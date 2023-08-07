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В соцсетях Находки разразился скандал вокруг "кудрявых чресел" на набережной

В соцсетях Находки разразился скандал вокруг "кудрявых чресел" на набережной

Автор:
07 августа 2023 14:13
Сообщество : Жить в России
Метки: анатомия   находка   скандал   соцсети   статуя   чресла   
3056
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В центре Находки, на набережной озера Солёное, неожиданно установили статую с натуралистическими "деталями" мужской анатомии, что вызвало неоднозначные отклики жителей в соцсетях.

Скульптуру в античном стиле, отдаленно напоминающую знаменитого Давида работы Микеланджело, установили на набережной, почему-то недалеко от памятника святым Петру и Февронии, символизирующего у православных любовь и верность. Наверное, в Находке дргих мест для "Давида" не нашлось.

Местные жители, ознакомившиеся с новым обитателем набережной, такого искусства не оценили и развернули дискуссию в соцсетях с призывом хотя бы "прикрыть срам листочком".

Некоторые пользователи даже стали обвинять скульптора в распространении порнографии.

Несколько комментаторов уже написали жалобу в мэрию. Выдержку из неё опубликовал телеграм-канал News.vl.

Однако, нашлись и те, кто посчитал, что ничего из ряда вон выходящего не произошло, а обнаженное человеческое тело никак "скрепам" навредить не может, ибо это есть искусство и Давида листочком тоже никто не прикрывал.

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Метки: анатомия   находка   скандал   соцсети   статуя   чресла   
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52  комментария
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79k
Доктор Джонс 2 часа назад
Я лично на фото ничего не увидел предосудительного, одни серые кружкИ...
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954
adssaf afasffdsga Минуту назад
У скульптуры низкая детализация, слаборазвитая динамика поздней Архаики - как куросы, максимум - самые ранние Классические работы. Ложная детализация создаётся ложным выделением мышц, неявными контурами, странном стремлении к абсолютно иссушенному телу, гипертрофией отдельных элементов - соски, половые органы, коленные чашечки. Мужские пропорции не выражены. Безусловно, работа лучше, чем то дерьмо, что совсем недавно обсуждали, но и никакой культурной ценности не имеет как арт-объект, как минимум. Не думаю, что это реплика, но если она - то ей место в музее и нигде более. Если работа современного художника - экспозиции нет, уд, если того местные жители хотят, нужно прикрыть - чай не Фалета статуя, но даже если её снесут - никто ничего не потеряет.
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261
Человече Z 16 минут назад
Чем закончится...

Что касается "Давида", кое-что в городе скажет вам, где он. Зав. мастерской по изготовлению надгробий и памятников Завидонов Никодим, согласовав вопрос с начальством, вывез скульптуру из горсада на кладбище. Очень кстати скончался один старичок, безымянный, глухонемой. Вот Никодим и водрузил ему на могилку памятник "Давиду" с душераздирающей надписью: «Внучеку от дедули».
Так что в Находке опять будут две достопримечательности: памятник святым Петру и Февроньи и могила ветхозаветного героя Давида. Причем, чтобы не было разночтений, Давид вкопан в землю по пояс. Отчего памятник только выиграл.
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1k
Фрол 16 минут назад
Не нравятся кудряшки, пусть смотрят на малого пониже, он без кудряшек.
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1k
Mikhail Полчаса назад
ради искусства можно и письки рисовать, ничего такого. просто выставлять это надо в помещениях-залах для этого предназначенных, а не демонстрировать эти письки всем подряд.
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12k
Евгений Полчаса назад
Я понял. Осуждают за нереалистичность. Среднегодовая температура в Находке, 5,6 С. Слишком большой прибор для такой холодрыги.
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26k
Matrosskin 40 минут назад
- И как вы смотрите на порнографию ?
- В основном в HD качестве, но иногда и 4К
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10k
Dabus 46 минут назад
Ссылка youtu.be
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25k
AzuveR 49 минут назад
Ну ,мужик же должен быть с писином и волосатым лобком ( когда у мужика лобок лысый,тогда это вызывает вопросы) я считаю ,что данная статую не порнографическая. Тем более писюн висит, а не стоит.
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13k
Denissg Час назад
Гитлер любил подобный стиль. Каменных голых пи**ов было натыкано по всей германии.
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3k
Lexx Час назад
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3k
Nigilist Час назад
В исполком пришла жалоба: "Напротив моего окна женская баня. Мне все видно и это отвлекает меня и вообще действует на мой моральный облик. Прошу предоставить мне новую квартиру".
Приехала комиссия, смотрят в окно.
Ну и что? Ничего не видно!
А вы на шкаф залезьте!
Ну, залез, говорит представитель, все равно не видно!
Двигайтесь левее...
Все равно не видно!
Еще левее!
Тут представитель двигается и падает с края шкафа.
Вот видите! А я так целый день!
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3k
NiThR0 Час назад
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63k
Александр Ломовицкий Час назад
ну и что их там возбудило ?

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1k
Uganda Час назад
каждый видит что-то его занимающее, одни красивую скульптуру, другие особенный мрамор, третьи волосатые буй... У кого что болит
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34k
Korolev Час назад
Тупой подлог и манипуляция.

Как выборочно в законе подчёркнуто красным. Почему "описание или демонстрация ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ людей" не выделено?

А потому что статуя эта не демонстрирует половую жизнь.
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183
Patiot Korolev 55 минут назад
Суд разберётся, чего эта статуя демонстрирует, а чего не демонстрирует.
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16k
Дядюшка Ау Час назад
Предлагаю тему для обсуждения. Вариантов много. Тема такая: почему у ангелов в храмах видны гениталии и что с этим делать. Закрасить, пририсовать трусы, заменить мужские гениталии на женские (феминистки могут начинать аплодировать)... А что вы думаете об этом?

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16k
Shtoppi Час назад
очевидно что моралфаги, естественно, не упускают возможности поднять вонь до небес, привлекая к себе внимание, а то про них и забывать начнут ))))))))))))
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14k
Александр 2 часа назад
Выходят две блондинки из музея:
- Блин! Член у Давида такой холодный!
- Ага! И невкусный...
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47k
Максим Т. 2 часа назад
Нормальная реакция. Что это вообще символизирует? Тупо голого мужика? Даже по этим обрезкам видна "художественная ценность". Сравнивать ЭТО с Микеланджело или античными скульпторами - как минимум их унизить.
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9k
Antonium 2 часа назад
Срочно признать ЦБ распространителем порнографии. Аполлон на 100-рублевой тоже без листочка.
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183
Patiot Antonium 54 минуты назад
Уже на замену этим сторублёвкам выпустили другой вариант.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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