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На Рублевке автомобиль на ходу придавило бетонной балкой

На Рублевке автомобиль на ходу придавило бетонной балкой (3 фото + 4 видео)

Автор:
10 ноября 2020 18:34
Сообщество : Аварии
Метки: 360подмосковье   авария   балка   бетономешалка   дтп   москва   рублевка   
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Вечернее ЧП в российской столице: массивная конструкция с высоты рухнула на автомобиль, двигавшийся по Рублево-Успенскому шоссе.

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Метки: 360подмосковье   авария   балка   бетономешалка   дтп   москва   рублевка   
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15  комментариев
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21k
Франц Лефорт Час назад
Опять Мурзабек? И почему я не удивлен?
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3k
Едондер пуп 4 минуты назад
Зачем такой массивный ограничитель? Чтобы фургоны разбивали о него, а не о мост? Пробка при застревании под ограничителем будет не меньше, чем при застревании под мостом. Не вижу смысла: все равно - не сейчас, так позже, его бы снесли. Обычно же легкие висюльки делают над дорогой - и действует, если водитель не совсем уж раззява.
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−187
Алещенко Олександр 4 минуты назад
Пиндёж,там должен проезжать двухэтажный автобус(а он выше миксера)!!!!!про@& проектировщиков а не водителя.
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633
Веселый Пук 14 минут назад
Понять и простить)))
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848
Шурман Полчаса назад
Судя по видео миксера с ним все хорошо , может быть опять пытались бабло списать ? . Мужик молодец бодрячком . Удачи ему , советую шары залить и ему и отцу и сыну хотя бы на сутки , что бы не вспоминать . Хотя хрен его знает у нас как то раз на е313 кран зацепил мост и тоже упал а зацеп был минимальный , к слову мост построили в 64 году . После чего оперативно разобрали за ночь и через 4 недели был уже новый мост и автобан перекрывали только по ночам , правда под этот шумок и менты еще подзаработали устраивали алко контроли и совместно с таможней машины трясли на уплаты налогов ( Европа )
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1k
Lefterov 40 минут назад
Чем миксер там зацепил? Лейкой на миксере? Не думаю что от лейки упала такая конструкция!!!Скорее всего просто на водителя спустили всех собак!
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284
Николай 45 минут назад
мурзабек молодец, чуть-чуть только задел... сука, ну зачем мы их пускаем в страну, только из-за жадности ведь, ну давайте на референдум вынесем вопрос о мигрантах, чтоб как в японии, пускать только высококлассных спецов на которых есть реальный дефицит в стране, а не всяких мурсанбеков....
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7k
albedo 46 минут назад
Да там раньше постоянно под мостом, который МКАД что то застревает, то автобус, то фура.
Построили этот ограничитель - явная халтура.
Этот ограничитель как раз и был предназначен, чтобы под мостом, стоящим за ним, не застревали.
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8k
Андрей Ватрушкин 51 минуту назад
Что-то мне подсказало, а точнее Навигатор, не ехать по Рублевке сегодня. Точняк попал бы не под плиту, так в пробку. Хорошо, что без жертв.
Ссылка youtu.be
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2k
Tiana 53 минуты назад
Фух! Счастливчики. Второй ДР.
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11k
Алекс Час назад
На Рублевке автомобиль на ходу придавило бетонной балкой
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