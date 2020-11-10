На Рублевке автомобиль на ходу придавило бетонной балкой

Вечернее ЧП в российской столице: массивная конструкция с высоты рухнула на автомобиль, двигавшийся по Рублево-Успенскому шоссе.
На проезжую часть внезапно обрушилась часть бетонной конструкции, люди в автомобиле чудом не пострадали. Шоссе, естественно, наглухо перекрыто...
Сначала Telegram-канал Life Shot выдвинул версию, о том, что аварию вызвали технологические нарушения при заливке бетоном ограничителя высоты. Типа его опалубка не выдержала нагрузки...
Но потом выяснилось, что во всем виновата бетономешалка, успевшая повредить тяжеленную балку.
Водителя пострадавшей легковушки зовут Алексей, и он успел очень вовремя притормозить - поэтому бетонная махина упала ему на капот...
А за рулем рокового миксер-бетоновоза был Мурзабек, который: "Ехал, не заметил знака... Задел чуть-чуть - оно упало"...
В рухнувшую на Рублево-Успенском шоссе конструкцию въехал миксер-бетоновоз. Она была не предназначена для проезда крупногабаритного транспорта.
По иронии судьбы на этой развязке как раз устанавливали так называемые габаритные ворота - для защиты сооружения от слишком массивного транспорта.
Бетономешалка в габариты не вписалась, задев конструкцию, что и спровоцировало падение бетонной балки.
В рухнувшую на Рублево-Успенском шоссе конструкцию въехал миксер-бетоновоз. Она была не предназначена для проезда крупногабаритного транспорта.
По иронии судьбы на этой развязке как раз устанавливали так называемые габаритные ворота - для защиты сооружения от слишком массивного транспорта.
Бетономешалка в габариты не вписалась, задев конструкцию, что и спровоцировало падение бетонной балки.
В общем, главное, конечно, что все остались живы-невредимы. Сейчас на месте ДТП расчищают проезд.
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Построили этот ограничитель - явная халтура.
Этот ограничитель как раз и был предназначен, чтобы под мостом, стоящим за ним, не застревали.