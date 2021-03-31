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Россиянин решил на собственной шкуре убедиться, что все разговоры о жителях Абхазии, готовых развести туристов на деньги или обмануть, - это миф. Но лишь разочаровался.
Абхазия многие годы привлекает россиян прекрасным морем, дикими пляжами и тем особенным колоритом исчезнувшей эпохи, который уже мало где можно встретить. Кто-то, приезжая сюда, вспоминал отдых в санатории, кто-то мечтал попробовать те самые хачапури, вкус которых запомнил с детства. Так или иначе, пожаловаться на отсутствие туристов в летнее время абхазы не могли. Приезжавшие мирились с крайне низким уровнем сервиса и высокими ценами на жилье и еду, но когда отдыхавших стали обманывать, причем внаглую и повсеместно, - путешественники взбунтовались. Отзывы на туристических сайтах и форумах стали полниться рассказами о том, как их разводили на деньги, что напрочь портило впечатление о ласковом море и прекрасной природе.
К примеру, один из отдыхающих написал о разводе на дополнительные деньги на экскурсиях. Когда покупаешь экскурсию в какое-нибудь красивое место (к примеру, на озеро Рица), по прибытию выясняется, что в стоимость поездки не входило не посещение дачи Сталина, на подъем на смотровую площадку. Собственно, экскурсия заканчивалась выгрузкой туристов у самого озера - а дальше полчаса на самостоятельное изучение окрестностей и фотографирование. Все остальное - за дополнительную плату.
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Помимо этого, путешественникам неприятно ощущать к себе отношение как к "денежным мешкам", а многие туристы и вовсе предупреждают, что в Абхазии нужно пересчитывать за продавцом и смотреть в оба, т. к. высок уровень воровства.
Один из россиян считал, что все эти рассказы и отзывы о стране - мифы, и решил своим опытом опровергнуть домыслы о чудесной Абхазии. Отправившись в однодневную поездку из Сочи, он приобрел экскурсию по горным ущельям, в которую входил обед в ресторане на берегу реки. "И вот уже гид найден, машина мчит меня по горным ущельям, и я не успеваю любоваться природными красотами — настолько их здесь много! Поездка уже подходила к концу, и я был в полном восторге и прекрасном настроении, когда гид завез нас в ресторан пообедать. Тут-то все и случилось. Скажу сразу, этого гида я взял не с потолка, а долго выбирал на одном известном сайте по организации экскурсий. У него был хороший рейтинг и множество положительных отзывов, что меня и подкупило. Остановка в ресторане на берегу горной реки также входила в программу экскурсии", - рассказывает о своем опыте турист.
Еда была очень вкусная, и когда принесли счет, отдыхающий расплатился картой. После, выйдя из ресторана, парень все-таки взглянул в счет и увидел, что ему посчитали бутылку вина, а не два бокала, как было заказано, а также взяли деньги за блюдо, которое он и в глаза не видел.
Попытка поговорить с официантом закончилась неудачей - тот сделал вид, что не понимает русский язык и убежал. Гид, который сопровождал туристов, также не смог ничем помочь.
Попытка поговорить с официантом закончилась неудачей - тот сделал вид, что не понимает русский язык и убежал. Гид, который сопровождал туристов, также не смог ничем помочь.
Облапошенный россиянин удивляется: "Я прекрасно понимаю, что все эти дегустации, магазины и рестораны, включенные в программу — это не просто так. Это "свои" места и "свои" люди, от которых гид получает денюжку за привлечение новых клиентов. Я также понимаю, что ни гид, ни персонал ресторана скорее всего больше никогда не увидят туристов, которых обсчитали, поэтому можно не заботиться о репутации.А вот чего я не понимаю, так это поведения абхазов. Ну и так все российские туристы считают вас жуликами, неужели не надоело? Неужели не хочется вернуть доверие и репутацию? Неужели не лучше работать честно?"
Этот ресторан, кстати, находится на довольно оживленном месте (координаты 43.317611, 40.409278). Названия у него, как поясняет турист, нет, но там очень живописно , и пройти мимо просто не получится. И хотя Абхазия очень понравилась путешественнику, этот досадный инцидент все-таки успел испортить ему настроение.
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Метки: абхазия жульничество мифы туризм
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Никого не ная.ывали в Турции,Греции,Португалии,Египте? Не?
Может у нас не обворовывали туристов в Москве,Питере? Не?
Турист беззащитное существо набитое отпускными деньгами и аппаратурой, готовая жертва.
1 руб в сутки за 1 койку в 2-х этажном доме. 10 минут пешком до моря. Сказка.... БЫЛА.
Давеча пост был про отвратное качество их вина.
Неспроста. (значит хорошие сапоги, надо брать (с)).
Знакомая каждый год туда с детьми гоняет - очень нравится.
Пляии, природа, кухня.
Думаем семьёй в этом году тоже скататься.
Будем посмотреть.
мне так то плевать но просто интересно .
Будет желание - напишу.
Т.е. люди в Абхазии и Грузии одинаковы (откуда разнице взяться?), а вот власти и система стали разными (хуже грузинских милиционеров в советское время, наверно, никого не было). Но Россия поддерживает именно абхазскую систему, наверно она ближе по каким-то причинам. Так что маленькая гордая Абхазия с помощью Басаева и русской армии отстояла свою независимость и может продолжать строить свое счастливое будущее! А русские будут за это платить - те, кто лишился домов, те, кто платит налоги (уходящие в Абхазию) и те, кто приезжает таким вот образом отдыхать. А ведь не найти мест для отдыха красивее и с лучшей природой чем в Абхазии...
В отличие от Грузии.
Где "реформировавшего" (якобы) грузинскую полицию Саакашвили до сих пор грузинский же уголовный розыск по всему миру с фонарями ищет. А он сам чего-то сдаваться в свою полицию не спешит.
Т.е. либо нифига он не рефомировал и его так и оставшиеся "нехорошими" грузинские полицейские ищут. Либо его реально за дело ищут, а это опять же, означает, что нифига там не реформировано. Ибо уголовник не будет ничего реформировать в полиции, ибо это лично для него чревато.
Так что, может, уже хватит эти либеральные высеры про "честную грузинскую полицию" постить?
Вот если бы Абхазы похищали людей ради выкупа и присылали родственникам по частям, вот тогда да!
Обычное море, обычная природа.
Плюс разруха и говносервис.
А сейчас любой курорт заточен под выбивание бабла, это не только Абхазия.
Это исторический факт.
Отвратительно во всем, устану перечислять.
Могу только одно сказать, в Абхазии хорошо все, чего не касается рука абхаза. Природа, море, все что пытаются сделать они, отели, отдых, сервис, все это получается у них из рук вон плохо. Сухум весь в дырках от пуль ( война 30 лет назад была) ремонта нет нигде, все разрушено. Ждут когда русские придут и все отремонтируют.
Больше я туда не сунусь.