"Влетела с ноги": пьяная тагильчанка устроила драку в пиццерии из-за детей, мешавших ей выпивать

И вместо того, чтобы извиниться, когда уже приехала полиция, боевая бабка кичилась тем, что ее муж прокурор, подразумевая, что наказания она избежит.
В семейной пиццерии в Нижнем Тагиле нетрезвая женщина устроила драку с матерью детей, которые якобы ей мешали выпивать.
Инцидент произошел 10 января в пиццерии "Паприка". Как рассказала одна из свидетельниц, пока они ждали заказ, их дети спокойно играли в детском уголке. За столиком неподалеку сидели зрелые женщины, которые сделали замечание, что дети сильно шумят и мешают им "культурно отдыхать". Родители отреагировали на замечание и попросили детей не шуметь.
Однако женщины почему-то не успокоились, даже когда детвора села за стол, и стали громко и нецензурно обсуждать их поведение.
Свидетельница не стала обращать на эти выпады внимания, но обратила другая девушка, которая пришла в пиццерию с тремя детьми и своей матерью. Она сделала замечание по поводу их аморального поведения и попросила не выражаться в присутствии детей. После этого замечания женщины как с цепи сорвались и стали крыть матом как взрослых, сделавших им замечание, так и их детей.
Свидетельница подошла к сотрудникам пиццерии и попросила вмешаться в конфликт. К выпивающим женщинам подошел мужчина и попросил вести себя потише и не распугивать посетителей. Но дебоширки успокоились лишь на несколько минут. После чего они встали и зачем-то стали снимать семью и их детей на камеру своих смартфонов с угрозами, что выложат запись в интернет. В этот момент, видимо, услышав что-то нелицеприятное в свой адрес одна из боевых бабок с разбегу пнула молодую маму в живот. Завязалась потасовка, в которой пострадали как девушка, так и ее мать.
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В итоге за "культурно отдыхавшими" дамами приехала полиция. В присутствии правоохранителей они принялись кичиться тем, что у одной из них муж прокурор. А полицейских попросили организовать им в отделе шампанское.
Потерпевшим женщинам пришлось вызвать скорую помощь. У одного ребенка от увиденного случилась истерика. Молодая мама, что больше всех пострадала от боевых бабок, тут же отправилась снимать побои. Интересно, понесут ли дебоширки наказание?
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Если вдруг скажут - пробить по интернету.
Если и это окажется правдой, тогда спросить - правда ли, что вы за другого человека утверждаете, что он будет использовать служебное положение для решения этого дела.
Лулзы обеспечены, в большинстве случаев уже на первом вопросе.