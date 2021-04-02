Как живется обладателю частного острова во Флориде?

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Тим Дэвидсон из Флориды называет себя сторонником минимализма. Он живет на небольшом частном островке, где расположена всего пара небольших строений. На своей скромной площади он обустроил себе настоящий рай на Земле, и для этого ему потребовались отнюдь не миллионы.
В 2017 году Тиму Дэвидсону дали 60 дней на то, чтобы выехать из летнего семейного дома во Флориде. Сначала он хотел купить себе обычный дом, но потом решил, что слишком большая площадь жилья ему не нужна, и стал искать более минималистичный вариант.
Тим - сторонник минимализма во всех аспектах жизни, его девиз - все необходимое и ничего лишнего. "У меня всегда было меньше имущества, чем у среднего американца, - и все равно я старался при любой возможности избавляться от излишков, - говорит Тим. - Мне хотелось достичь истинного минимализма".
Кстати, психологи согласны с подходом Дэвидсона: по их мнению, избыток вещей приводит к повышенной выработке "гормона стресса" - кортизола, так что освобождение от ли
Тим - сторонник минимализма во всех аспектах жизни, его девиз - все необходимое и ничего лишнего. "У меня всегда было меньше имущества, чем у среднего американца, - и все равно я старался при любой возможности избавляться от излишков, - говорит Тим. - Мне хотелось достичь истинного минимализма".
Кстати, психологи согласны с подходом Дэвидсона: по их мнению, избыток вещей приводит к повышенной выработке "гормона стресса" - кортизола, так что освобождение от ли
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Тим решил, что его жилье должно быть небольшим по размеру, но со всеми необходимыми удобствами
В итоге, Тим купил компактный дом под названием "Тиффани" за $70 000. Его площадь - всего 25 квадратных метров. Но, как оказалось, в такой маленький домик может уместиться все необхдимое.
Название домик получил благодаря цветным витражам. Именно из-за них Дэвидсон и выбрал свое новое жилище: его отец когда-то занимался изготовлением витражей.
В доме имеется два спальных балкона, гостиная-столовая, кухня и ванная. В гостиной - складные диван и стол, которые можно быстро убрать, освободив место для занятий йогой, а наверху разместились полноценные спальни.
Небольшое пространство дома идеально распланровано. Угловая мебель не дает пропасть углам, ящик сполкой в изголовье кровати позволяет разместить необходимые в спальне мелочи. Вдоль всех стенрасположились разнообразные шкафы и ящики для хранения вещей. Здесь есть даже настоящая ванна!
"Тиффани" оборудован системой "умный дом", его владелей постоянно находится на связи с голосовым помощником Amazon Алексой, которая помогает в домашних делах и развлечениях.
Окна, вполне широкие в масштабах дома, пропускают достаточно света, но при этом сохраняют тепло, поскольку оборудованы системой "минимальной проницаемости".На миниатюрнойкухне есть все необходимое оборудование, включая плиту, кофеварку и духовку.
Лишь купив дом, Тим сталдумать, куда его установить. В итоге, он приобрел у владельца за $200 000 маленький островок во Флориде, на котором никто не жил, и на котором можно было получить разрешение на строительство жилья.
Оставалась единственная проблема: Тим не был уверен, что его жилище станет надежным убежищем на случай урагана.
Он решил поставить на острове второе строение - на случай урагана, которые во Флориде не редкость.
Дом-восьмиугольник площадью чуть больше основного - 29 кв.м. - обошелся в $90 000. Благодаря своей форме и использованным для строительства материалам он обладает повышенной ветроустойчивостью и способен успешно противостоять ураганам, которые здесь периодически случаются.
Второй дом полностью готов к проживанию и может быть использован как гостевой, когда у Тима бывают гости.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Тим Дэвидсон без толпы история личный рай необычно современный отшельник флорида частный остров
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