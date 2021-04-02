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Как живется обладателю частного острова во Флориде?

Как живется обладателю частного острова во Флориде? (28 фото)

Автор:
02 апреля 2021 11:12
Сообщество : Истории
Метки: Тим Дэвидсон   без толпы   история   личный рай   необычно   современный отшельник   флорида   частный остров   
1113
28
Тим Дэвидсон из Флориды называет себя сторонником минимализма. Он живет на небольшом частном островке, где расположена всего пара небольших строений. На своей скромной площади он обустроил себе настоящий рай на Земле, и для этого ему потребовались отнюдь не миллионы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Тим Дэвидсон   без толпы   история   личный рай   необычно   современный отшельник   флорида   частный остров   
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27k
Snork Snorkoff Час назад
Жильё за 12 миллионов на острове за 15. Охереть какой минимализм
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4k
Мистер Фикс 6 минут назад
Гостевой дом дороже хозяйского...
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466
For Login 9 минут назад
Тему кому лень читать - ему живется зае бись.
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22
Александр Николаевич Полчаса назад
Типа дача с «истинным минимализмом» автономных коммуникаций + сыростью, плесенью, лягушками, комарами, возможным подтапливанием и мнимой безопасностью? Да и по цене вопрос (ИМХО) весьма спорный. Один большой плюс: осутствие сволоча-соседа с перфоратором!
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1k
Bosk Полчаса назад
Как я понял- минимализм я себе позволить не могу.
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20k
hebpat 41 минуту назад
жена похоже индейка
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28k
LEPA hebpat Полчаса назад
Тогда не жена,а скво.
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7k
Андрей hebpat Полчаса назад
или индусска
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27k
Fat Lynx hebpat 5 секунд назад
Все просто:
-индеец - индианка;
-индус - индуска;
-индюк - индейка...
Жарить можно всех трех, кого в переносном смысле кого в прямом!
Хотя чего я себя успокаиваю... найдутся же люди которые будут в переносном смысле жарить индейку...
и уверен, что есть люди с гастрономическим интересам к индейцам и индусам
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855
Denis Fedotov 57 минут назад
Шикарно, главное, чтобы с воды аллигатор не вылез.
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18k
Эрик Denis Fedotov 44 минуты назад
Не С ВОДЫ, а ИЗ ВОДЫ
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