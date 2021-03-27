В Европе начали рекламировать "прививочные" туры в Россию

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Туроператоры ряда стран Европы и ближнего зарубежья предлагают новый вариант туризма - прививочный. Европейцы уже сейчас готовы стартовать за вакциной от CJVID-19 и совместить осмотр достопримечательностей с полезной инъекцией.
Современные проблемы требуют современных решений. Эта расхожая фраза неплохо иллюстрирует реалии наших дней, касающиеся вакцинации против COVID-19. До Европы российская вакцина пока никак не доедет, зато за ней можно приехать в Россию. Такое предложение появилось у ряда туроператоров, в частности в Италии, и в странах ближнего зарубежья.
Вот, к примеру, как рекламируется трехдневный тур в Молдове тамошним агенством PandaTur. За два трехдневных посещения с вакцинацией, проживанием, питанием и осмотром достопримечательностей с туристов возьмут €1190. Прививка препаратом «Спутник V» - основная часть программы этого мини-путешествия. Директор турагентства поясняет, что у них множество заявок на подобный тур и не только от тех, кто живет в Молдове. Привиться российской вакциной в путешествии хотят и жители других государств: Румынии, Украины и даже Греции.
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Правда, есть один маленький, но важный нюанс: иностранцев в РФ не прививают, и получить заветную инъекцию смогут лишь те, у кого есть вид на жительство или разрешение на временное проживание в стране. Кстати, таких, как считают эксперты, среди иностранцев найдется немало.
Российские туроператоры тоже не хотят упускать выгоду и куют железо, пока оно горячо. В частности, эту тему прорабатывает "Интурист" - в агентстве пояснили, что "запросы со стороны иностранных туристов уже есть - причем, от групп свыше 100 человек. Туристы даже интересуются возможностью организации чартерного рейса. В основном заинтересованы путешественники из азиатского региона и Южной Америки." Однако ситуация с туристами, рассчитывающих на прививочный тур, может казаться для агенств не слишком выгодной. Проблема - в длительном перерыве между двумя дозами вакцин (он составляет 21 день). Если граждане из ближнего зарубежья могут на это время уехать к себе на родину, а после вернуться за второй прививкой, с другого конца света такие перелеты выглядят слишком дорогостоящими. В результате цена за тур может оказаться неподъемной даже для туристов среднего класса, тогда как богачи могут решить эту проблему и в своей стране.
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Оставим за скобками дискуссии на тему одобрена ли она, прошла ли нужное тестирование (есть всякие emergency authorization) и хотят ли ее покупать и, если не хотят, почему. Не важно.
В РФ экономика в заднице из-за ковида, как и во всем остальном мире. Привито 2-3% населения. При этом в том же США уже 27% получило минимум одну дозу (что уже достаточно приличная защита), а 13% привито полностью.
Так вот, зачем РФ пытается экспортировать свою вакцину, если самой РФ ее критически не хватает? Политика и политика тупая. Более того, политика за счет смертей населения РФ ИМХО
Я только хочу сказать то дальнобойщик в истории с ковидом одна из самых безопасных профессий из за минимального контакта с людьми
Итак, выезжаем. На базе пообщались с десятком человек. Таможня эстонская. Там строго, один таможенник, он же пограничник. Но внутри пара дальнобоев обычно сидит. Дальше Росссия. Сначала на кой-то хер к тебе залезет пограничник. Потом, теоретически, врач. Их, правда, уже давно не видно нигде, кроме отчетов. Потом пограничный досмотр. Идешь в будку, рядом тусовка погранцов. Потом один из тусовки лезет к тебе в кабину. Потом таможня. Относишь документы(в теории таможенник должен сам подойти и их взять, чтоб ты не вылезал из кабины). На деле - там человек 10-20, из разных стран, все на крыльце курят. Стоишь там от пары часов до пары суток! А когда уходишь в машину, таможня обижается! Как так, вас еще и искать надо по любому вопросу? А вопрос там один - сколько денег дашь?
Далее, прошли таможню. Надо заправиться. Это на легковой вставить шланг и все. На грузовой так не выходит. Во-первых, два бака. Во-вторых, почему-то заправки совершенно не желают работать по системе заправился-плати. Так что бегать придется долго, около часа. Все это время народ забегает пожрать и поссать. Такое чувство, что дома жрать нефиг и туалетной бумаги нет.
Потом приезжаем на предприятие. Там проходная. На ней даже маски дают иногда! Получаем пропуск, в это время там еще человек десять стоят за спиной. А мимо проходят сотня, и все тебя пихают. Проход-то на одного!
Потом идем на ворота и там пропуск отдаем! Иногда там еще один охранник лезет в кабину.
Ладно, приехали на загрузку. Встали. Ищем бригадира. Нашли. Поболтали, выяснили, что мы двадцатые с краю. Ждем. Ну не в кабине же. Идем в столовку. Там проще - человек двадцать. Потом тебя грузят - человек 5.
Далее - в обратном порядке. Только плюс еще очередь перед границей на пару суток. И как же там не поболтать с коллегами? А сходить в кафешку по пути?
Вот это минимальный набор общения дальнобоя. Причем только в одной стране! Мало? Причем все эти люди совершенно незнакомые! И нет никакой защиты, кроме маски. И то их никто не носит.
Допустим, покупает такой тур хохол. Маловероятно конечно, эти скорее перейдут лесами границу и постараются закосить под местного для халявной вакцины )) Но допустим, что хохол таки купил такой тур. Прилетает, а аэропорт не хуже чем в Европе. Трансфер до отеля не на славуте и вообще как-то подозрительно мало старых машин... Отель тоже европейского уровня. Больничка как в Европе. Да ещё и в сити на обзорку отвезут падлюки! И всё это на фоне 7 летнего промывания укромозга о том, что мы тут ежей един и в коробках от пиццы живём.
Не дай бог ещё и по мцк прокатиться заставят...
Правда, есть вероятность, что они тогда будут орать на тему "кровавый Мордор зажал жизненно важное лекарство", причём первым завопит тот же Макрон.
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ГДЕ
можно пруфы на языке оригинала?
Emmanuel Macron estime par ailleurs que «nous sommes face à une guerre mondiale d'un nouveau genre face aux attaques, aux velléités russes et chinoises d'influence sur le vaccin. Face à cela nous devons être souverains. Nous nous sommes mis en capacité de produire. Nous sommes en train de nous mettre en capacité de produire pour les vaccins de seconde génération».
Если организм здоровый, он переборет болезнь и будет Украина настоящим государством, может быть меньше размером, но суверенным, а на "нет" и суда нет.