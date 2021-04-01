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История Терри Джо Дюперро — 11-летней девочки, выжившей в открытом океане

История Терри Джо Дюперро — 11-летней девочки, выжившей в открытом океане (9 фото)

Автор:
01 апреля 2021 06:13
Метки: интересное   спасение   убийство   
780
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Когда человек оказывается в опасной для жизни ситуации – это ужасно, но еще хуже, когда это случается с ребенком. 11-летней американке Терри Джо Дюперро пришлось пережить трагедию, которая привела бы в отчаяние самого сурового парня. Ребенок оказался единственным выжившим при нападении убийцы на ее семью и трое суток ждал помощи в открытом море.
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Метки: интересное   спасение   убийство   
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АнтонПолднев Полчаса назад
Поэтому только на реку. Нафик нафик. То, что её нашли, это чистая случайность. А вообще это стопроцентнный труп.
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