Облапошенный россиянин удивляется: "Я прекрасно понимаю, что все эти дегустации, магазины и рестораны, включенные в программу — это не просто так. Это "свои" места и "свои" люди, от которых гид получает денюжку за привлечение новых клиентов. Я также понимаю, что ни гид, ни персонал ресторана скорее всего больше никогда не увидят туристов, которых обсчитали, поэтому можно не заботиться о репутации.А вот чего я не понимаю, так это поведения абхазов. Ну и так все российские туристы считают вас жуликами, неужели не надоело? Неужели не хочется вернуть доверие и репутацию? Неужели не лучше работать честно?"