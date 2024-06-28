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Жительница Санкт-Петербурга потеряла паспорт, а потом обнаружила себя замужем за египтянином

Жительница Санкт-Петербурга потеряла паспорт, а потом обнаружила себя замужем за египтянином

Автор:
28 июня 2024 19:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Прокуратура   Россия   СУД   гражданство РФ   мигрант   мигранты   паспорт   получение гражданства   
1816
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Брак с гражданином Египта был расторгнут через суд.

Дело рассматривал Красносельский районный суд Санкт-Петербурга. Оказалось, россиянка Екатерина в 2021 году потеряла свой паспорт. Она написала заявление в полицию, но не стала оформлять новый паспорт. В итоге старый паспорт не был аннулирован. Когда Екатерина решила зарегистрировать ребёнка и восстановить паспорт, оказалось, что она замужем за Мустафой Мохамедом Мустафой Ахмедом из Египта. Екатерина Мустафу ни разу не видела, а он обратился в в управление по вопросам миграции, чтобы получить разрешение на временное проживание, мотивируя это тем, что хочет проживать в России совместно с супругой.

Гражданство Мустафа получил ещё в 2022 году. Два года он был женат на Екатерине, которая ни о чём не подозревала, сообщает Коммерсант. Удивившись, Екатерина обратилась в прокуратуру.

Суд рассмотрел иск прокурора и постановил, что брак был заключен на основании потерянного паспорта. Брак был признан недействительным и запись акта гражданского состояния о заключении брака была аннулирована, сообщили в ведомстве.


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Метки: Прокуратура   Россия   СУД   гражданство РФ   мигрант   мигранты   паспорт   получение гражданства   
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13  комментариев
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19k
Kucher 2 часа назад
А гражданство "россиянина" Мустафы аннулировали, или это другое?
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394k
Алексей 46 минут назад
у меня знакомый недавно так погулял. и все документы с телефоном просрал. может он тоже уже замужем за египтянином с кучей микро займов?
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153k
parallax 49 минут назад
Интересные дела. То есть согласие второго члена семьи уже ни кто не спрашивает и расписаться можно уже лишь при наличии паспорта?
Страна чудес.
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1k
Александр Час назад
Ага, пошла с подругами в баню под новый год, и очнулась в Каире в доме №25 на 3-й улице Строителей, в кровати у Мустафы.
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170
aleksey090 Час назад
все как обычно, незамужняя женщина вдруг родила от неизвестно кого, а "ЭТОТ гад" во всем виноват, не удивлюсь если и ребенок негр
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12k
BarOb Час назад
Почему ничего нет об уголовном деле на того, кто оформил брак?
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8k
Евгений Д Час назад
в Питере оказывается не только расчлененка и утопленка-
там еще и по утерянному паспорту женят ????
круто
даже поребрик шайтанов не остановил
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5174 поста (4959 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
360976



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