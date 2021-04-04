FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Истории барона Мюнхгаузена 147 постов • 39 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 20
Главная > Сообщество Истории барона Мюнхгаузена 
«Принцесса филателии»

«Принцесса филателии» (1 фото)

Автор:
04 апреля 2021 16:57
Сообщество : Истории барона Мюнхгаузена
Метки: Принцесса филателии   история   марка   
522
1
4 апреля 1856 г. начались приключения самой редкой из когда-либо напечатанных марок

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории барона Мюнхгаузена"
Метки: Принцесса филателии   история   марка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
KiploksAKS 3 часа назад

"Тифлисская уника" - марка городской почты Тифлиса, пущенная в обращение в 1857 году. Первая почтовая марка Российской Империи. Сохранилось 5 штук. Последний раз, когда одна из них оказалась на аукционе, за неё отдали полмиллиона долларов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
au3 Час назад
Надо бы нап... найти еще одну такую сохранившуюся марку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
doker 2 часа назад
Уууу, фамилия какая. Погоня за артефактами - это болезнь или бизнес?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Fishki_surfer 3 часа назад
Я эту марку на выставке видел. Потрогать не дали.
Кстати, Тифлисская уника от нее в трех метрах находится.
(Правда, какая "уника", если уже пять экземпляров есть. А если хорошо покопаться в музеах, то и больше.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Albert GER 3 часа назад
Шоб я так жил...
За мусор миллионы кидать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Первая в мире умная электрическая зубная щетка с сертификатом Quiet Mark - Oclean X Pro Elite Первая в мире умная электрическая зубная щетка с сертификатом Quiet Mark - Oclean X Pro Elite 89-летний ветеран устроил ралли на роликах ради голодных 89-летний ветеран устроил ралли на роликах ради голодных Как живется обладателю частного острова во Флориде? Как живется обладателю частного острова во Флориде? Фермер нашел под своим полем пещеру Фермер нашел под своим полем пещеру В Англии нашли плитку шоколада, изготовленную в XIX веке В Англии нашли плитку шоколада, изготовленную в XIX веке Тина Тернер впервые после долгого перерыва опубликовала свое фото, и фанаты ее не узнали Тина Тернер впервые после долгого перерыва опубликовала свое фото, и фанаты ее не узнали
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

200767



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Известный пранкер устроил серьёзное ДТП на Садовом кольце
0
313
Известный пранкер устроил серьёзное ДТП на Садовом кольце
Во время прямого включения с журналисткой произошел курьезный случай
7
117
Во время прямого включения с журналисткой произошел курьезный случай
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Чем обусловлена маниакальная страсть к авокадо?
2
65
Чем обусловлена маниакальная страсть к авокадо?
Художник потратил 2 года и 10 000 деталей лего на создание этого дома
0
21
Художник потратил 2 года и 10 000 деталей лего на создание этого дома
Брошенные звездные жены, которые сказочно похорошели (24 фото)
Брошенные звездные жены, которые сказочно похорошели (24 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#прикол#прикольные#навальный#до и после#нато#смешно#технологии
#фото#СССР#люди#картинки#приколы#подборка#искусство#прошлое#смешные#шоу бизнес
#история#факты#Россия#кино#фотографии#страна#комментарии#сатира#смешные картинки#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться