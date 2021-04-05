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40-летняя дама стала подозревать своего 52-летнего любовника в измене, и, отчаявшись, решилась на крайние меры.
Бытует мнение, что тайские женщины чрезвычайно покладисты и обладают мирным нравом. Возможно когда-то действительно так и было, однако среди современных леди встречаются и весьма темпераментные особы, которым опасно доверять колюще-режущие предметы.
40-летняя жительница Тайланда по фамилии Фунг заподозрила своего мужчину в изменах и изуродовала, откромсав 20% его пениса кухоннными ножницами, пока ее возлюбленный спал. А чтобы хирурги не пришили отрезанное, заявила, что смыла кусок члена в унитаз.
После этого дама сама сдалась полиции. Таец же, потеряв довольно много крови, все-таки был спасен местными врачами, которые подтвердили, что у мужчины было отрезано примерно около 1,5 см полового органа.
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