На Рублевке автомобиль на ходу придавило бетонной балкой

А за рулем рокового миксер-бетоновоза был Мурзабек, который: "Ехал, не заметил знака... Задел чуть-чуть - оно упало"...

В рухнувшую на Рублево-Успенском шоссе конструкцию въехал миксер-бетоновоз. Она была не предназначена для проезда крупногабаритного транспорта.



По иронии судьбы на этой развязке как раз устанавливали так называемые габаритные ворота - для защиты сооружения от слишком массивного транспорта.

Бетономешалка в габариты не вписалась, задев конструкцию, что и спровоцировало падение бетонной балки.