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Тайка из ревности отрезала своему бойфренду кусок пениса, пока тот спал

Тайка из ревности отрезала своему бойфренду кусок пениса, пока тот спал (4 фото)

Автор:
05 апреля 2021 11:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: врачи   дикость   измена   изуродовала   ножницы   ревность   тайланд   
1082
4
40-летняя дама стала подозревать своего 52-летнего любовника в измене, и, отчаявшись, решилась на крайние меры.

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Метки: врачи   дикость   измена   изуродовала   ножницы   ревность   тайланд   
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13  комментариев
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1k
Максим 2 часа назад
А я не верил, что математика пригодится в жизни!
1,5 см - 20%, значит 100% - 7,5 см!
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740
Григорий Бабкин 22 минуты назад
Я вас умоляю. У них писюн отрезать - пришить, как посрать сходить.
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135
Macht Полчаса назад
Как ни крути, а отрезать можно только самую важную часть, без которой совершенно без разницы сколько осталось, хоть 80%, хоть 95%.
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2k
V2.Smirnov 49 минут назад
Как крепко надо спать, что бы не заметить, как тебе уже минут пять член кромсают?
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27k
Acu900 50 минут назад
Мужчина попал в катастрофу, лишился части детородного органа. Приходит
жаловаться к сексопатологу.
- Да вы напрасно расстраиваетесь, батенька, - говорит тот. - Он еще вполне
приличных размеров. Только что это на нем за татуировка - "ля"?
- Эх, доктор, это все, что осталось от полной надписи: "Морской привет
доблестным защитникам Балтики от славных моряков Севастополя!"
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1
Сергей 2 часа назад
Это не в Тайланде , а в Тайване! Модераторы невнимательны! В источнике написано что это было в Тайване!
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3k
ezhik 2 часа назад
бл! аж мурашки по спине побежали
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6k
Pillin Alex 2 часа назад
Если 1,5 см это 20% то, член то ему не сильно был нужен.
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7k
DumDum Pillin Alex Час назад
52г - не пацан, ночной стояк маловероятен.
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Теперь ,раз трахать он никого не сможет,тайцу сменить пол и стать тайкой
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