. За исключением России. Такая уж у нас судьба - часто наступать на грабли, которые уже залепили кому-нибудь в интерфейс.
У нас особый путь: мы на ошибках не учимся!
Сегодня, в любой стране мира, пройдя несложную процедуру регистрации, и, заплатив небольшой налог, человек вполне себе может заняться изготовлением крепких алкогольных напитков: бренди, кальвадос, виски, водка и т.д. Сортов бухашки в мире придумано неимоверное множество.
Есть целые клубы, союзы, объединения производителей бренди и виски. Существуют туры выходного и не очень выходного дня для ценителей авторских дистиллятов. Есть аккаунты в инстаграм, где микро-производители таких напитков показывают свои детища и продают их за вполне осязаемые дензнаки.
Доход импортных "самогонщиков" может исчисляться сотнями тысяч евро, а иногда и миллионов.
А что у нас?
Конечно, формально самогоноварение в России разрешено, но только для личных нужд. Как только честный российский бутлегер последует пословице "сами гоним - сами пьём - всем в округе продаём", то можно сушить ёмкости. В первый раз штраф, потом а-та-та от родимого государства вплоть до уголовной ответственности и реального срока.
Доход импортных "самогонщиков" может исчисляться сотнями тысяч евро, а иногда и миллионов.
А что у нас?
Конечно, формально самогоноварение в России разрешено, но только для личных нужд. Как только честный российский бутлегер последует пословице "сами гоним - сами пьём - всем в округе продаём", то можно сушить ёмкости. В первый раз штраф, потом а-та-та от родимого государства вплоть до уголовной ответственности и реального срока.
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Как вы представляете типичного российского самогонщика? Помятый, небритыш-чебурашка, только что вылезший из подвала?
На счёт подвала - вполне возможно! На счёт всего остального вы в корне неправы!
Давайте я опишу вам человека, который занимается запрещённым в России ремеслом и которого боятся многие зарубежные производители (но про это чуть позже).
Этот человек (я знаю несколько таких людей) живёт в собственном доме, работает на машиностроительном заводе и занимает там не последнюю должность, ездит на новеньком джипе. Для всех он примерный семьянин: дом-работа-семья-спортклуб. Но по вечерам, как только выдаётся свободная минута, он спускается в подвал...
На счёт подвала - вполне возможно! На счёт всего остального вы в корне неправы!
Давайте я опишу вам человека, который занимается запрещённым в России ремеслом и которого боятся многие зарубежные производители (но про это чуть позже).
Этот человек (я знаю несколько таких людей) живёт в собственном доме, работает на машиностроительном заводе и занимает там не последнюю должность, ездит на новеньком джипе. Для всех он примерный семьянин: дом-работа-семья-спортклуб. Но по вечерам, как только выдаётся свободная минута, он спускается в подвал...
А там что-то булькает, кипит, шипит, свистит, стоят банки с прозрачным и не очень сырьём, мешки с солодом, хмелем, ящики с корой и щепой, моченые яблоки, блестят начищенные до блеска трубки и бока дистилляторов. В соседней комнате настоящий погреб с бочками и ёмкостями для длительного хранения и настойки напитков (я не знаю как называется этот процесс), стоят стройные ряды бутылок.
Бочки он заказывает с Кавказа и Франции, яблоки из Испании и Краснодара, хмель из Штирии, солод, дрожжи, пшеница, греча, кора и ещё один миллион ингредиентов. На оборудование микро-производства в подвале потрачено в общей сложности более 2,5 миллионов рублей.
Бочки он заказывает с Кавказа и Франции, яблоки из Испании и Краснодара, хмель из Штирии, солод, дрожжи, пшеница, греча, кора и ещё один миллион ингредиентов. На оборудование микро-производства в подвале потрачено в общей сложности более 2,5 миллионов рублей.
Современный уральский бутлегер специализируется на крепких авторских дистиллятах. Часть из которых пробует сам, с друзьями (это обязательно), часть дарит, часть обменивает, определённую часть продаёт.
Продаёт по друзьям и знакомым, коллегам по работе. Раскупают всё и сразу! Вопрос цены даже не стоит: на каждую партию напитка у него заранее стоит очередь. Например, свой кальвадос 2,5-летней выдержки во французской дубовой бочке я ждал несколько месяцев.
Продаёт по друзьям и знакомым, коллегам по работе. Раскупают всё и сразу! Вопрос цены даже не стоит: на каждую партию напитка у него заранее стоит очередь. Например, свой кальвадос 2,5-летней выдержки во французской дубовой бочке я ждал несколько месяцев.
Иногда, для души и тёплой компании, он балуется собственным пивом. Однажды попробовав его... я стал трезвенником. Так как на магазинное мне теперь даже смотреть не хочется. Себестоимость литра готового напитка у настоящих мастеров может доходить до 1,6 - 2 тысяч рублей, но и цена продажи...
Несколько раз в год к моему знакомому приезжают... приезжали гости из за рубежных стран (в основном Ирландия, Великобритания и прочая европщина). Сказать, что просвещённые европейцы сели задом на сковородку от качества напитков - ничего не сказать!
Несколько раз в год к моему знакомому приезжают... приезжали гости из за рубежных стран (в основном Ирландия, Великобритания и прочая европщина). Сказать, что просвещённые европейцы сели задом на сковородку от качества напитков - ничего не сказать!
Первый раз был казус: интуристы настолько "упробовались", что их даже не стали выносить из погреба. На следующий день, во время лечебного антипохмельного отходняка, они спросили у хозяина:
- Вы очень состоятельный человек. Какой доход приносит ваше увлечение?
-Практически нисколько - это не более чем увлечение. То, что я продаю, всего лишь попытка отбить часть затрат на сырьё.
-Это не возможно! У нас вы были бы миллионером. Редкие напитки в нашей стране могут сравниться с вашими.
-У нас это запрещено.
-Перебирайтесь к нам, вас возьмут с руками и ногами.
- Вы очень состоятельный человек. Какой доход приносит ваше увлечение?
-Практически нисколько - это не более чем увлечение. То, что я продаю, всего лишь попытка отбить часть затрат на сырьё.
-Это не возможно! У нас вы были бы миллионером. Редкие напитки в нашей стране могут сравниться с вашими.
-У нас это запрещено.
-Перебирайтесь к нам, вас возьмут с руками и ногами.
Все, абсолютно все иностранцы, поражаются тому качеству, которого достигли наши мастера! В 2019 году, когда к хозяину подвального микро-заводика приехали алкотуристы из Ирландии, которым принадлежит небольшая частная винокурня, он услышал такую фразу:
-Ну и хорошо, что у вас такие законы!
-Почему?
-Если бы вам разрешили производить и торговать, то наши заводы столкнулись бы с огромной конкуренцией.
Таких мастеров в России несколько десятков. Это далеко не те самогонщики, которых играли Никулин, Вицин и Моргунов. Если бы им разрешили работать, поднимать своё производство, они без раздумий уволились с основной работы и начали заниматься любимым делом. Как сказал мне один из них:
-Если бы мне разрешили, я "порвал" бы Европу.
-Ну и хорошо, что у вас такие законы!
-Почему?
-Если бы вам разрешили производить и торговать, то наши заводы столкнулись бы с огромной конкуренцией.
Таких мастеров в России несколько десятков. Это далеко не те самогонщики, которых играли Никулин, Вицин и Моргунов. Если бы им разрешили работать, поднимать своё производство, они без раздумий уволились с основной работы и начали заниматься любимым делом. Как сказал мне один из них:
-Если бы мне разрешили, я "порвал" бы Европу.
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Регистрируйся, сертифицируйся и работай. Только акцизные марки покупай и на пробки наклеивай.
Народ всё равно по ночам перегоняет.
А кто бы ему выдал соответствующе сертификаты в европе и вообще пустил бы там торговать?
А я опишу вам остальные 99% самогонщиков.
Небритый алкаш, имеющий доступ к дерьмовому сырью (например, гнилым бурякам), из которого он перегоняет грязное пойло.
Тетя Нина, которая гонит такую сивуху, что даже у алкашей уши в трубочку сворачиваются.
Сема-паровозик, который не только сам полуослеп от своей выгонки, но и потравил полдома.
Дед Шала, который якобы делает конъяк, а на деле - бормотуху, после которой у людей глюки неделю.
И так далее по списку.
Поэтому и запрещают гнать в частном порядке - 99% процентов гонят дерьмо, продают его всем вокруг, травятся сами, травят других...
А 1% да - элита, с собственными подвалами и благородством манер.
Вот только погоды они не делают.
Вы к тете Нине свозите французов или там немцев, и послушайте, что они смогут промычать, хлебнув ее отравы.
Самогон - это такой же пищевой продукт как и например борщ. Кто-то борщ умеет готовить и вся семья счастлива. А кто-то должен по ресторанам бегать. В ресторане не так вкусно, но хоть не помрёшь от повара неумехи.
Нцкаются где то в лесу или маскируют в каких то сараях. Ручей чтобы с холодной водой был рядом...
Потом ездят по заказчикам и продают. Заказчики постоянные и берут помногу.
Дуй мимо!
Автор, учи матчасть
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ВВС передергивает в своем репертуаре - вроде и не особо соврал, в основном просто не договорил. Ну, запамятовал, с кем не бывает, да?
Так вот, напоминаю:
Торговать своим самогоном - можно. Зарегистрируйся, купи лицензию и вперед.
Ответственность предусмотрена за
1) Незаконное предпринимательство/незаконный сбыт (что вполне оправдано, учитывая то, что хрен его знает, какого качества продукт у подпольщика).
2) статья 238. Предусматривает наказание не за самогоноварение, транспортировку и продажу алкоголя, но и дополнительно за возможное нанесение серьезного вреда покупателю продукцией
3) наличие незарегистрированного аппарата производственнной мощностью более 2000 литров. Это уже очевидно, что не для личных нужд, а посему см. п. 1).
В статье 14.17.1 КОАП сказано:
"...самостоятельное физическое лицо, НЕ НАХОДЯЩЕЕСЯ В ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЯХ с официальной лицензированной предпринимательской или сельскохозяйственной организацией, не может заниматься производством и продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции".
Т.е., собственно, даже свой заводик открывать не надо.
Чем и пользуются некоторые фанаты (в хорошем смысле) этого дела.
***
И вот только не надо мне дуть в уши, что на "благословенном цивилизованном западе" ты можешь выгнать и продать. Просто так. Не заморачиваясь ни регистрацией, ни лицензией. А если не заморочился этим, но все равно выгнал и продал - то не будет тебе никакой ответственности, ни административной, ни уголовной.
твоя взяла.
наркотики - зло, помни это...
По моему, именно в России сейчас самое либеральное законодательство по отношению к самогоноварению. Хочешь этим легально заниматься - всё вполне реально. Не два пальца обоссать, конечно, побегать посуетиться придётся, но вполне все реально.
Дело не в том, что тяжело начать, дело в том, что качественный алкоголь делать, а главное, продать, дорого. Небольшое производство прогорит, не сможет конкурировать с подпольными бадяжными цехами.
С 2018го сильно усложнили законы.
Нужно смотреть по регионам.
В Обербаерн например тебе надо просто аппарат зарегистрировать в таможне.
И гони себе обстлер на здоровье.
Но все куй забили, гонят как и гнали.
Никому дела нет.