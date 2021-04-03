Сообщения об ухудшении состояния здоровья Навального в ИК-2 появились 24 марта и разбежались, в соцсетях как тараканы. В региональном управлении ФСИН заявили, что состояние учредителя ФБК считается удовлетворительным.

Ранее сообщалось, что в начале февраля, текущего года Мосгорсуд, принимая во внимание систематические нарушения общественного порядка, допускаемые Алёшей, заменил Навальному уже имеющийся у него условный срок на реальный. Таким образом, оппозиционеру светит провести в местах не столь отдалённых, но весьма грустных, за вычетом домашнего ареста, всего-то 2 года и 8 месяцев.