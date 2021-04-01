Но Терри Дюперро было суждено выжить – через 84 часа ее подобрало греческое судно. Капитан был удивлен, увидев в лодке маленькую девочку – ситуация была очень необычной. Так как спасенная была очень истощена, греки вызвали спасательный вертолет и ее доставили в больницу, где она провела 11 дней.

Джулиана Харви также подобрало торговое судно. Он рассказал всем, что яхта попала в шторм и перевернулась и ему удалось вытащить только тело жены. Остальные пассажиры, по его словам, ушли на дно вместе с «Bluebelle». Убийца вернулся домой и даже похоронил супругу, изображая горе и отчаяние.

Когда полиция пришла в дом Харви и сообщила ему, что Терри была найдена в море, он изобразил радость. Тем не менее мерзавец понимал, что это конец и едва ребенок окрепнет настолько, что сможет говорить, его арестуют и отправят на электрический стул. Не дожидаясь ареста, 16 ноября 1961 года Джулиан снял номер в отеле, напился и повесился.