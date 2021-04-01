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Когда человек оказывается в опасной для жизни ситуации – это ужасно, но еще хуже, когда это случается с ребенком. 11-летней американке Терри Джо Дюперро пришлось пережить трагедию, которая привела бы в отчаяние самого сурового парня. Ребенок оказался единственным выжившим при нападении убийцы на ее семью и трое суток ждал помощи в открытом море.
Началось все с того, что отец Терри – Артур Дюперро, решил сделать своей семье подарок. Преуспевающий врач-офтальмолог из штата Висконсин мечтал отдохнуть с женой и тремя детьми в теплых краях, а точнее – на Багамских островах. Для этого семья Дюперро, объединившись с друзьями, супругами Джулианом и Дин Харви, арендовали в портовом городе Форт-Лодердейле, во Флориде, небольшую яхту.
Именно так выглядела яхта «Голубая красавица»
Джулиан Харви умел ходить под парусом и вообще был решительным парнем, ветераном Второй мировой, поэтому возглавить плаванье поручили ему. В ночь 8 ноября 1961 года яхта с эффектным названием «Bluebelle» («Голубая красавица») вышла в море. На борту находились чета Харви, Артур Дюперро с женой Джин и их трое детей: 14-летний Брайан, 11-летняя Терри и 7‑летняя Рене.
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Пять дней прошли великолепно – отличная погода и лазурное море дарили путешественникам незабываемые впечатления. Но ночью с пятого на шестой день отдыха начался кошмар. Терри разбудили крики брата, раздававшиеся с палубы, а поднявшись из каюты, девочка увидела свою мать и брата, лежащих в луже крови.
Терри была настолько шокирована этим зрелищем, что оно показалось ей страшным сном. Девочка спустилась в свою каюту и залезла под одеяло. Спустя время она снова решила подняться наверх и встретила на палубе Джулиана, который выглядел как безумец. Мужчина толкнул Терри так, что она упала, и спустился в каноэ, привязанное за бортом. На дне лодки лежало тело Дин, жены убийцы.
Терри была настолько шокирована этим зрелищем, что оно показалось ей страшным сном. Девочка спустилась в свою каюту и залезла под одеяло. Спустя время она снова решила подняться наверх и встретила на палубе Джулиана, который выглядел как безумец. Мужчина толкнул Терри так, что она упала, и спустился в каноэ, привязанное за бортом. На дне лодки лежало тело Дин, жены убийцы.
Не говоря ни слова, Джулиан Харви отплыл от яхты и девочка осталась одна. Спустя мгновение она догадалась, почему убийца ее не тронул – он прорубил днище и был уверен, что девочка утонет вместе с судном. Но Терри вспомнила инструктаж, который проводил детям перед отплытием отец. Она нашла на корме яхты крошечную спасательную шлюпку и сумела спустить ее на воду. Вскоре яхта затонула и девочка осталась одна посреди моря.
Такой Терри увидели ее случайные спасители
У Терри не было запасов еды и воды и вскоре девочку начала мучить жажда и голод. С неба безжалостно пекло солнце и тело ребенка, не закрытое одеждой, быстро покрылось ожогами. Девочку постоянно тошнило, но хуже всего было то, что она понимала, что шансы случайно наткнуться на крошечную спасательную лодку в море крайне низки, а специально искать ее никто не догадается.
Спасение Терри запечатлено на фото членами экипажа греческого судна
Но Терри Дюперро было суждено выжить – через 84 часа ее подобрало греческое судно. Капитан был удивлен, увидев в лодке маленькую девочку – ситуация была очень необычной. Так как спасенная была очень истощена, греки вызвали спасательный вертолет и ее доставили в больницу, где она провела 11 дней.
Джулиана Харви также подобрало торговое судно. Он рассказал всем, что яхта попала в шторм и перевернулась и ему удалось вытащить только тело жены. Остальные пассажиры, по его словам, ушли на дно вместе с «Bluebelle». Убийца вернулся домой и даже похоронил супругу, изображая горе и отчаяние.
Когда полиция пришла в дом Харви и сообщила ему, что Терри была найдена в море, он изобразил радость. Тем не менее мерзавец понимал, что это конец и едва ребенок окрепнет настолько, что сможет говорить, его арестуют и отправят на электрический стул. Не дожидаясь ареста, 16 ноября 1961 года Джулиан снял номер в отеле, напился и повесился.
Джулиана Харви также подобрало торговое судно. Он рассказал всем, что яхта попала в шторм и перевернулась и ему удалось вытащить только тело жены. Остальные пассажиры, по его словам, ушли на дно вместе с «Bluebelle». Убийца вернулся домой и даже похоронил супругу, изображая горе и отчаяние.
Когда полиция пришла в дом Харви и сообщила ему, что Терри была найдена в море, он изобразил радость. Тем не менее мерзавец понимал, что это конец и едва ребенок окрепнет настолько, что сможет говорить, его арестуют и отправят на электрический стул. Не дожидаясь ареста, 16 ноября 1961 года Джулиан снял номер в отеле, напился и повесился.
На этой лодочке, больше похожей на спасательный круг, Терри провели трое суток
Позднее полиция, расследуя убийство, выяснила, что перед путешествием Джулиан застраховал супругу от несчастного случая на крупную сумму. Во время плавания он утопил Дин, пытаясь инсценировать несчастный случай, но Артур Дюперро случайно увидел ночную расправу. Преступник решился на крайние меры и убил всю семью, кроме Терри.
Если бы план Джулиана осуществился и девочка утонула вместе с яхтой, то, скорее всего, о злодеянии никто бы не узнал, а убийца просто получил свои деньги и жил дальше припеваючи. Но судьба распорядись так, что ему не пришлось пользоваться кровавыми деньгами.
Если бы план Джулиана осуществился и девочка утонула вместе с яхтой, то, скорее всего, о злодеянии никто бы не узнал, а убийца просто получил свои деньги и жил дальше припеваючи. Но судьба распорядись так, что ему не пришлось пользоваться кровавыми деньгами.
Терри Дюперро
После той роковой ночи Терри всё же смогла вернуться к нормальной жизни. Она вернулась в Грин Бэй и стала жить со своей тётей и её тремя детьми.
На протяжении следующих двадцати лет Терри не рассказывала никому о тех ужасных событиях. И только начиная с 1980 года, она стала рассказывать правду о случившемся своим близким друзьям. Из-за этого Терри пришлось обратиться за психологической помощью.
Позднее Терри всё же решилась написать книгу, пригласив в качестве соавтора своего близкого друга Логана. Книга "Одна, потерянная в океане" стала криком души для Терри и своеобразным способом облегчить боль.
Книга увидела свет в 2010 году.
На протяжении следующих двадцати лет Терри не рассказывала никому о тех ужасных событиях. И только начиная с 1980 года, она стала рассказывать правду о случившемся своим близким друзьям. Из-за этого Терри пришлось обратиться за психологической помощью.
Позднее Терри всё же решилась написать книгу, пригласив в качестве соавтора своего близкого друга Логана. Книга "Одна, потерянная в океане" стала криком души для Терри и своеобразным способом облегчить боль.
Книга увидела свет в 2010 году.
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Метки: интересное спасение убийство
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