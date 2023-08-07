В соцсетях Находки разразился скандал вокруг "кудрявых чресел" на набережной

Местные жители, ознакомившиеся с новым обитателем набережной, такого искусства не оценили и развернули дискуссию в соцсетях с призывом хотя бы "прикрыть срам листочком".

Некоторые пользователи даже стали обвинять скульптора в распространении порнографии.