В сети распространяется видео из ИТК во Владимирской области, где мотает срок видный оппозиционер и учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный. Так сказать, было ФБК, а стало ИТК.
На видеозаписи с камеры наблюдения можно разглядеть, как в жилом бараке сотрудник УФСИН объясняет Навальному правила ношения форменной одежды, восполняя пробел, образовавшийся из-за того, что Лёша не служил в армии и носил только фирменную одежду. Сотрудник ИТК делает Навальному замечание и Лёша застёгивает верхнюю пуговицу на своей, теперь уже форменной арестантской робе. Так сказать, была фирма, стала форма.
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Сообщения об ухудшении состояния здоровья Навального в ИК-2 появились 24 марта и разбежались, в соцсетях как тараканы. В региональном управлении ФСИН заявили, что состояние учредителя ФБК считается удовлетворительным.
Ранее сообщалось, что в начале февраля, текущего года Мосгорсуд, принимая во внимание систематические нарушения общественного порядка, допускаемые Алёшей, заменил Навальному уже имеющийся у него условный срок на реальный. Таким образом, оппозиционеру светит провести в местах не столь отдалённых, но весьма грустных, за вычетом домашнего ареста, всего-то 2 года и 8 месяцев.
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"Не мечите бисер перед свиньями..."
Смейтесь. Что, не смешно?
Тогда минусите
Он пытался на президента кандидироваться.
Я смотрю ты вообще далёк от росреалий.
Дальше чем я...
У мужика стальные яйца
В стране все или по воле главного или по бездарности его и корешей.
2.Коррупция и бездарность заложены в системе, они неотделимы. Почему власть и не борется с коррупцией!
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У тебя шиза или просто раздвоение?
Губеров же за взятки сажают!
Вот и все отличия)
Стоит с режимом руки в карманы чаёк попивает.
На зоне даже самые отбитые себя так не ведут. Враз окучивают.
Судя по всему, это карантин.
Если это вообще лёжка....