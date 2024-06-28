Жительница Санкт-Петербурга потеряла паспорт, а потом обнаружила себя замужем за египтянином

Брак с гражданином Египта был расторгнут через суд.
Дело рассматривал Красносельский районный суд Санкт-Петербурга. Оказалось, россиянка Екатерина в 2021 году потеряла свой паспорт. Она написала заявление в полицию, но не стала оформлять новый паспорт. В итоге старый паспорт не был аннулирован. Когда Екатерина решила зарегистрировать ребёнка и восстановить паспорт, оказалось, что она замужем за Мустафой Мохамедом Мустафой Ахмедом из Египта. Екатерина Мустафу ни разу не видела, а он обратился в в управление по вопросам миграции, чтобы получить разрешение на временное проживание, мотивируя это тем, что хочет проживать в России совместно с супругой.
Гражданство Мустафа получил ещё в 2022 году. Два года он был женат на Екатерине, которая ни о чём не подозревала, сообщает Коммерсант. Удивившись, Екатерина обратилась в прокуратуру.
Суд рассмотрел иск прокурора и постановил, что брак был заключен на основании потерянного паспорта. Брак был признан недействительным и запись акта гражданского состояния о заключении брака была аннулирована, сообщили в ведомстве.
Источник:
- В России нашли семью, которая 30 лет живёт без документов
- Россияне собрали "народную пенсию" для беженки из Луганска, чтобы она могла оплатить госпошлины
- Всё по форме: Президенту России выдали новый паспорт в Татарстане
- Помощник президента Абхазии на джипе тараном взял границу с Россией
- Верховный суд разъяснил, что водительские права не являются удостоверением личности
Страна чудес.
Не думаю, что работники ЗАГСа пошли на явное нарушение бескорыстно.
Почему про них ни слова?
там еще и по утерянному паспорту женят ????
круто
даже поребрик шайтанов не остановил