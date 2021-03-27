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В Европе начали рекламировать "прививочные" туры в Россию

В Европе начали рекламировать "прививочные" туры в Россию (5 фото)

Автор:
27 марта 2021 21:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вакцина   инъекция   италия   коронавирус   прививочный тур   туризм   
1524
5
Туроператоры ряда стран Европы и ближнего зарубежья предлагают новый вариант туризма - прививочный. Европейцы уже сейчас готовы стартовать за вакциной от CJVID-19 и совместить осмотр достопримечательностей с полезной инъекцией.
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Метки: Вакцина   инъекция   италия   коронавирус   прививочный тур   туризм   
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3k
AlekseiTFS 6 часов назад
Предприимчивые люди всегда найдут ,как заработать на дебилах.
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2k
Запускайте Берлагу! AlekseiTFS 6 часов назад
Купить, например, индийскую реплику говновакцины.. .. Или того хуже: https://m.5-tv.ru/news/337136/ukraincy-nacali-lecit-koronavirus-preparatom-dla-skota/https://m.5-tv.ru/news/337136/ukraincy-nacali-lecit-koronavirus-preparatom-dla-skota/
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1k
Robert 23 минуты назад
А в чем прикол экспортировать вакцину и делать туризм, если в самой РФ привито 2-3%?

Оставим за скобками дискуссии на тему одобрена ли она, прошла ли нужное тестирование (есть всякие emergency authorization) и хотят ли ее покупать и, если не хотят, почему. Не важно.

В РФ экономика в заднице из-за ковида, как и во всем остальном мире. Привито 2-3% населения. При этом в том же США уже 27% получило минимум одну дозу (что уже достаточно приличная защита), а 13% привито полностью.

Так вот, зачем РФ пытается экспортировать свою вакцину, если самой РФ ее критически не хватает? Политика и политика тупая. Более того, политика за счет смертей населения РФ ИМХО
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271
Сергей 3 часа назад
ну, правильно, если в этих европах не хватает мозгов создать вакцину, то нужно ехать туда, где мозгов хватает.
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8k
Кыся 4 часа назад
Спецом вакцинироваться не поеду, но если Россия предложит сделать прививку на границе - соглашусь. Тем более, мы, дальнобойщики, одни из самых больших групп риска. Но про нас как-то забывают ВСЕ страны. Типа нет нас. Зачем нас прививать? Мы и так ездим свободно.
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640
Ivan Кыся 2 часа назад
Не переворачивайте


Я только хочу сказать то дальнобойщик в истории с ковидом одна из самых безопасных профессий из за минимального контакта с людьми
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20k
pssst Кыся 2 часа назад
Я щас в магазин сходил за продуктами - разминулся плечом к плечу с двумя десятками человек в помещении, в котором за последний час побывала сотня. И неважно из какой они страны, потому что зараза уже давно гуляет по городу.
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8k
Кыся Ivan Час назад
Давайте я вам просто расскажу про рейс в одну! сторону.
Итак, выезжаем. На базе пообщались с десятком человек. Таможня эстонская. Там строго, один таможенник, он же пограничник. Но внутри пара дальнобоев обычно сидит. Дальше Росссия. Сначала на кой-то хер к тебе залезет пограничник. Потом, теоретически, врач. Их, правда, уже давно не видно нигде, кроме отчетов. Потом пограничный досмотр. Идешь в будку, рядом тусовка погранцов. Потом один из тусовки лезет к тебе в кабину. Потом таможня. Относишь документы(в теории таможенник должен сам подойти и их взять, чтоб ты не вылезал из кабины). На деле - там человек 10-20, из разных стран, все на крыльце курят. Стоишь там от пары часов до пары суток! А когда уходишь в машину, таможня обижается! Как так, вас еще и искать надо по любому вопросу? А вопрос там один - сколько денег дашь?
Далее, прошли таможню. Надо заправиться. Это на легковой вставить шланг и все. На грузовой так не выходит. Во-первых, два бака. Во-вторых, почему-то заправки совершенно не желают работать по системе заправился-плати. Так что бегать придется долго, около часа. Все это время народ забегает пожрать и поссать. Такое чувство, что дома жрать нефиг и туалетной бумаги нет.
Потом приезжаем на предприятие. Там проходная. На ней даже маски дают иногда! Получаем пропуск, в это время там еще человек десять стоят за спиной. А мимо проходят сотня, и все тебя пихают. Проход-то на одного!
Потом идем на ворота и там пропуск отдаем! Иногда там еще один охранник лезет в кабину.
Ладно, приехали на загрузку. Встали. Ищем бригадира. Нашли. Поболтали, выяснили, что мы двадцатые с краю. Ждем. Ну не в кабине же. Идем в столовку. Там проще - человек двадцать. Потом тебя грузят - человек 5.
Далее - в обратном порядке. Только плюс еще очередь перед границей на пару суток. И как же там не поболтать с коллегами? А сходить в кафешку по пути?

Вот это минимальный набор общения дальнобоя. Причем только в одной стране! Мало? Причем все эти люди совершенно незнакомые! И нет никакой защиты, кроме маски. И то их никто не носит.
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1k
Алек Сандр Thorowgood Час назад
Особенно заболеваний, передающихся половым путём. Просто гляньте сколько грязи стоит на трассах и по чьим кабинам эта грязь, в итоге, таскается.
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8k
Кыся pssst 59 минут назад
А типа дальнобьйщик не делает то же самое? Только он это делает в разных городах и странах. И потом, о чудо, он тоже приходит домой, к жене и детям, которые тоже ходят в школу и тд. А у меня вообще атас - жена продавщица!
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873
Карл Такойто 5 часов назад
Иностранцев не то что не прививают,их в Россию не пускают,ну если речь о тех же европейцах,а не о таджиках,киргизах ,украинцах и прочем ближнем зарубежье))Поэтому в Италии скорее всего просто пробивали почву на спрос на подобные туры,ибо отправиться в такой тур итальянец без вида на жительство в России просто не сможет даже если очень захочет,а таких очень немного,а визу в Россию итальянцу по действующим ковидным правилам никто пока не откроет
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20k
pssst Карл Такойто 2 часа назад
Тема с турвакцинацией подразумевает все процедуры в международной зоне аэропорта. Типа транзитный перелет с пересадкой в Москве.
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43k
Alex Ivanov pssst Час назад
В Дании и Норвегии была реклама подобных туров. Виза предлагалась с гуманитарными целями - лечение в России, проживание Питер и Москва.
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1k
And Vans 5 часов назад
Нет смысла в этих турах прививку то сделаешь,но если не у себя в стране, то в итоге паспорт вакцинации не получишь и следовательно всех плюшек от вакцинации, в частности отсутствие самоизоляции и обязательных тестов при путешествиях. И тот же Песков заявлял что прививки делать будут только гражданам России.так что полная фигня эти туры.
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102
Thorowgood And Vans 3 часа назад
Суть вакцинации не в «паспорте вакцинированного», а в реальной защите от ковида. Но это только для тех, кому дорого своё здоровье, здоровье и жизнь пожилых родственников. Ну то есть для тех. У кого есть интеллект и совесть.
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231
Племянник Путина 5 часов назад
ужас.
Допустим, покупает такой тур хохол. Маловероятно конечно, эти скорее перейдут лесами границу и постараются закосить под местного для халявной вакцины )) Но допустим, что хохол таки купил такой тур. Прилетает, а аэропорт не хуже чем в Европе. Трансфер до отеля не на славуте и вообще как-то подозрительно мало старых машин... Отель тоже европейского уровня. Больничка как в Европе. Да ещё и в сити на обзорку отвезут падлюки! И всё это на фоне 7 летнего промывания укромозга о том, что мы тут ежей един и в коробках от пиццы живём.
Не дай бог ещё и по мцк прокатиться заставят...
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676
Konstantin Anisko 5 часов назад
Дело Алисы и Базилио никогда не умрет. Да и Бендер с Провалом - тоже... Покуда есть на свете мудаки, ... ну далее - понятно.
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53k
Андрей 6 часов назад
А я вот другого не понимаю: в забугорье вовсю идёт негативная PR-компания против российской вакцины, намедни и САМ Макрон высказался в смысле "война вакцин от России и Китая". Вот почему бы нашему МИДу так прямо и не заявить: не беспокойтесь, мол, товарищи французы и возглавляющий их Макрон, мы никоим образом не собираемся с вами воевать вакцинами. И даже если попросите - не будем (укроиньцы подтвердят, что мы на просьбы не ведёмся).
Правда, есть вероятность, что они тогда будут орать на тему "кровавый Мордор зажал жизненно важное лекарство", причём первым завопит тот же Макрон.
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33k
AE Андрей 5 часов назад
в забугорье вовсю идёт негативная PR-компания против российской вакцины
---
ГДЕ
можно пруфы на языке оригинала?
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65
Александр Колесников AE 3 часа назад
Vaccins: «Nous sommes face à une guerre mondiale d'un nouveau genre», estime Emmanuel Macron

Emmanuel Macron estime par ailleurs que «nous sommes face à une guerre mondiale d'un nouveau genre face aux attaques, aux velléités russes et chinoises d'influence sur le vaccin. Face à cela nous devons être souverains. Nous nous sommes mis en capacité de produire. Nous sommes en train de nous mettre en capacité de produire pour les vaccins de seconde génération».
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65
Александр Колесников AE 3 часа назад
https://www.lefigaro.fr/sciences/en-direct-suivez-la-conference-de-presse-d-olivier-veran-20210325https://www.lefigaro.fr/sciences/en-direct-suivez-la-conference-de-presse-d-olivier-veran-20210325
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33k
AE Александр Колесников 3 часа назад
но где там плохое про вакцину?
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6k
Шурави 6 часов назад
Вы, ребятки хоть сколько можете стебаться над этой вакциной, но факт - она работает, как и многие вакцины в СССР, школа работает, да Японцы помнят кто их спас от полиомиелита, но наши "либералы" нет.
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3k
Zhora Шурави 6 часов назад
О чём ты ? Японцы уже не помнят, кто на них атомную бомбу сбросил. Точнее, им вдалбливают, что это был СССР. А ты говоришь про полиомиелит...
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6k
Шурави Zhora 5 часов назад
Ну медиа война, дай Бог другой не будет
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676
Konstantin Anisko Шурави 5 часов назад
Ну ты и [мат]... Плохо, что думать не научили в школе.
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2k
Запускайте Берлагу! Zhora 5 часов назад
Очень верно подмечено
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616
sedoisever Konstantin Anisko 5 часов назад
Согласен с вами. Плохо, что вас не научили думать, а научили только хамить.
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Запускайте Берлагу! 6 часов назад
Надо в Российском Крыму иностранцев вакцинировать - гулять, так гулять
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261k
Booharik Запускайте Берлагу! 5 часов назад
Даже щенят, когда приучают выполнять команду "ФУ", бьют легонько специальной палочкой по мордахе. Украинцы уже давно взрослые. Тридцать лет самостоятельно живут. Должны уметь отвечать за слова, действия, бездействие. Со взрослых и спрос по взрослому. Это будет действительно мудро. Украина не Турция, нож будет уже не "в спину".
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Запускайте Берлагу! Booharik 5 часов назад
Я думаю пора уже Украине не в спину и не нож
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261k
Booharik Запускайте Берлагу! 5 часов назад
А вот убивать её нельзя, даже из жалости.
Если организм здоровый, он переборет болезнь и будет Украина настоящим государством, может быть меньше размером, но суверенным, а на "нет" и суда нет.
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Запускайте Берлагу! Booharik 5 часов назад
Всё сгнило, к сожалению... Ща чуть дёрнутся по весне и в морг.
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261k
Booharik Запускайте Берлагу! 5 часов назад
Ну, тогда покупаем поп-корн и продолжаем наблюдение.
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