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Из Владимира дошло видео с фрагментом тюремного быта Лёши&nbsp;Навального

Из Владимира дошло видео с фрагментом тюремного быта Лёши Навального (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 апреля 2021 03:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Алексей   ИК-2   Россия   ФБК   видео   итк   навальный   уфсин   
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В сети распространяется видео из ИТК во Владимирской области, где мотает срок видный оппозиционер и учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный. Так сказать, было ФБК, а стало ИТК.

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Метки: Алексей   ИК-2   Россия   ФБК   видео   итк   навальный   уфсин   
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45  комментариев
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16k
scorpick 2 часа назад
Чувак даже не рвался во власть. Он нигде не баллотировался, просто хотел сказать правду. Мог бы и в лицо, но тот же до дебатов не снисходит.
"Не мечите бисер перед свиньями..."
Смейтесь. Что, не смешно?
Тогда минусите
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−42
Сеньор Маска Минуту назад
Зачем вернулся? Сидел бы у нас, на свободе
У мужика стальные яйца
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6k
klop 9 минут назад
Самые недалёкие создания на земле это навальнята.
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−109
Максим Климов 15 минут назад
«Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство». Те, кто служил в армии, прекрасно понимают, сколь глубокой смысл заложен в нем. Это наверное хотели сказать пропагандисты.
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4k
Иван 23 минуты назад
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4k
Сергей 52 минуты назад
Читаю комментарии,и как-то стрёмно.людей лишили альтернативного источника информации,а они довольны.что это?оскотинивание?
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2k
Виталий Касандров Сергей 50 минут назад
Вы про что? Типа все ожидали порно с участием Сисяна а показали санаторий ?
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560
Monher 54 минуты назад
Оттуда он должен выйти настоящим анальным героем
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415
Юрий Час назад
Вопрос не в Навальном. Кто считает убитых стране, в которой человеческой жизни цена грош. Вопрос куда заведут страну и народ стоящие у власти. Пока движение идет в сторону ордынского государства. В котором власть творит, все, что взбредет в голову главному, закон не право, а яса. Успешны ни умелые, а преданные подхалимы. Такое государство может распродавать ресурсы, может быть террористом, но население будет только нищать и ничего передового не стоит ожидать. Медленное, неизбежное гниение и распад. А Алеша не первый и не последний. Странно то, что до сих пор жив.
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6k
Шурави Юрий 57 минут назад
"А Алеша не первый и не последний" - конечно, дерьма всегда хватает. И жив он как раз благодаря " стоящим у власти".
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415
Юрий Шурави 22 минуты назад
Дерьмо проистекает из человека. Чем больше власти, у отдельно взятого..., тем больше дерьма в стране. Оно группируется во власти. К чему попытки пересажать побольше тех же губеров... Коррупция и бездарность заложены в системе, они неотделимы. Почему власть и не борется с коррупцией.

В стране все или по воле главного или по бездарности его и корешей.
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839
KOCTA_100 Юрий 6 минут назад
1.К чему попытки пересажать побольше тех же губеров...
2.Коррупция и бездарность заложены в системе, они неотделимы. Почему власть и не борется с коррупцией!
------
У тебя шиза или просто раздвоение?
Губеров же за взятки сажают!
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2k
CynepCTepBa Час назад
Как только, всякое такое ловят, сажают или даже просто грозит срок у них сразу начинаются проблемы со здоровьем, вскрывается застарелый гемморой, ноги отнимаются, давление подскакивает и т.д. какое интересное совпадение, обосрался - будь мужиком, прими свою участь, не веди себя как истеричная баба.
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2
Th0rn 2 часа назад
А вокруг петухи из актива стоят
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6k
Сергей 2 часа назад
Надо было его притоварить ещё когда к вертухаю спиной повернулся.А потом за пуговицы и кружку объяснять.
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675
Maxim 2 часа назад
Петухи, "применяющие в своих интересах несовершеннолетних"... так же являются ПЕДОФИЛАМИ!
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4k
Иван Maxim Полчаса назад
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
Ночью этот сиськастый педофил нарасхват
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4k
ишты 2 часа назад
А чего они не на работах? Больные или заняты(перевоспитываются)? Или мы налоги платим чтобы зэки вот так без дела шатались?
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675
Maxim 2 часа назад
В "особняк" его надо было... Ходил бы "ласточкой" и не мявкал, ЧМО и#учее...
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675
Maxim 2 часа назад
"Отравленный" бедняжка, как же ему в "централе"... Чифирьком новичка убивает))) Такой пафос, шо [мат]!
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4k
Fishki_surfer 3 часа назад
Госпыдя, ну теперь-то хоть его дотравят наконец-то?
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3k
Свирепый Бамбр 4 часа назад
Кто-нить заметил хоть одно отличие от армейской казармы? )))
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159
Petrov Свирепый Бамбр 3 часа назад
У нас в армии в казарме идеально заправленные койки стояли. С матрасами, подушками и одеялами. Одеяла отбивали до идеального уголка по краям табуретками или специальными досточками. А пить и жрать в казарме днём - такого не случалось.
Вот и все отличия)
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46k
Albert GER Евгений Эдельштейн 2 часа назад
Та он окуевший!!!
Стоит с режимом руки в карманы чаёк попивает.
На зоне даже самые отбитые себя так не ведут. Враз окучивают.
Судя по всему, это карантин.
Если это вообще лёжка....
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3k
Свирепый Бамбр Petrov 2 часа назад
звука нет, ротный выдает (по уставу) песдянок за стакан, а остальное и остальные на ПХД... уговаривают бэтеров уйти )))))
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194
злой робот Свирепый Бамбр 2 часа назад
табуретки прикроватные без овального отверстия под руку
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13k
Алексей Евгений Эдельштейн Час назад
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3k
Свирепый Бамбр 5 часов назад
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