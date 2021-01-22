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Очень колоритные фотографии Абхазии

Очень колоритные фотографии Абхазии (50 фото)

Автор:
22 января 2021 17:53
Метки: абхазия   красота   туризм   фото   эстетика   
296
50
Если вы одновременно любите и всё заброшенное, и природу субтропиков, то трудно найти место для отдыха лучше Абхазии. Изучите особенности въезда и рекомендации по взаимодействию с местными — и вперёд! (как только откроют границы).
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Метки: абхазия   красота   туризм   фото   эстетика   
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2  комментария
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12k
Konstantin 50 минут назад
Красиво там, место просто идеальное. Горы, море. Просто офигенно. Ну почти. Не думал что скажу такое, потому что вообще ни разу не националист какой-нибудь - но без абхазов было бы еще лучше.
Когда там были, нас пыталась н@еб@ть чуть ли не последняя собака бродячая. Такое себе )
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Sanar Полчаса назад
Не был в Абхазии, лучше уж в Грузию там народ то поадекватней, вот сколько был у Грузин разу не пожалел, не смотря на политиков.
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