В соцсетях Находки разразился скандал вокруг "кудрявых чресел" на набережной

В центре Находки, на набережной озера Солёное, неожиданно установили статую с натуралистическими "деталями" мужской анатомии, что вызвало неоднозначные отклики жителей в соцсетях.
Скульптуру в античном стиле, отдаленно напоминающую знаменитого Давида работы Микеланджело, установили на набережной, почему-то недалеко от памятника святым Петру и Февронии, символизирующего у православных любовь и верность. Наверное, в Находке дргих мест для "Давида" не нашлось.
Местные жители, ознакомившиеся с новым обитателем набережной, такого искусства не оценили и развернули дискуссию в соцсетях с призывом хотя бы "прикрыть срам листочком".
Некоторые пользователи даже стали обвинять скульптора в распространении порнографии.
Несколько комментаторов уже написали жалобу в мэрию. Выдержку из неё опубликовал телеграм-канал News.vl.
Однако, нашлись и те, кто посчитал, что ничего из ряда вон выходящего не произошло, а обнаженное человеческое тело никак "скрепам" навредить не может, ибо это есть искусство и Давида листочком тоже никто не прикрывал.
Источник:
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Что касается "Давида", кое-что в городе скажет вам, где он. Зав. мастерской по изготовлению надгробий и памятников Завидонов Никодим, согласовав вопрос с начальством, вывез скульптуру из горсада на кладбище. Очень кстати скончался один старичок, безымянный, глухонемой. Вот Никодим и водрузил ему на могилку памятник "Давиду" с душераздирающей надписью: «Внучеку от дедули».
Так что в Находке опять будут две достопримечательности: памятник святым Петру и Февроньи и могила ветхозаветного героя Давида. Причем, чтобы не было разночтений, Давид вкопан в землю по пояс. Отчего памятник только выиграл.
- В основном в HD качестве, но иногда и 4К
Приехала комиссия, смотрят в окно.
Ну и что? Ничего не видно!
А вы на шкаф залезьте!
Ну, залез, говорит представитель, все равно не видно!
Двигайтесь левее...
Все равно не видно!
Еще левее!
Тут представитель двигается и падает с края шкафа.
Вот видите! А я так целый день!
Р.S , не для себя , друг интересуется ......
Как выборочно в законе подчёркнуто красным. Почему "описание или демонстрация ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ людей" не выделено?
А потому что статуя эта не демонстрирует половую жизнь.
- Блин! Член у Давида такой холодный!
- Ага! И невкусный...