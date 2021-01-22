Очень колоритные фотографии Абхазии

Если вы одновременно любите и всё заброшенное, и природу субтропиков, то трудно найти место для отдыха лучше Абхазии. Изучите особенности въезда и рекомендации по взаимодействию с местными — и вперёд! (как только откроют границы).

Новый Афон 0 Источник: фото: Анна Гордейко

0 Источник: фото: Анна Гордейко

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0 Источник: автор: Ирина Денщикова

0 Источник: автор: Александра Кампински

Гагры 0 Источник: фото: Анна Гордейко

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Заброшенный вагончик канатной дороги 0 Источник: фото: Анна Гордейко

Старый молоковоз и корова 0 Источник: автор: Анна Гордейко

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Ночная красота побережья Черного моря, Пицунда 0 Источник: фото: Анна Гордейко

Ткуарчал 0 Источник: автор: Александра Кампински

0 Источник: автор: Александра Кампински

0 Источник: автор: Александра Кампински

Заброшенный вокзал 0 Источник: автор: Leha Alehin

0 Источник: автор: Александра Кампински

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Гагрский тоннель 0 Источник: автор: Иван Лиговский

0 Источник: автор: Никита Разумовский

0 Источник: автор: Ольга Якорева

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0 Источник: автор: Ольга Якорева

Ткварчельский район, Абхазия 0 Источник: автор: Иван Лиговский

0 Источник: автор: Семён Рождественский

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0 Источник: автор: Семён Рождественский

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0 Источник: автор: Семён Рождественский

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0 Источник: автор: Семён Рождественский

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Железнодорожный тоннель на перегоне Цандрыпш - Гагра 0 Источник: автор: Иван Лиговский

Старая угольная печь 0 Источник: автор: Мария Эдуардовна

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0 Источник: автор: Ольга Банникова

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0 Источник: автор: Михаил Линов

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и ещё одна! 0 Источник: автор: Кристина Владыкина

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Руины НИИ Чаеводства 0 Источник: автор: Эльмира Костылева-Кагирова

Нет, это не Годзилла, а всего лишь железнодорожный светофор 0 Источник: автор: Екатерина Тарасова

Зеленый автобус в Гаграх 0 Источник: автор: Антон Жмойдяк

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