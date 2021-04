×

4 апреля 1856 года начались приключения самой редкой из когда-либо напечатанных марок — марки колонии Британская Гвиана, сегодня — Кооперативная Республика Гайана.Стандартная марка номиналом в 1 цент была выпущена ограниченным тиражом в Британской Гвиане (ныне Гайана) в 1856 году и существует в единственном экземпляре. Среди коллекционеров эта марка получила титул «Принцесса филателии».Марка восьмиугольной формы, не имеет перфорации, напечатана типографским способом чёрной краской на карминовой с лицевой стороны бумаге. Размер марки — 29 x 26 мм. В центре марки — изображение трёхмачтовой шхуны, служившей виньеткой для раздела морской хроники местной газеты «Офишиэл Гэзетт» (Official Gazette). Над изображением шхуны и под ним девиз колонии лат. «Damus Petimus Que Vicissim» («Даём и надеемся получить»). Парусник обрамляют четыре тонкие линии. По периметру рамки небольшими чёрными заглавными буквами обозначены страна-эмитент и номинал марки. В верхнем левом углу марки надпись от руки «EDW» — инициалы почтового чиновника Эдварда Уайта. Штемпель гашения слегка размазан, но на нём можно разобрать: «DEMERARA, AP. 4. 1856».Этот выпуск появился по чистой случайности. В 1856 году в колонию должны были прислать морем марки, изготовленные в Великобритании. Однако они так и не поступили, поэтому местный почтмейстер, Э. Т. Э. Дальтон ( E. T. E. Dalton), поручил срочно отпечатать серию из трёх марок типографии Джозефа Баума и Уильяма Далласа (Joseph Baum and William Dallas) в городе Джорджтауне, где печаталась газета «Офишиэл Гэзетт». Дальтон дал определённые указания о рисунке марки, но в типографии решили добавить на марках выпуска своё изображение парусника. Дальтону конечный результат не понравился и в порядке предосторожности против подделок он распорядился, чтобы вся корреспонденция с наклеенными марками подписывалась почтовыми служащими.В 1873 году 12-летний школьник нашел в отцовском доме конверт с этой маркой и отпарил ее. Впрочем, мальчик особо маркой не заинтересовался и за 6 шиллингов (примерно полтора доллара на тот момент) продал соседу-филателисту.Через пять лет марка вместе со всей коллекцией Мак-Киннона перешла к ливерпульскому торговцу Томасу Ридпату (Thomas Ridpath)[8], который поначалу не обратил на неё особого внимания. Однако потом, тщательно исследовав марку и показав её специалистам, Ридпат понял, что является обладателем одной из редчайших марок мира. В том же 1878 году (по некоторым источникам — в 1880-х годах) Ридпат продал её за 150 фунтов стерлингов ($750) барону Филиппу фон Феррари. После этого марка получила известность, и цена на неё пошла резко вверх. После смерти Феррари 20 мая 1917 года, его огромная коллекция марок была завещана Берлинскому почтовому музею, но была конфискована Францией в счёт уплаты репараций по окончании Первой мировой войны. Коллекция была распродана на 14 аукционах, состоявшихся в 1921—1925 годах.7 апреля 1922 года на третьем аукционе, проходившем в Париже, в отеле «Дрюо», уникальную марку купил английский торговец Гриберт за 352 500 франков (36 тысяч долларов), обойдя, по слухам, трёх королей, среди которых был сам Георг V. Как выяснилось позднее, Гриберт был всего лишь агентом, действовавшим по поручению нью-йоркского миллионера Артура Хинда. После смерти А. Хинда в 1933 году его коллекция, согласно завещанию, должна была быть продана с аукциона в пользу его наследников. Но вдова Хинда изъяла «Гвианский уникум» из общего наследства, так как эта марка, по её уверениям, была личным подарком ей от мужа. После долгого судебного разбирательства, марка была оставлена у вдовы А. Хинда.В 1940 году вдова А. Хинда продала марку за 42 тысячи долларов лицу, пожелавшему остаться неизвестным. Лишь спустя 29 лет новый владелец марки стал известен, им оказался проживающий в США австралийский скототорговец-миллионер Фредерик Смолл. Официальным же хранителем марки была всё это время нью-йоркская филателистическая фирма братьев Столовых («J. and H. Stolow, Wholesale Stamp Dealers»). 24 марта 1970 года на аукционе в нью-йоркском отеле «Уолдорф-Астория» марку приобрёл синдикат пенсильванских инвесторов во главе с Ирвином Вейнбергом (Irwin Weinberg) за 280 тысяч долларов, после чего марка выставлялась бо́льшую часть десятилетия в рамках мирового турне. Джон Э. Дюпон купил её за 935 тысяч долларов в 1980 году, и считалось, что марка хранилась в бронированном банковском сейфе, пока её владелец отбывал 30-летний срок за убийствоолимпийского чемпиона по вольной борьбе Дэйва Шульца до момента своей смерти в тюрьме в 2010 году.18 июня 2014 года на торгах аукционного дома «Сотбис» в Нью-Йорке марка была продана за 9,5 млн долларов и тем самым стала самой дорогой почтовой маркой в мире. Дизайнер и владелец обувной фирмы Стюарт Вайцман купил марку по телефону через две минуты после начала торгов. В ноябре 2014 года, в то время ещё анонимный покупатель, Вайцман дал согласие выставить марку для всеобщего обозрения на три года в Национальном почтовом музеe в Вашингтоне начиная с апреля 2015 года.