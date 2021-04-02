Как живется обладателю частного острова во Флориде?

В 2017 году Тиму Дэвидсону дали 60 дней на то, чтобы выехать из летнего семейного дома во Флориде. Сначала он хотел купить себе обычный дом, но потом решил, что слишком большая площадь жилья ему не нужна, и стал искать более минималистичный вариант.

Тим - сторонник минимализма во всех аспектах жизни, его девиз - все необходимое и ничего лишнего. "У меня всегда было меньше имущества, чем у среднего американца, - и все равно я старался при любой возможности избавляться от излишков, - говорит Тим. - Мне хотелось достичь истинного минимализма".

Кстати, психологи согласны с подходом Дэвидсона: по их мнению, избыток вещей приводит к повышенной выработке "гормона стресса" - кортизола, так что освобождение от ли