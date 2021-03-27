В Европе начали рекламировать "прививочные" туры в Россию

Правда, есть один маленький, но важный нюанс: иностранцев в РФ не прививают, и получить заветную инъекцию смогут лишь те, у кого есть вид на жительство или разрешение на временное проживание в стране. Кстати, таких, как считают эксперты, среди иностранцев найдется немало.