Жительница Санкт-Петербурга потеряла паспорт, а потом обнаружила себя замужем за египтянином

Дело рассматривал Красносельский районный суд Санкт-Петербурга. Оказалось, россиянка Екатерина в 2021 году потеряла свой паспорт. Она написала заявление в полицию, но не стала оформлять новый паспорт. В итоге старый паспорт не был аннулирован. Когда Екатерина решила зарегистрировать ребёнка и восстановить паспорт, оказалось, что она замужем за Мустафой Мохамедом Мустафой Ахмедом из Египта. Екатерина Мустафу ни разу не видела, а он обратился в в управление по вопросам миграции, чтобы получить разрешение на временное проживание, мотивируя это тем, что хочет проживать в России совместно с супругой.