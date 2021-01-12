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"Влетела с ноги": пьяная тагильчанка устроила драку в пиццерии из-за детей, мешавших ей выпивать

"Влетела с ноги": пьяная тагильчанка устроила драку в пиццерии из-за детей, мешавших ей выпивать (3 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2021 14:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Нижний Тагил   алкоголь   видео   дети   драка   пиццерия   
3552
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И вместо того, чтобы извиниться, когда уже приехала полиция, боевая бабка кичилась тем, что ее муж прокурор, подразумевая, что наказания она избежит.

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Метки: Нижний Тагил   алкоголь   видео   дети   драка   пиццерия   
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29  комментариев
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13k
Роман 2 часа назад
Когда кичятся родственниками-прокурорами нужно спросить фио и должность родственника, типа а как я вам поверю.
Если вдруг скажут - пробить по интернету.
Если и это окажется правдой, тогда спросить - правда ли, что вы за другого человека утверждаете, что он будет использовать служебное положение для решения этого дела.
Лулзы обеспечены, в большинстве случаев уже на первом вопросе.
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10k
KOSTELLO Роман 2 часа назад
А теперь расскажи, как вести логическую беседу с неадекватным быдлом?
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5k
JACKAL 7 минут назад
тьфу плять смотреть противно... бухой бегемот атакует,,, порадовало только как бегемотиха пьяной дыней об стол приложилась
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4k
Бу 13 минут назад
Старые ТП
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2k
Елена48 Полчаса назад
Нет слов.
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11k
Вася Александрович Полчаса назад
Для просмотра необходим Flash Player последней версии.
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742
buba Полчаса назад
мне одному старушку ударить захотелось в ухо?)
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8k
Евгений buba 15 минут назад
Боковой в челюсть этой бешеной суке)
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1k
Мистер Фикс 44 минуты назад
Помнится, один важный чеченец получил по шапке, когда его именем пытались прикрыться в конфликте со стопхамом у Европейского. А тут какой-то Тагил. На прокуроров очередь, если что - подвинут в момент
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80
Олег Час назад
Во бабища неадекватная нажралась. Мозги судя по всему отсутствуют, а тут ещё и бухая.
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666
Пес Ди Цын Час назад
бухие старые никому не нужные свинухи!
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−22
дедушка кац Час назад
духовно, скрептно, пгавославно, как и положено в путенской рассии
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1k
Чучело Мяучело дедушка кац 59 минут назад
А в твоей стране про алкоголь никто не слышал и все какают фиалками? Быдло есть даже в обожаемой вами омерике.
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32k
Антон Час назад
Если есть муж, то думаю он этой свиноматке сам с ноги отоварит.
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10k
alexis Час назад
"Влетела с ноги" (С)
"Влетела с ноги" (С)
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358
20 cm 2 часа назад
это в статье так описано. а напиши " яжемать пришла с детьми в заведение где распивают спиртное со своим уставом, за что и получила" - будут одобрительные комментарии...
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7k
Prostovopros 2 часа назад
Вот сделали бы пост про то, как там поживает сам город Нижний Тагил. Как там с промышленностью, экологией и просто житуха у людей. Когда я там был лет так 20-ть назад, трубы с разноцветными дымами меня поразили, как и слоёные в цвет фиолетовых и ярко жёлтых дымов, сугробы. И мороз был под сорок, но переносился легко - влажность невысокая. И киоскиЮ все в решётках железных с окошечком. И электрички старые, старые - сейчас уже сменили, наверное. Есть кто из Тагила? С Новым Годом! ))
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1k
RaiJu 2 часа назад
Да мужа у нее нет, [мат], а если есть, то мужу глубоко насрать на такую жену. Это не жена, это ходячий мешок жира и говна.
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2k
Евгений 2 часа назад
Мудила с нижнего тагила
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1k
zenon 2 часа назад
Старая кобыла буцала ножкой, задней.
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30k
Alex 2 часа назад
Тагил рулит, разруливает (с)
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4k
кот базилий 2 часа назад
"жена прокурора" на отдыхе.
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4k
Афанасий 2 часа назад
и какой же ВЫВОД должен сделать здравомыслящий человек из этой душещипательной истории? -- Правильно, ОБЕДАЙТЕ ДОМА!
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1k
Гур 2 часа назад
"Влетела с ноги": пьяная тагильчанка устроила драку в пиццерии из-за детей, мешавших ей выпивать
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2k
евгений Гур 2 часа назад
и разруливает
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