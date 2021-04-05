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Неприглядная истина человеческих отношений: любопытные факты о фильме «Гараж»

Неприглядная истина человеческих отношений: любопытные факты о фильме «Гараж» (13 фото)

Автор:
05 апреля 2021 06:06
Метки: интересное   история   фильм   
1390
13
Фильм Эльдара Рязанова «Гараж» был и до сих пор остается одним из самых любимых наших отечественных фильмов. И неудивительно, ведь этот яркий фильм очень резко, но в то же время так обаятельно открывает нам неприглядную истину человеческих отношений.
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Метки: интересное   история   фильм   
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27k
АнтонПолднев 2 часа назад
Актуален и сейчас
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7k
Alexandr Barhudarov 17 минут назад
"Слона" не заметили?
А он есть !
Это все сборище очень состоятельных/интеллигентных людей решающих шкурные вопросы!
В то время я только мечтал открутить подфарник у такого авто , а уж заиметь это
было просто не реально . А тут у всех ! У всех он (автомобиль) есть!
Это как сейчас личный вертолёт!
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2k
Raf 21 минуту назад
После первого раза не понравился фильм. Да и что может понравится ребёнку в этом фильме? Камерный, много диалогов. Когда подрос и стал соображать, что кроме родных и близких друзей есть ещё люди и все и близкие и далёкие со своими тараканами в голове стало интересно. И вот кстати тоже задавал себе вопрос, отказался бы я в пользу другого от блага? Не уверен...
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21k
Ваня Час назад
ничто не вечно под луной - вечны только человеческие страсти...
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27k
Сталин подтвердил бы!! Ваня Час назад
... и глупости...
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150k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Из-за этой вонючки даже не охота смотреть этот фильм, кстати она даже в фильмах такая же противная стерва, с мерзким характером.)
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8k
portmen77 ☭Cheкаво☭ 24 минуты назад
У вас с психикой проблемы. Вы актёров отождествляете с персонажами.
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9k
Сергей portmen77 5 минут назад
По факту оказалось, что в данном случае персонаж лучше личности актера.
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portmen77 Сергей Минуту назад
Вы скорее всего ничего не знаете о личности актёра. Вряд ли вы давно знакомы. А судить о людях по интернет мемам это очень незрело...
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