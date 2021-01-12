"Влетела с ноги": пьяная тагильчанка устроила драку в пиццерии из-за детей, мешавших ей выпивать

В семейной пиццерии в Нижнем Тагиле нетрезвая женщина устроила драку с матерью детей, которые якобы ей мешали выпивать.

Инцидент произошел 10 января в пиццерии "Паприка". Как рассказала одна из свидетельниц, пока они ждали заказ, их дети спокойно играли в детском уголке. За столиком неподалеку сидели зрелые женщины, которые сделали замечание, что дети сильно шумят и мешают им "культурно отдыхать". Родители отреагировали на замечание и попросили детей не шуметь.

Однако женщины почему-то не успокоились, даже когда детвора села за стол, и стали громко и нецензурно обсуждать их поведение.

Свидетельница не стала обращать на эти выпады внимания, но обратила другая девушка, которая пришла в пиццерию с тремя детьми и своей матерью. Она сделала замечание по поводу их аморального поведения и попросила не выражаться в присутствии детей. После этого замечания женщины как с цепи сорвались и стали крыть матом как взрослых, сделавших им замечание, так и их детей.

Свидетельница подошла к сотрудникам пиццерии и попросила вмешаться в конфликт. К выпивающим женщинам подошел мужчина и попросил вести себя потише и не распугивать посетителей. Но дебоширки успокоились лишь на несколько минут. После чего они встали и зачем-то стали снимать семью и их детей на камеру своих смартфонов с угрозами, что выложат запись в интернет. В этот момент, видимо, услышав что-то нелицеприятное в свой адрес одна из боевых бабок с разбегу пнула молодую маму в живот. Завязалась потасовка, в которой пострадали как девушка, так и ее мать.