Очень колоритные фотографии Абхазии

Если вы одновременно любите и всё заброшенное, и природу субтропиков, то трудно найти место для отдыха лучше Абхазии. Изучите особенности въезда и рекомендации по взаимодействию с местными — и вперёд! (как только откроют границы).
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Авторский пост
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Когда там были, нас пыталась н@еб@ть чуть ли не последняя собака бродячая. Такое себе )