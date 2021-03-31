FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2605 постов • 1043 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Турист отправился в Абхазию, чтобы развеять стереотипы о хапугах и обманщиках, и оказался в дураках

Турист отправился в Абхазию, чтобы развеять стереотипы о хапугах и обманщиках, и оказался в дураках (10 фото)

Автор:
31 марта 2021 17:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: абхазия   жульничество   мифы   туризм   
4591
10
Россиянин решил на собственной шкуре убедиться, что все разговоры о жителях Абхазии, готовых развести туристов на деньги или обмануть, - это миф. Но лишь разочаровался.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: абхазия   жульничество   мифы   туризм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
41
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
41  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Vazari 2 часа назад
Ситуация парадоксальная. Грузины, почти все считают, что Россия оккупировала их территорию-Абхазию. Но при этом, абхазы, которых грузины без вмешательства РФ сотрут в порошок, считают россиян, далеко не спасителями. Отношение негативно-потребительское. На.е.б.а.ть, украсть, обмануть, оскорбить-в порядке вещей. А с учетом уровня преступности и всеобщему тотальному беспределу, я лично поехал бы туда только на танке с хорошо подготовленным экипажем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
57k
Александр Ломовицкий 17 минут назад
В Судаке тоже познакомились с грызунами , так те зазывали в Грузию до тех пор пока не спросил прямо - а че вы сами там не отдыхаете если там все прекрасно ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mellivora 20 минут назад
Так это везде так, особенно в южных курортных странах.
Никого не ная.ывали в Турции,Греции,Португалии,Египте? Не?
Может у нас не обворовывали туристов в Москве,Питере? Не?
Турист беззащитное существо набитое отпускными деньгами и аппаратурой, готовая жертва.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
TirAn 22 минуты назад
Бывал в Сухуми. 1978 год. Жили у родственников матроса, который служил у моего Бати.
1 руб в сутки за 1 койку в 2-х этажном доме. 10 минут пешком до моря. Сказка.... БЫЛА.

Бывал в Сухуми. 1978 год. Жили у родственников матроса, который служил у моего Бати. 1 руб в сутки за 1 койку в 2-х этажном доме. 10 минут пешком до моря. Сказка.... БЫЛА.
Бывал в Сухуми. 1978 год. Жили у родственников матроса, который служил у моего Бати. 1 руб в сутки за 1 койку в 2-х этажном доме. 10 минут пешком до моря. Сказка.... БЫЛА.
Бывал в Сухуми. 1978 год. Жили у родственников матроса, который служил у моего Бати. 1 руб в сутки за 1 койку в 2-х этажном доме. 10 минут пешком до моря. Сказка.... БЫЛА.
Бывал в Сухуми. 1978 год. Жили у родственников матроса, который служил у моего Бати. 1 руб в сутки за 1 койку в 2-х этажном доме. 10 минут пешком до моря. Сказка.... БЫЛА.
Бывал в Сухуми. 1978 год. Жили у родственников матроса, который служил у моего Бати. 1 руб в сутки за 1 койку в 2-х этажном доме. 10 минут пешком до моря. Сказка.... БЫЛА.
Бывал в Сухуми. 1978 год. Жили у родственников матроса, который служил у моего Бати. 1 руб в сутки за 1 койку в 2-х этажном доме. 10 минут пешком до моря. Сказка.... БЫЛА.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Запускайте Берлагу! Полчаса назад
Не первый накат на Абхазию на Фишках.
Давеча пост был про отвратное качество их вина.
Неспроста. (значит хорошие сапоги, надо брать (с)).
Знакомая каждый год туда с детьми гоняет - очень нравится.
Пляии, природа, кухня.
Думаем семьёй в этом году тоже скататься.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Александр Ломовицкий Запускайте Берлагу! 21 минуту назад
потом отпишись но только правду . а хвалить полное г всех научил Марк Твен . Съездит человек разочаруется но лохом выглядеть не желает и начинает сочинять как там все хорошо и как ему все понравилось .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Запускайте Берлагу! Александр Ломовицкий 15 минут назад
Не вовращались бы каждый год, если б не нравилось.
Будем посмотреть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Александр Ломовицкий Запускайте Берлагу! 10 минут назад
ну давай , если вернешься расскажи .
мне так то плевать но просто интересно .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Запускайте Берлагу! Александр Ломовицкий 7 минут назад
Тут или плевать, или интересно)
Будет желание - напишу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Бу Полчаса назад
Отдых у Абхазии отстой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Гёз Уленшпигель 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ДК 45 минут назад
У меня несколько лет назад знакомые ездили в Грузию. Возник небольшой конфликт с владельцем отеля (по поводу суммы). Друзья сразу вызвали полицию. Приехал вежливый офицер, выслушал обе стороны, поговорил с владельцем, тот полностью удовлетворил все требования моих знакомых, да еще сокрушался: ну зачем полицию то вызывать было, ну мы бы сами все могли решить...
Т.е. люди в Абхазии и Грузии одинаковы (откуда разнице взяться?), а вот власти и система стали разными (хуже грузинских милиционеров в советское время, наверно, никого не было). Но Россия поддерживает именно абхазскую систему, наверно она ближе по каким-то причинам. Так что маленькая гордая Абхазия с помощью Басаева и русской армии отстояла свою независимость и может продолжать строить свое счастливое будущее! А русские будут за это платить - те, кто лишился домов, те, кто платит налоги (уходящие в Абхазию) и те, кто приезжает таким вот образом отдыхать. А ведь не найти мест для отдыха красивее и с лучшей природой чем в Абхазии...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ashabad ДК Полчаса назад
Как у вас там, в Массачусетс, холодно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
609
Атомный Крот ДК 23 минуты назад
Ну так-то Абхазия по российским военным из Градов не стреляла.

В отличие от Грузии.

Где "реформировавшего" (якобы) грузинскую полицию Саакашвили до сих пор грузинский же уголовный розыск по всему миру с фонарями ищет. А он сам чего-то сдаваться в свою полицию не спешит.


Т.е. либо нифига он не рефомировал и его так и оставшиеся "нехорошими" грузинские полицейские ищут. Либо его реально за дело ищут, а это опять же, означает, что нифига там не реформировано. Ибо уголовник не будет ничего реформировать в полиции, ибо это лично для него чревато.

Так что, может, уже хватит эти либеральные высеры про "честную грузинскую полицию" постить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин ДК 21 минуту назад
Вы, западные троли, настолько глупы, что только и можете тиражировать одну и ту же протухшую и тупую пропаганду Саакашвили мнолетней давности. Даже сами "осчастливленные" грузины от этой чуши давно отказались и ищут Саакашвили, чтобы его посадить. Задорнова на вас, западные дурни, не хватает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
livaneth 46 минут назад
Короче, если едешь туда без машины, на один день и с дебетовой карточкой, то и не потеряешь больше, чем на карточке и в карманах? Так это очень по божески!
Вот если бы Абхазы похищали людей ради выкупа и присылали родственникам по частям, вот тогда да!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Tuskub 54 минуты назад
Этот пост не так давно уже был. И комментарии - аналогичные за редким исключением. Итого за репост: "-"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ashabad Tuskub Полчаса назад
Если надо как-то обхаять Россию или союзников России, то Result и по три раза на день может такую хрень постить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр 55 минут назад
Меня все время удивляет стремление некоторых в обязательном порядке наестся дерьма самим, а потом удивляться что дерьмо невкусное. Миллион отзывов, миллион роликов на YouTube о том, что Абхазия - помойка, нет ПОМОЙКА. Так нет же, надо туда заехать и самим вляпаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
110
raael13 59 минут назад
Может быть прекратить поддержку Абхазии и не вмешиваться в процесс возвращения Грузией мятежного региона ? Зачем поддерживать этот бандитский режим ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Роман Час назад
Делать там нехрен.
Обычное море, обычная природа.
Плюс разруха и говносервис.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Alex Час назад
Нафига вообще к этим озлобленным обезьянам ездить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
gavrosh Час назад
Был там ещё в детстве, при союзе. Тогда всё было нормально и даже классно)
А сейчас любой курорт заточен под выбивание бабла, это не только Абхазия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Aqueronte gavrosh Час назад
Съездили бы вы в Испанию, вот там на шикарный отдых и никто в карман не лезет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
649
Миша gavrosh 56 минут назад
Был там ещё при союзе. Такое впечатление, что они работают, а я им зарплату привёз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bart_S Aqueronte 42 минуты назад
Ну вот зачем эти байки? Достаточно загуглить "Обман туристов в Испании"... Туристов обманывают везде, с этим глупо спорить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Aqueronte Bart_S Полчаса назад
Не знаю, я объехал достаточно много, от Португалии до Малаги, массового обмана нет, везде карточки, чеки в кафе честные. Может и обманывают но это исключение а не общая практика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bart_S Aqueronte Полчаса назад
Я же не говорю, что обманывают 100% туристов, я говорю, что их обманывают.. Меня вот в Абхазии только раз пытались, хотя я там был много раз. Зато в Германии обманывали, а один раз так вообще в отеле друзей обокрал персонал, а управленцы просто руками развели, в Италии тоже хотели обмануть, причем, полиция.. В общем, туриста пытаются развести везде, как дойную корову. Надо быть просто к этому готовым.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Великий Кормчий Час назад
С долгоносиками нужно разговаривать с позиции силы.
Это исторический факт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Lev Asriev Час назад
Вот вам, напоминалка, планирующим отдых в этом зверинце.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22
Алексей Ш Час назад
А кто сьездит в цыганский табор и расскажет что мы к ним предвзято относимся ??? ИДИОТЫ ПЕРЕДАВАЙТЕ ЭСТАФЕТНЫЕ ПАЛОЧКИ !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Том Сойер Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ваня панкин Час назад
был там еще при союзе... щас же хрен меня туда заманишь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Aqueronte 2 часа назад
Был я однако в Абхазии в зрелом возрасте, хотел детство вспомнить.
Отвратительно во всем, устану перечислять.
Могу только одно сказать, в Абхазии хорошо все, чего не касается рука абхаза. Природа, море, все что пытаются сделать они, отели, отдых, сервис, все это получается у них из рук вон плохо. Сухум весь в дырках от пуль ( война 30 лет назад была) ремонта нет нигде, все разрушено. Ждут когда русские придут и все отремонтируют.
Больше я туда не сунусь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 комментариев
Показать ещё
Lydsto R1: обзор умного моющего робота-пылесоса, который не нужно чистить Lydsto R1: обзор умного моющего робота-пылесоса, который не нужно чистить Очень колоритные фотографии Абхазии Очень колоритные фотографии Абхазии Клиентка сбежала из салона с фольгой на голове, не заплатив за услугу Клиентка сбежала из салона с фольгой на голове, не заплатив за услугу Миф о правах потребителей: в заведениях общепита вам обязаны бесплатно подать стакан воды Миф о правах потребителей: в заведениях общепита вам обязаны бесплатно подать стакан воды С 1 марта Абхазия закроет въезд всем, кроме россиян С 1 марта Абхазия закроет въезд всем, кроме россиян Таинственные несчастные случаи в истории советского туризма Таинственные несчастные случаи в истории советского туризма
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

681135



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Портал в ад, или тот самый веселый черный юмор
1
43
Портал в ад, или тот самый веселый черный юмор
Кое-что об "авианосце", закопанном в крымскую землю
9
59
Кое-что об "авианосце", закопанном в крымскую землю
﻿
Набирающие популярность в сообществах
О чем свидетельствует необычная – удлиненная и вытянутая форма ушей Будды?
0
20
О чем свидетельствует необычная – удлиненная и вытянутая форма ушей Будды?
Вода в ухе: причины попадания, проявление, возможные последствия
0
29
Вода в ухе: причины попадания, проявление, возможные последствия
Lydsto R1: обзор умного моющего робота-пылесоса, который не нужно чистить
Lydsto R1: обзор умного моющего робота-пылесоса, который не нужно чистить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#Россия#дтп#люди#прикол#дикие животные#прикольные#фотографии#авария дня
#фото#животные#приколы#факты#позитив#подборка#СССР#забавно#фильм#девяностые
#интересно#картинки#кино#интересное#авто аварии#аварии#ситуации#настроение#90-е#домашние животные

На что жалуетесь?

Вернуться