Кстати, это не единственная «счастливая случайность», связанная с актерами «Гаража». Ольга Остроумова, игравшая дочку профессора Смирновского, случайно зашла к Рязанову в поисках кого-нибудь, кто мог бы помочь ей устроить ребенка в детский сад. С детским садом режиссер помочь не смог, а вот роль в фильме, после которой карьера актрисы пошла вверх, дал.

Но и на этом везение не заканчивается — именно на съемочной площадке «Гаража» Гафт и Остроумова нашли… друг друга! Правда, Ольга в то время была замужем за Михаилом Левитиным, а сам Гафт — женат на балерине Инне Елисеевой. И только спустя 20 лет, пригласив Ольгу на свидание, он признался, что влюбился в нее еще тогда, на съемках «Гаража». В 1996 году актеры поженились.