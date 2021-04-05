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Фильм Эльдара Рязанова «Гараж» был и до сих пор остается одним из самых любимых наших отечественных фильмов. И неудивительно, ведь этот яркий фильм очень резко, но в то же время так обаятельно открывает нам неприглядную истину человеческих отношений.
Идею фильма режиссеру подбросила сама жизнь. Побывав на заседании настоящего гаражного кооператива сотрудников «Мосфильма», Рязанов был настолько потрясен, что не смог не отразить увиденное и пережитое в сценарии.
Много лет спустя в своей книге «Грустное лицо комедии, или Наконец подведенные итоги» Рязанов писал:
«Я приехал домой после собрания как оглушенный, ведь среди присутствующих было много моих знакомых, которых я считал порядочными. Но там я увидел сборище людей, лишенных совести, забывших о справедливости, людей равнодушных и трусливых. Как будто вдруг спали маски благопристойности, обнажив уродливость лиц».
«Я приехал домой после собрания как оглушенный, ведь среди присутствующих было много моих знакомых, которых я считал порядочными. Но там я увидел сборище людей, лишенных совести, забывших о справедливости, людей равнодушных и трусливых. Как будто вдруг спали маски благопристойности, обнажив уродливость лиц».
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Однако еще больше расстроила режиссера собственная реакция на реальные события, аналогичные разворачивающимся в фильме. Поддавшись коллективному настрою, он не заступился за тех, кому пришлось «добровольно-принудительно» лишиться заветных гаражей. Так в фильме появился персонаж профессора Смирновского, олицетворяющий самого Рязанова, совесть которого хоть и ближе к концу фильма, но все-таки заговорила.
Помимо этого, сам Эльдар Рязанов, как и некоторые его коллеги-режиссеры, любящий сниматься в своих фильмах в эпизодических ролях, в «Гараже» играет начальника отдела насекомых, который проспал все собрание на чучеле бегемота и в итоге получил-таки «несчастливый билет». Так режиссер как бы наказал самого себя за слабость, проявленную на настоящем собрании.
В качестве идеи для декораций к «Гаражу» был выбран зоологический музей, превратившийся в НИИ «Охраны животных от окружающей среды». Однако сами съемки проходили не в настоящем музее, а в павильоне «Мосфильма».
Также многие считают, что чучела животных намекают на не совсем человеческое поведение героев картины, хотя основная причина такого выбора все же состоит в том, что Рязанов понимал, что «картинку» фильма, все действие которого происходит в одном замкнутом помещении, надо как-то разнообразить.
Также многие считают, что чучела животных намекают на не совсем человеческое поведение героев картины, хотя основная причина такого выбора все же состоит в том, что Рязанов понимал, что «картинку» фильма, все действие которого происходит в одном замкнутом помещении, надо как-то разнообразить.
Работа над фильмом шла в довольно необычном режиме — все сцены «Гаража» снимали в хронологическом порядке, а съемочный период длился всего 24 дня. Для того чтобы уложиться в такие сроки, снимали одновременно тремя камерами, и актерам, которые никогда не знали, кто из них в итоге окажется на первом плане, приходилось постоянно играть в полную силу, ни на минуту не выходя из роли.
А происходило все это потому, что Рязанов традиционно хотел снимать только лучших актеров, которых надо было буквально «отпрашивать» из театров — максимум на месяц.
А происходило все это потому, что Рязанов традиционно хотел снимать только лучших актеров, которых надо было буквально «отпрашивать» из театров — максимум на месяц.
Актеров Рязанов старался подбирать так, чтобы они и в жизни были похожи на своих героев. Например, роль младшего научного сотрудника и матери-одиночки Елены Малаевой он писал специально под Лию Ахеджакову, зная о свойственном ей обостренном чувстве справедливости. Правда, это даже немного напугало в то время только начинавшую набирать популярность актрису.
А вот Валентин Гафт, напротив, попал в «Гараж» совершенно случайно. Хотя председателя правления кооператива и звали так же, как актера, — Валентин, в этой роли Рязанов изначально видел Александра Ширвиндта, который на роль утвердился, но, к сожалению, так и не смог найти время для фильма в плотном театральном графике.
И только когда съемки уже начались, Лия Ахеджакова предложила Рязанову обратить внимание на Гафта, по счастливой случайности снимавшегося в это время в соседнем павильоне «Мосфильма».
И только когда съемки уже начались, Лия Ахеджакова предложила Рязанову обратить внимание на Гафта, по счастливой случайности снимавшегося в это время в соседнем павильоне «Мосфильма».
Кстати, это не единственная «счастливая случайность», связанная с актерами «Гаража». Ольга Остроумова, игравшая дочку профессора Смирновского, случайно зашла к Рязанову в поисках кого-нибудь, кто мог бы помочь ей устроить ребенка в детский сад. С детским садом режиссер помочь не смог, а вот роль в фильме, после которой карьера актрисы пошла вверх, дал.
Но и на этом везение не заканчивается — именно на съемочной площадке «Гаража» Гафт и Остроумова нашли… друг друга! Правда, Ольга в то время была замужем за Михаилом Левитиным, а сам Гафт — женат на балерине Инне Елисеевой. И только спустя 20 лет, пригласив Ольгу на свидание, он признался, что влюбился в нее еще тогда, на съемках «Гаража». В 1996 году актеры поженились.
Но и на этом везение не заканчивается — именно на съемочной площадке «Гаража» Гафт и Остроумова нашли… друг друга! Правда, Ольга в то время была замужем за Михаилом Левитиным, а сам Гафт — женат на балерине Инне Елисеевой. И только спустя 20 лет, пригласив Ольгу на свидание, он признался, что влюбился в нее еще тогда, на съемках «Гаража». В 1996 году актеры поженились.
Интересная история связана и с Андреем Мягковым, которому в «Гараже» досталась роль лаборанта Хвостова, напрочь лишенного голоса. Сам Рязанов признавался, что таким образом решил отомстить актеру.
Дело в том, что еще за несколько лет до съемок «Гаража» Мягков имел неосторожность нелестно отозваться о стихах Рязанова «У природы нет плохой погоды…», ставших словами к песне из «Служебного романа». Режиссер предпочел скрыть свое авторство, выдав сочинение за произведение английского поэта Уильяма Блейка. Всем стихи понравились, а вот Мягков решил, что они недостаточно изящны, за что в следующем фильме Рязанова и поплатился голосом.
Дело в том, что еще за несколько лет до съемок «Гаража» Мягков имел неосторожность нелестно отозваться о стихах Рязанова «У природы нет плохой погоды…», ставших словами к песне из «Служебного романа». Режиссер предпочел скрыть свое авторство, выдав сочинение за произведение английского поэта Уильяма Блейка. Всем стихи понравились, а вот Мягков решил, что они недостаточно изящны, за что в следующем фильме Рязанова и поплатился голосом.
Несмотря на невероятную харизму и дар убеждения Рязанова, нашлись и актеры, наотрез отказавшиеся от ролей в «Гараже». Так, Алла Демидова не захотела играть хамоватую директрису рынка Кушакову (эта роль в итоге досталась жене Мягкова — Анастасии Вознесенской), а Вячеслав Тихонов не захотел играть профессора Смирновского, потому что не верил, что такой «антисоветский» фильм сможет вообще выйти на экраны.
Впрочем, такие опасения возникли не только у Тихонова. Сам Рязанов понимал, что «Гараж» показывает советское общество далеко не в самом приглядном свете. И уверенности в том, что картина сможет пройти процедуру сдачи в Госкино, не было ни у кого. Но тут «Гаражу» неожиданно повезло. Буквально накануне сдачи картины состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором Брежнев потребовал беспощадно критиковать общественные недостатки. И оказалось, что «Гараж» как раз как нельзя лучше отвечает на новый призыв партии.
Публика приняла картину «на ура» — еще бы, такой звездный состав актеров и нетривиальный для того времени сюжет! Но были и другие мнения. Например, исполнительнице роли заместителя директора НИИ Ие Саввиной «Гараж» очень не понравился, о чем она, не стесняясь в выражениях, сообщила Рязанову прямо на премьере, глубоко обидев режиссера.
«Мне бы очень хотелось, чтобы «Гараж», который сфокусировал наши недостатки, устарел как можно скорее, — признается Эльдар Рязанов. — Здесь мои гражданские чувства преобладают над эмоциями художника, для которого естественно желание, чтобы его творение жило как можно дольше. Но — увы! — «Гараж» по-прежнему зеркало нашей неприглядной жизни…»
«Мне бы очень хотелось, чтобы «Гараж», который сфокусировал наши недостатки, устарел как можно скорее, — признается Эльдар Рязанов. — Здесь мои гражданские чувства преобладают над эмоциями художника, для которого естественно желание, чтобы его творение жило как можно дольше. Но — увы! — «Гараж» по-прежнему зеркало нашей неприглядной жизни…»
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Метки: интересное история фильм
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А он есть !
Это все сборище очень состоятельных/интеллигентных людей решающих шкурные вопросы!
В то время я только мечтал открутить подфарник у такого авто , а уж заиметь это
было просто не реально . А тут у всех ! У всех он (автомобиль) есть!
Это как сейчас личный вертолёт!